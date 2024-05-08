Рада рассматривает две модели экономического бронирования, - "слуга народа" Арахамия
Сейчас в парламенте продолжаются дискуссии относительно экономического бронирования военнообязанных.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, - это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь - вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию", - пояснил он.
Первая модель, по словам Арахамии, предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.
Вторая модель, продолжил парламентарий, предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.
"Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет - руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная - 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", - пояснил глава фракции "Слуга народа".
Какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена, подытожил он.
Экономичное бронирование
Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.
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"Отже, щоб не казали дурниць, за багатих заплатити податок, який ми скомуниздимо, а бідні нехай йдуть до армії," - додала волохата мавпочка.
ТУТ ЕЩЕ АНАФЕМА РОЗКУДАХТАЛСЯ
Йоханий бабайВласов Сергей, в тебе ж українська розкладка! Чого ти кацапською пишеш?
Рашка вон люмпеном своим воюет, зеками, дибилами с глубинки
А мы воюем лучшими, всех лучших убьют - остануться менты, тцкщники, алкаши, любители русского мира (которые говорят что адеса исконно рускай город), да алкаши по селам с глубинки, ну и воинственные коментаторы цензора, которые гоняют гойду кто больший ухылянт.
Перспективы - мрачные
В IT секторе почти все ФОПы, т.е. скажем, при тех же 100 тыс налоги 3 тыс + ЕСВ + бухгалтер. Итого чуть больше 5 тыс.
"Большие" руководители тоже, как правило, много не получают, механизм получения доходов там другой.
хочааа....
"Кому и кобыла невеста,..."
- уся зрадницько-мародерно-блдска банда Зєлєнскага згодом мають сісти за грати, за законом і надовго... інакше в України не буде цивілізованого майбутнього..
А ти що пропонуєш, поц?
Фе!
Треба, щоб хламідія і компанія зрозуміли, захищати Батьківщину мають всі без винятку.
какой то сюр!