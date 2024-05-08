Рада рассматривает две модели экономического бронирования, - "слуга народа" Арахамия

Сейчас в парламенте продолжаются дискуссии относительно экономического бронирования военнообязанных.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, - это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь - вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию", - пояснил он.

Первая модель, по словам Арахамии, предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.

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Вторая модель, продолжил парламентарий, предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет - руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная - 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", - пояснил глава фракции "Слуга народа".

Какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена, подытожил он.

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

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