Бронирование циркачей: в Минкульте объяснили, сотрудников каких цирков бронируют от мобилизации

Министерство культуры дало разъяснение о признании цирков критически важными для экономики.

Разъяснение, как сообщает Цензор.НЕТ, было предоставлено по запросу редакции Лига.нет.

В Минкульте объяснили, что для того, чтобы учреждение культуры получило статус критически важного, а его сотрудников забронировали от мобилизации, оно должно соответствовать определенным критериям.

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Эти критерии определены постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76 и приказом Министерства культуры и информационной политики от 10 марта 2023 года №106.

Каким критериям должны соответствовать цирки для бронирования работников?

Организации или учреждению предоставлен статус национальной;

за организацией закреплено государственное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

организация осуществляет деятельность в сфере культуры и в течение предыдущего календарного года реализовали не менее 500 цирковых представлений в не менее чем 10 областях Украины, и/или имеет в штате более 100 артистов и/или имеет не менее 50 цирковых номеров разных жанров;

организация не имеет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы работников организации за последний квартал составляет не менее размера средней зарплаты в регионе по состоянию на IV квартал 2021 года.

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Сколько работников цирков забронировано от мобилизации?

В Министерстве культуры отказались предоставлять эти данные. Объяснили, что они относятся к публичной информации с ограниченным доступом.

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Скандал с бронированием работников цирков

В начале апреля стало известно, что Министерство культуры и информационной политики предоставило статус "критически важного" ГП "Передвижной цирк Украины".

И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в этом случае речь идет о бронировании только 14 человек.

Также министерство предоставило статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости".