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Новости мобилизации
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Бронирование циркачей: в Минкульте объяснили, сотрудников каких цирков бронируют от мобилизации

Бронювання артистів цирків: в Мінкульті пояснили, кого й навіщо бронюють

Министерство культуры дало разъяснение о признании цирков критически важными для экономики.

Разъяснение, как сообщает Цензор.НЕТ, было предоставлено по запросу редакции Лига.нет.

В Минкульте объяснили, что для того, чтобы учреждение культуры получило статус критически важного, а его сотрудников забронировали от мобилизации, оно должно соответствовать определенным критериям.

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Эти критерии определены постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76 и приказом Министерства культуры и информационной политики от 10 марта 2023 года №106.

Каким критериям должны соответствовать цирки для бронирования работников?

  • Организации или учреждению предоставлен статус национальной;

  • за организацией закреплено государственное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

  • организация осуществляет деятельность в сфере культуры и в течение предыдущего календарного года реализовали не менее 500 цирковых представлений в не менее чем 10 областях Украины, и/или имеет в штате более 100 артистов и/или имеет не менее 50 цирковых номеров разных жанров;

  • организация не имеет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

  • размер средней заработной платы работников организации за последний квартал составляет не менее размера средней зарплаты в регионе по состоянию на IV квартал 2021 года.

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Сколько работников цирков забронировано от мобилизации?

В Министерстве культуры отказались предоставлять эти данные. Объяснили, что они относятся к публичной информации с ограниченным доступом.

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Скандал с бронированием работников цирков

В начале апреля стало известно, что Министерство культуры и информационной политики предоставило статус "критически важного" ГП "Передвижной цирк Украины".

И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в этом случае речь идет о бронировании только 14 человек.

Также министерство предоставило статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости".

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (771) цирк (63) бронирование (152) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+43
Один хороший електрик краще сотні клоунів.
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26.04.2024 15:31
+35
"Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?

В Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом. "

****, я думав шо вже все бачив в цьому житті - але СЕКРЕТНІ ЦИРКАЧІ це шось новеньке 🤡
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26.04.2024 15:37
+32
Цирк поіхав - клоуни залишились
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26.04.2024 15:31
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Цирк поіхав - клоуни залишились
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26.04.2024 15:31 Ответить
Клоунов за трактора и комбайны придется садить.
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26.04.2024 15:43 Ответить

...
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26.04.2024 15:52 Ответить
Цирк Зешапіто-головний цирк країни !
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26.04.2024 17:32 Ответить
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26.04.2024 18:42 Ответить
З цирками усе зрозуміло. Це ганьба.

А ось як Міністерство культури вирішено питання з моськовскими попами Печерської Лаври?
Вже всіх фсбешніків-монахів вигнали?
Нікого не залишилось?
Уся Лавра вже належить Україні?

Чи ця ганьба з блокуванням Лаври щепродовжуеться?
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26.04.2024 17:33 Ответить
Попи і моськи на місці - кричать про права людини
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26.04.2024 17:38 Ответить
Один хороший електрик краще сотні клоунів.
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26.04.2024 15:31 Ответить
Сколько налогов заплатит ваш хороший электрик в бюджет воюющей страны?Наверное примерно ноль, потому что работает за наличные. Сколько заплатит цирк с клоунами? Все, что должен, бо за продажи идет электронная отчетность. Но вам все - зрада.
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26.04.2024 16:49 Ответить
Я так розумію як не стане струму бо щось на підстанції коротнуло ви пропонуєте всім їхати до найближчого цирку і жити там так? замість їжі попкорн замість теліка - арена, дійсно нахер ті електрики країні треба цирк
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26.04.2024 17:52 Ответить
Ваши инсинуации не имеют смысла в данном случае, потому что я говорю не о наличии или отсутствии напряжения в сети, а о налоговых поступлениях в бюджет.
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26.04.2024 20:13 Ответить
Ви кажете відверту херню, бо електрик теж платить податки, а більше того без електрики в наш час жоден бізнес не працює і той же цирк навіть квітки не надрукює без електроенергії
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26.04.2024 23:57 Ответить
Хоооший електрик платить податки бо заробляє в середньому 20 - 25 тис грн, це так на заводі і зараз дефіцит електриків, немає електрика - завод може зупинити роботу, а без клоуна робота цирку не зупиниться і чесно кажучи не до розваг.
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26.04.2024 18:07 Ответить
Тай й цирк зараз не дуже кому взагалі потрібний. З яких це пір людям України важливіше циркачі , ніж комбайнери? Вчителі, лікарі,єлектрики ? Що це за жарти такі дикі
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26.04.2024 18:50 Ответить
Так а вы и не догадываетесь, почему на заводе нехватка хороших электриков? Я подскажу: потому что они ушли в серую зону, работают на себя, за готивку
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26.04.2024 20:15 Ответить
ухЫлянты - на фронт!!!! Защітім сольскага і астальных арлєкінов!!!!
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26.04.2024 15:31 Ответить
"Повернення військовозобов'язаних
з-за кордону є питанням справедливості" ©🤣🤣🤣🤣
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26.04.2024 15:47 Ответить
Так-так!!! Скоро почнуться диктаторські репресії. А він це зробить. Конституція, як сказав
його величність "Зе" - на паузі
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26.04.2024 17:36 Ответить
А шо влк від клоунади не лікує?
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26.04.2024 15:32 Ответить
Скажіть мені, навіщо цей весь Мінкульт. коли йде вівйна? Що, вистави дивитись будемо до театрів ходити, чи слухати оперу?! Так само, як і Міносвіти, Мініфрастуктури, Мінюст, Міндовкілля! Це ж всі одні дармоїди, що гроші бюджету дерибанять і прожерають
!!!!
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26.04.2024 15:36 Ответить
Люди по прежнему ходят и на выставь и в театр и в кино. С выручки в бюджет поступают средства. Из бюджета финансируются ВСУ. Но можно конечно всех разогнать, позакрывать все школы/вузы, все банки и вообще все, а потом хором волать 'Джонсон, ссыкун, дай денег!'.
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26.04.2024 16:54 Ответить
Клоуни отримали бронь а половина працівників військово-промислового комплексу мобілізовані.
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26.04.2024 17:26 Ответить
Це ще не говорить про те, що вони залишаться там, де вони зараз
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26.04.2024 17:34 Ответить
АВы точно знаете, сколько клованов получили бронь и сколько токарей работавших на военных заводах были мобилизованы?
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26.04.2024 20:17 Ответить
Ви справді вірите у те, що тут написали?! Сходіть хоча б в один театер, картинну галерею, оперу! Або зайдіть до коледжу, університету, ліцею, школи, дитячого садка. Всі хто де. У кращому випадку дистанційна освіта. Жоден зі здоовим глуздом не попреться у театер, якщо є 95% ймовірність прильоту ракети, як це вже було у деяких містах, прямісінько в будівлю театру і гаплик! А заклади культури і не бачили тих відвідувачів ще з 2020 року. Це вже не потрібно зараз, отямтесь, шановний!!! Війна! Всі гроші на зброю, **********, а не на вистави, опери, навчання. Не буде оборони і звільнення територій від окупації - нічого всього про що написано вище не потрібне!!!
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26.04.2024 17:33 Ответить
Та и кафе в Киеве стоят с заколоченными окнами, ага. А дистанционное образование, оно марсианами ведется наверное
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26.04.2024 20:19 Ответить
Так! Марсіанами!
І називають цих марсіанів - вчителі з каструлею на голові, або професори, вчені які крім писанини своїх нікчемних і передертих у когось з-за кордону, або ще гірше, з рашистських наукових сайтів, пишуть нікчемні статті які ніхто не читає, для себе організовують і на них же виступають, вихваляючи один одного тупі конференції, і деребанять, розкрадають, прожерають кошти Українського Народу, - наші гроші! Всі перспективні дітки за кордоном. Саме там їх батьки бачать майбутнє свої дітей. Краще всі ці гроші, а я думаю скоро так і буде, пішли б на ЗСУ!!! Все одно - наука давно в ж**і, освіта - в дистанційці, теж там де і наука, (просто списування грошей), а по факту все * на 0!
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27.04.2024 07:20 Ответить
ти шо - довпойоп??))))
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27.04.2024 00:03 Ответить
"Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?

В Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом. "

****, я думав шо вже все бачив в цьому житті - але СЕКРЕТНІ ЦИРКАЧІ це шось новеньке 🤡
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26.04.2024 15:37 Ответить
Країна де кожна собака знає про контрнаступ, але інформація по кількості заброньованих клоунів засекречена.... пзд
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26.04.2024 15:38 Ответить
не просто секретные, а БОЕВЫЕ СЕКРЕТНЫЕ
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26.04.2024 16:49 Ответить
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26.04.2024 18:43 Ответить
Щось у Вінниці, років з двадцять, не бачив Київського ципку. Тільки зараз Володимир Зеленський не зазе з екрану, як його не три. Бидло. . сране. лікарі не потрібні Україні? Ті що залишились. А скільки на війні. ****, *****! Тільки кловунии????? Щлоб здохла твоя Рима і Саше. Шмарргалі. Вони, суки ві в Ізраулі не приживуться, ******!
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26.04.2024 15:38 Ответить
Це ще черговий доказ знеівжливого відношення влади до громадян- це ж надо таку ***** впихувати
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26.04.2024 15:41 Ответить
всі циркачі і кловани мають бути в перших рядах захисників свого " зеленого преза-клована" ,котрий до обрання презом ,"клоунадою і плоскими нсмішками над Україною,та її народом , був обраний "мудрим нарідом" ,із їхньої ж кагорти в прези України,,,,
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26.04.2024 15:42 Ответить
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26.04.2024 15:42 Ответить
Тобто, 401 клована, що під куполом ВР можна відправляти на комісію і до воєнкомів?
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26.04.2024 15:48 Ответить
Й*баних цирків.
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26.04.2024 15:51 Ответить
список циркiв: шапiто-95, #ОП-95, ВР-95, "квартет-95", etc.
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26.04.2024 15:54 Ответить
когда же их уже умножать начнут, это зеленое ******** шапито?
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26.04.2024 15:56 Ответить
Цирк на дроті.
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26.04.2024 16:01 Ответить
воювати будуть всі. список всіх додається
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26.04.2024 16:08 Ответить
эх пойду в цирк работать, хотя нет я в нем живу
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26.04.2024 16:08 Ответить
ППЦ, кваліфікованих мужиків яким вже 48-50-55 років - інженерів-технологів, токарів, фрезерувальників та конструкторів з болячками гребуть всіх без розбору, після цього підприємства не можуть нормально працювати, бо немає ким замінити і хєр тобі, а не бронь... а грьобаних циркачів, без яких країна вповні може обійтися бронюють.... Коли вже цю ссучену зелену наволоч розвісять на стовбах??? Бо ці покидьки реально вже за@бали, вони просто насміхаються над стікаючою кровю країною.
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26.04.2024 16:10 Ответить
ЛютаЯнка

Ті самі ухилянти, які" шутят" про ухилянтів.

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26.04.2024 16:12 Ответить
На них тримаеться УСЯ економіка держави!
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26.04.2024 16:25 Ответить
вгодовані курви, хоч поросят ними бий...
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26.04.2024 17:14 Ответить
Це новий анекдот?

АНЕКДОТ

ЦІРК КРІТИЧНО ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ.
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26.04.2024 16:23 Ответить
Савєцкій цирк ла-ла-ла…
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26.04.2024 16:26 Ответить
Нікулін воював в батальоному розвідбаті, були гімнасти які втратили на фронті руку і продовжували виступи з однією рукою...багато циркачів воювало в ДРГ
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26.04.2024 16:37 Ответить
"...Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?

У Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ..."

ніт, то не міністерство культури, то насправді х...уячечна. НЕ ІСНУЄ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, вона або публічна, або з обмеженим доступом.
а х...улє очікувати від міністра - колишнього електрозварювальника. епоха шарікових блеат
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26.04.2024 16:47 Ответить
В яких ще країнах існує міністерство культури? І чому у нас воно є, а культури немає? Не вірите? Будете їхати потягом, подивіться на лісополосу вздовж колій - культура аж квітне. І не треба згадувати про екоінстанції - культура життя повинна бути, а екологічність, то вже наслідки безкультур'я.
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26.04.2024 17:22 Ответить
Мабуть будуть відбуватися останні гастролі нашого зеленого 95ти квартального цирку.
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26.04.2024 16:52 Ответить
Хто відмиватиме наркотичні гроші?
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26.04.2024 16:59 Ответить
А верховний клоун підпадає під бронювання?
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26.04.2024 17:17 Ответить
"належать до публічної інформації з обмеженим доступом"... Публічная. Але вам не покажемо.

Загалом це все така ганьба...
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26.04.2024 17:27 Ответить
Граждане Украины. Вам государство ничего не должно! в рабство! сукины дети
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26.04.2024 17:37 Ответить
Цирк на дроті,кароч....
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26.04.2024 18:23 Ответить
Цирк з конями.

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26.04.2024 18:45 Ответить
тільки на залізниці працювати нема кому. там за таку зарплатню і не було робітників, а тепер ще мобилізують. якщо що я про тих хто колії ремонтує та забезпечує ремонт вагонів. не бронюють. країна клоунів
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26.04.2024 19:19 Ответить
грьобаний цирк
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26.04.2024 19:58 Ответить
...,,ой Вань, гляди какие клоуны, рот хоть завязочки пришей...,,
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27.04.2024 01:17 Ответить
 
 