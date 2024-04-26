Бронирование циркачей: в Минкульте объяснили, сотрудников каких цирков бронируют от мобилизации
Министерство культуры дало разъяснение о признании цирков критически важными для экономики.
Разъяснение, как сообщает Цензор.НЕТ, было предоставлено по запросу редакции Лига.нет.
В Минкульте объяснили, что для того, чтобы учреждение культуры получило статус критически важного, а его сотрудников забронировали от мобилизации, оно должно соответствовать определенным критериям.
Эти критерии определены постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76 и приказом Министерства культуры и информационной политики от 10 марта 2023 года №106.
Каким критериям должны соответствовать цирки для бронирования работников?
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Организации или учреждению предоставлен статус национальной;
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за организацией закреплено государственное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
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организация осуществляет деятельность в сфере культуры и в течение предыдущего календарного года реализовали не менее 500 цирковых представлений в не менее чем 10 областях Украины, и/или имеет в штате более 100 артистов и/или имеет не менее 50 цирковых номеров разных жанров;
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организация не имеет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
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размер средней заработной платы работников организации за последний квартал составляет не менее размера средней зарплаты в регионе по состоянию на IV квартал 2021 года.
Сколько работников цирков забронировано от мобилизации?
В Министерстве культуры отказались предоставлять эти данные. Объяснили, что они относятся к публичной информации с ограниченным доступом.
Скандал с бронированием работников цирков
В начале апреля стало известно, что Министерство культуры и информационной политики предоставило статус "критически важного" ГП "Передвижной цирк Украины".
И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в этом случае речь идет о бронировании только 14 человек.
Также министерство предоставило статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости".
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А ось як Міністерство культури вирішено питання з моськовскими попами Печерської Лаври?
Вже всіх фсбешніків-монахів вигнали?
Нікого не залишилось?
Уся Лавра вже належить Україні?
Чи ця ганьба з блокуванням Лаври щепродовжуеться?
з-за кордону є питанням справедливості" ©🤣🤣🤣🤣
його величність "Зе" - на паузі
!!!!
І називають цих марсіанів - вчителі з каструлею на голові, або професори, вчені які крім писанини своїх нікчемних і передертих у когось з-за кордону, або ще гірше, з рашистських наукових сайтів, пишуть нікчемні статті які ніхто не читає, для себе організовують і на них же виступають, вихваляючи один одного тупі конференції, і деребанять, розкрадають, прожерають кошти Українського Народу, - наші гроші! Всі перспективні дітки за кордоном. Саме там їх батьки бачать майбутнє свої дітей. Краще всі ці гроші, а я думаю скоро так і буде, пішли б на ЗСУ!!! Все одно - наука давно в ж**і, освіта - в дистанційці, теж там де і наука, (просто списування грошей), а по факту все * на 0!
В Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом. "
****, я думав шо вже все бачив в цьому житті - але СЕКРЕТНІ ЦИРКАЧІ це шось новеньке 🤡
Ті самі ухилянти, які" шутят" про ухилянтів.
АНЕКДОТ
ЦІРК КРІТИЧНО ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ.
У Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ..."
ніт, то не міністерство культури, то насправді х...уячечна. НЕ ІСНУЄ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, вона або публічна, або з обмеженим доступом.
а х...улє очікувати від міністра - колишнього електрозварювальника. епоха шарікових блеат
Загалом це все така ганьба...