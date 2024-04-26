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Мінкульт пояснив, співробітників яких цирків бронюють від мобілізації

Бронювання артистів цирків: в Мінкульті пояснили, кого й навіщо бронюють

Міністерство культури дало роз’яснення щодо визнання цирків критично важливими для економіки.

Роз’яснення, як повідомляє Цензор.НЕТ, було надано на запит редакції Ліга.нет.

У Мінкульті пояснили, що для того, щоб установа культури отримала статус критично важливої, а її співробітників забронювали від мобілізації, вона має відповідати певним критеріям.

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Ці критерії визначені постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76 й наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 10 березня 2023 року №106.

Яким критеріям мають відповідати цирки для бронювання працівників?

  • Організації чи установі надано статус національної;

  • за організацією закріплене державне майно на праві господарського відання чи оперативного управління;

  • організація провадить діяльність у сфері культури та впродовж попереднього календарного року реалізували не менше як 500 циркових вистав в не менш ніж 10 областях України, та/або має в штаті понад 100 артистів та/або має не менше ніж 50 циркових номерів різних жанрів;

  • організація не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  • розмір середньої заробітної плати працівників організації за останній квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні станом на IV квартал 2021 року.

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Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?

У Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

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Скандал із бронюванням працівників цирків

На початку квітня стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики надало статус "критично важливого" ДП "Пересувний цирк України".

В.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в цьому випадку йдеться про бронювання лише 14 осіб.

Також міністерство надало статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини".

Автор: 

Міністерство культури (754) цирк (34) бронювання (336) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+43
Один хороший електрик краще сотні клоунів.
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26.04.2024 15:31
+35
"Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?

В Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом. "

****, я думав шо вже все бачив в цьому житті - але СЕКРЕТНІ ЦИРКАЧІ це шось новеньке 🤡
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26.04.2024 15:37
+32
Цирк поіхав - клоуни залишились
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26.04.2024 15:31
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Цирк поіхав - клоуни залишились
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26.04.2024 15:31 Відповісти
Клоунов за трактора и комбайны придется садить.
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26.04.2024 15:43 Відповісти

...
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26.04.2024 15:52 Відповісти
Цирк Зешапіто-головний цирк країни !
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26.04.2024 17:32 Відповісти
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26.04.2024 18:42 Відповісти
З цирками усе зрозуміло. Це ганьба.

А ось як Міністерство культури вирішено питання з моськовскими попами Печерської Лаври?
Вже всіх фсбешніків-монахів вигнали?
Нікого не залишилось?
Уся Лавра вже належить Україні?

Чи ця ганьба з блокуванням Лаври щепродовжуеться?
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26.04.2024 17:33 Відповісти
Попи і моськи на місці - кричать про права людини
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26.04.2024 17:38 Відповісти
Один хороший електрик краще сотні клоунів.
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26.04.2024 15:31 Відповісти
Сколько налогов заплатит ваш хороший электрик в бюджет воюющей страны?Наверное примерно ноль, потому что работает за наличные. Сколько заплатит цирк с клоунами? Все, что должен, бо за продажи идет электронная отчетность. Но вам все - зрада.
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26.04.2024 16:49 Відповісти
Я так розумію як не стане струму бо щось на підстанції коротнуло ви пропонуєте всім їхати до найближчого цирку і жити там так? замість їжі попкорн замість теліка - арена, дійсно нахер ті електрики країні треба цирк
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26.04.2024 17:52 Відповісти
Ваши инсинуации не имеют смысла в данном случае, потому что я говорю не о наличии или отсутствии напряжения в сети, а о налоговых поступлениях в бюджет.
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26.04.2024 20:13 Відповісти
Ви кажете відверту херню, бо електрик теж платить податки, а більше того без електрики в наш час жоден бізнес не працює і той же цирк навіть квітки не надрукює без електроенергії
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26.04.2024 23:57 Відповісти
Хоооший електрик платить податки бо заробляє в середньому 20 - 25 тис грн, це так на заводі і зараз дефіцит електриків, немає електрика - завод може зупинити роботу, а без клоуна робота цирку не зупиниться і чесно кажучи не до розваг.
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26.04.2024 18:07 Відповісти
Тай й цирк зараз не дуже кому взагалі потрібний. З яких це пір людям України важливіше циркачі , ніж комбайнери? Вчителі, лікарі,єлектрики ? Що це за жарти такі дикі
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26.04.2024 18:50 Відповісти
Так а вы и не догадываетесь, почему на заводе нехватка хороших электриков? Я подскажу: потому что они ушли в серую зону, работают на себя, за готивку
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26.04.2024 20:15 Відповісти
ухЫлянты - на фронт!!!! Защітім сольскага і астальных арлєкінов!!!!
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26.04.2024 15:31 Відповісти
"Повернення військовозобов'язаних
з-за кордону є питанням справедливості" ©🤣🤣🤣🤣
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26.04.2024 15:47 Відповісти
Так-так!!! Скоро почнуться диктаторські репресії. А він це зробить. Конституція, як сказав
його величність "Зе" - на паузі
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26.04.2024 17:36 Відповісти
А шо влк від клоунади не лікує?
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26.04.2024 15:32 Відповісти
Скажіть мені, навіщо цей весь Мінкульт. коли йде вівйна? Що, вистави дивитись будемо до театрів ходити, чи слухати оперу?! Так само, як і Міносвіти, Мініфрастуктури, Мінюст, Міндовкілля! Це ж всі одні дармоїди, що гроші бюджету дерибанять і прожерають
!!!!
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26.04.2024 15:36 Відповісти
Люди по прежнему ходят и на выставь и в театр и в кино. С выручки в бюджет поступают средства. Из бюджета финансируются ВСУ. Но можно конечно всех разогнать, позакрывать все школы/вузы, все банки и вообще все, а потом хором волать 'Джонсон, ссыкун, дай денег!'.
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26.04.2024 16:54 Відповісти
Клоуни отримали бронь а половина працівників військово-промислового комплексу мобілізовані.
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26.04.2024 17:26 Відповісти
Це ще не говорить про те, що вони залишаться там, де вони зараз
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26.04.2024 17:34 Відповісти
АВы точно знаете, сколько клованов получили бронь и сколько токарей работавших на военных заводах были мобилизованы?
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26.04.2024 20:17 Відповісти
Ви справді вірите у те, що тут написали?! Сходіть хоча б в один театер, картинну галерею, оперу! Або зайдіть до коледжу, університету, ліцею, школи, дитячого садка. Всі хто де. У кращому випадку дистанційна освіта. Жоден зі здоовим глуздом не попреться у театер, якщо є 95% ймовірність прильоту ракети, як це вже було у деяких містах, прямісінько в будівлю театру і гаплик! А заклади культури і не бачили тих відвідувачів ще з 2020 року. Це вже не потрібно зараз, отямтесь, шановний!!! Війна! Всі гроші на зброю, **********, а не на вистави, опери, навчання. Не буде оборони і звільнення територій від окупації - нічого всього про що написано вище не потрібне!!!
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26.04.2024 17:33 Відповісти
Та и кафе в Киеве стоят с заколоченными окнами, ага. А дистанционное образование, оно марсианами ведется наверное
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26.04.2024 20:19 Відповісти
Так! Марсіанами!
І називають цих марсіанів - вчителі з каструлею на голові, або професори, вчені які крім писанини своїх нікчемних і передертих у когось з-за кордону, або ще гірше, з рашистських наукових сайтів, пишуть нікчемні статті які ніхто не читає, для себе організовують і на них же виступають, вихваляючи один одного тупі конференції, і деребанять, розкрадають, прожерають кошти Українського Народу, - наші гроші! Всі перспективні дітки за кордоном. Саме там їх батьки бачать майбутнє свої дітей. Краще всі ці гроші, а я думаю скоро так і буде, пішли б на ЗСУ!!! Все одно - наука давно в ж**і, освіта - в дистанційці, теж там де і наука, (просто списування грошей), а по факту все * на 0!
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27.04.2024 07:20 Відповісти
ти шо - довпойоп??))))
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27.04.2024 00:03 Відповісти
"Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?

В Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом. "

****, я думав шо вже все бачив в цьому житті - але СЕКРЕТНІ ЦИРКАЧІ це шось новеньке 🤡
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26.04.2024 15:37 Відповісти
Країна де кожна собака знає про контрнаступ, але інформація по кількості заброньованих клоунів засекречена.... пзд
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26.04.2024 15:38 Відповісти
не просто секретные, а БОЕВЫЕ СЕКРЕТНЫЕ
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26.04.2024 16:49 Відповісти
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26.04.2024 18:43 Відповісти
Щось у Вінниці, років з двадцять, не бачив Київського ципку. Тільки зараз Володимир Зеленський не зазе з екрану, як його не три. Бидло. . сране. лікарі не потрібні Україні? Ті що залишились. А скільки на війні. ****, *****! Тільки кловунии????? Щлоб здохла твоя Рима і Саше. Шмарргалі. Вони, суки ві в Ізраулі не приживуться, ******!
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26.04.2024 15:38 Відповісти
Це ще черговий доказ знеівжливого відношення влади до громадян- це ж надо таку ***** впихувати
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26.04.2024 15:41 Відповісти
всі циркачі і кловани мають бути в перших рядах захисників свого " зеленого преза-клована" ,котрий до обрання презом ,"клоунадою і плоскими нсмішками над Україною,та її народом , був обраний "мудрим нарідом" ,із їхньої ж кагорти в прези України,,,,
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26.04.2024 15:42 Відповісти
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26.04.2024 15:42 Відповісти
Тобто, 401 клована, що під куполом ВР можна відправляти на комісію і до воєнкомів?
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26.04.2024 15:48 Відповісти
Й*баних цирків.
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26.04.2024 15:51 Відповісти
список циркiв: шапiто-95, #ОП-95, ВР-95, "квартет-95", etc.
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26.04.2024 15:54 Відповісти
когда же их уже умножать начнут, это зеленое ******** шапито?
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26.04.2024 15:56 Відповісти
Цирк на дроті.
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26.04.2024 16:01 Відповісти
воювати будуть всі. список всіх додається
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26.04.2024 16:08 Відповісти
эх пойду в цирк работать, хотя нет я в нем живу
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26.04.2024 16:08 Відповісти
ППЦ, кваліфікованих мужиків яким вже 48-50-55 років - інженерів-технологів, токарів, фрезерувальників та конструкторів з болячками гребуть всіх без розбору, після цього підприємства не можуть нормально працювати, бо немає ким замінити і хєр тобі, а не бронь... а грьобаних циркачів, без яких країна вповні може обійтися бронюють.... Коли вже цю ссучену зелену наволоч розвісять на стовбах??? Бо ці покидьки реально вже за@бали, вони просто насміхаються над стікаючою кровю країною.
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26.04.2024 16:10 Відповісти
ЛютаЯнка

Ті самі ухилянти, які" шутят" про ухилянтів.

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26.04.2024 16:12 Відповісти
На них тримаеться УСЯ економіка держави!
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26.04.2024 16:25 Відповісти
вгодовані курви, хоч поросят ними бий...
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26.04.2024 17:14 Відповісти
Це новий анекдот?

АНЕКДОТ

ЦІРК КРІТИЧНО ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ.
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26.04.2024 16:23 Відповісти
Савєцкій цирк ла-ла-ла…
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26.04.2024 16:26 Відповісти
Нікулін воював в батальоному розвідбаті, були гімнасти які втратили на фронті руку і продовжували виступи з однією рукою...багато циркачів воювало в ДРГ
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26.04.2024 16:37 Відповісти
"...Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?

У Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ..."

ніт, то не міністерство культури, то насправді х...уячечна. НЕ ІСНУЄ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, вона або публічна, або з обмеженим доступом.
а х...улє очікувати від міністра - колишнього електрозварювальника. епоха шарікових блеат
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26.04.2024 16:47 Відповісти
В яких ще країнах існує міністерство культури? І чому у нас воно є, а культури немає? Не вірите? Будете їхати потягом, подивіться на лісополосу вздовж колій - культура аж квітне. І не треба згадувати про екоінстанції - культура життя повинна бути, а екологічність, то вже наслідки безкультур'я.
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26.04.2024 17:22 Відповісти
Мабуть будуть відбуватися останні гастролі нашого зеленого 95ти квартального цирку.
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26.04.2024 16:52 Відповісти
Хто відмиватиме наркотичні гроші?
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26.04.2024 16:59 Відповісти
А верховний клоун підпадає під бронювання?
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26.04.2024 17:17 Відповісти
"належать до публічної інформації з обмеженим доступом"... Публічная. Але вам не покажемо.

Загалом це все така ганьба...
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26.04.2024 17:27 Відповісти
Граждане Украины. Вам государство ничего не должно! в рабство! сукины дети
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26.04.2024 17:37 Відповісти
Цирк на дроті,кароч....
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26.04.2024 18:23 Відповісти
Цирк з конями.

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26.04.2024 18:45 Відповісти
тільки на залізниці працювати нема кому. там за таку зарплатню і не було робітників, а тепер ще мобилізують. якщо що я про тих хто колії ремонтує та забезпечує ремонт вагонів. не бронюють. країна клоунів
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26.04.2024 19:19 Відповісти
грьобаний цирк
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26.04.2024 19:58 Відповісти
...,,ой Вань, гляди какие клоуны, рот хоть завязочки пришей...,,
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27.04.2024 01:17 Відповісти
 
 