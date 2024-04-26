Мінкульт пояснив, співробітників яких цирків бронюють від мобілізації
Міністерство культури дало роз’яснення щодо визнання цирків критично важливими для економіки.
Роз’яснення, як повідомляє Цензор.НЕТ, було надано на запит редакції Ліга.нет.
У Мінкульті пояснили, що для того, щоб установа культури отримала статус критично важливої, а її співробітників забронювали від мобілізації, вона має відповідати певним критеріям.
Ці критерії визначені постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76 й наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 10 березня 2023 року №106.
Яким критеріям мають відповідати цирки для бронювання працівників?
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Організації чи установі надано статус національної;
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за організацією закріплене державне майно на праві господарського відання чи оперативного управління;
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організація провадить діяльність у сфері культури та впродовж попереднього календарного року реалізували не менше як 500 циркових вистав в не менш ніж 10 областях України, та/або має в штаті понад 100 артистів та/або має не менше ніж 50 циркових номерів різних жанрів;
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організація не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
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розмір середньої заробітної плати працівників організації за останній квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні станом на IV квартал 2021 року.
Скільки працівників цирків заброньовано від мобілізації?
У Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом.
Скандал із бронюванням працівників цирків
На початку квітня стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики надало статус "критично важливого" ДП "Пересувний цирк України".
В.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в цьому випадку йдеться про бронювання лише 14 осіб.
Також міністерство надало статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини".
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А ось як Міністерство культури вирішено питання з моськовскими попами Печерської Лаври?
Вже всіх фсбешніків-монахів вигнали?
Нікого не залишилось?
Уся Лавра вже належить Україні?
Чи ця ганьба з блокуванням Лаври щепродовжуеться?
з-за кордону є питанням справедливості" ©🤣🤣🤣🤣
його величність "Зе" - на паузі
!!!!
І називають цих марсіанів - вчителі з каструлею на голові, або професори, вчені які крім писанини своїх нікчемних і передертих у когось з-за кордону, або ще гірше, з рашистських наукових сайтів, пишуть нікчемні статті які ніхто не читає, для себе організовують і на них же виступають, вихваляючи один одного тупі конференції, і деребанять, розкрадають, прожерають кошти Українського Народу, - наші гроші! Всі перспективні дітки за кордоном. Саме там їх батьки бачать майбутнє свої дітей. Краще всі ці гроші, а я думаю скоро так і буде, пішли б на ЗСУ!!! Все одно - наука давно в ж**і, освіта - в дистанційці, теж там де і наука, (просто списування грошей), а по факту все * на 0!
В Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до публічної інформації з обмеженим доступом. "
****, я думав шо вже все бачив в цьому житті - але СЕКРЕТНІ ЦИРКАЧІ це шось новеньке 🤡
Ті самі ухилянти, які" шутят" про ухилянтів.
АНЕКДОТ
ЦІРК КРІТИЧНО ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ.
У Міністерстві культури відмовилися надавати ці дані. Пояснили, що вони належать до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ..."
ніт, то не міністерство культури, то насправді х...уячечна. НЕ ІСНУЄ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, вона або публічна, або з обмеженим доступом.
а х...улє очікувати від міністра - колишнього електрозварювальника. епоха шарікових блеат
Загалом це все така ганьба...