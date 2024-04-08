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Канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню, - Мінкульт

марафон

Міністерство культури підтвердило статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з наказами Мінкультури, встановлено, що ТОВ "Ми-Україна" (телеканал "Ми-Україна"), ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1"), ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ПрАТ "Телеканал "Інтер" (телеканал "Інтер"), державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" (телеканал "Рада") та Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (телеканал "Суспільні новини") відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Також з початку 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ", ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайн медіа", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ", представництву Deutsche Welle, ПрАТ "ТК "ТЕТ", ТОВ "ТРК "НБМ", а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

У січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливе й не відбувається. Водночас він зазначив, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

Читайте: Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що телемарафон змінив формат, то треба буде думати над його завершенням, - Юрчишин

Автор: 

Міністерство культури (755) телебачення (1170) марафон (115) телемарафон (28)


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Топ коментарі
+56
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08.04.2024 13:46
+41
от просто цікаво - і яким чином вони допомагають саме економіці - висмоктують через бюджет з неї кошти?...
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08.04.2024 13:48
+35
Я один його не дивлюсь?
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08.04.2024 13:49
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Одне питання - ну а самі жінки, цю роботу, що не здатні виконувати?
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08.04.2024 15:20 Відповісти
Це стаття моніторинг настрої, замір хвилі обурення. За це, людям гроші з бюджету капають, напевно що неділі.
Сам марафон, то тільки маркер для вимірювання.
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08.04.2024 15:21 Відповісти
Цікаво, 73 відсотки так і продовжують грати в какая разніца? Чи можливо лайно вже не смакує?
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08.04.2024 15:26 Відповісти
Всё правильно говорит Минкульт, критически важно промыть мозги лохторату до блеска.
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08.04.2024 15:49 Відповісти
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08.04.2024 15:59 Відповісти
Уху єлі?
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08.04.2024 16:00 Відповісти
я уЄю
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08.04.2024 16:03 Відповісти
Де патріотичні канали Еспресо, 5-й, Прямий?!
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08.04.2024 16:25 Відповісти
🤢🤡🎪🦠ДИКТАТУРА ! Пи до ри ! 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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08.04.2024 16:45 Відповісти
Ну хто б сумнівався, мусійчучка може підтвердити...
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08.04.2024 16:56 Відповісти
Перший Малороський Марафон ім. Зеленського,
девіз - Сонце сходить бо зеленський так наказав.
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08.04.2024 16:58 Відповісти
"Пересувний цирк" + канали сраного телемарафону - ось де критично важливі галузі під час війни
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08.04.2024 17:32 Відповісти
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08.04.2024 18:22 Відповісти
*******
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08.04.2024 18:42 Відповісти
Ну а как этих выдающихся журнашлюг можно не бронировать от мобилизации ? Теплая ванная для Боневтика-Бонетряпки сама не нагреется и не наполнится.
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08.04.2024 19:00 Відповісти
Рейтинг ЗЕкомандос падает 😌,,,,,,,, Телемарафон ему в помощь 😚,,,,,,

Сотрудники "Передвижного цирка Украины" получат бронирование от мобилизации, - Железняк Источник:

Цирк спасет президента ,,,,,, своих не бросят
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08.04.2024 19:52 Відповісти
Реальный цирк с конями.
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08.04.2024 20:10 Відповісти
Уряд відніс цирки до критично важливих підприємств
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08.04.2024 20:58 Відповісти
Стратегічно важливо вішати лохторату локшину на вуха коли немає ніяких досягнень.
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08.04.2024 20:56 Відповісти
Уряд відніс цирки до критично важливих підприємств.Циркам надали статус критично важливих для економіки...а **** - це вам не кєбє ЛУЧ.наслєдіє преЗЕдента.
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08.04.2024 20:57 Відповісти
Пропагантонам бронь в первую очередь дайте !!!
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08.04.2024 22:14 Відповісти
Піздєц...
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08.04.2024 22:22 Відповісти
Давно я так не ржал, так грамотно поводить зелебобикам крем по рту, это ещё уметь надо )))))
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08.04.2024 23:48 Відповісти
Куем по рту )))
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08.04.2024 23:50 Відповісти
ОТМЕНЯЙТЕ !!! ВСЕ НА ФРОНТ !!! НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!! ВРАГИ И ИХ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕННЫ !!!
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09.04.2024 05:37 Відповісти
Ну звісно зрозуміло, що тих глистів з гавномарафону ніхто нікуди не мобілізуватися.
Але саме смішне для мене, це те як зелене лайно зі своїми 5-6 спермоменеджерами неможна навіть адекватно сформулювати....
Як можна сформулювати так: "забезпечення життєдіяльність населення" .... Це абсурд, хіба навіть в затятого зеЛебобіка не виникне питання?
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09.04.2024 06:06 Відповісти
А "Ісландія" з Івановим і Петровим, які колаборанти і які на замовлення ОПи мачать політичних конкурентів влади - теж критично-важливі і підлягають бронюванню? В нас, схоже, обслуга влади - вся критично-важлива.
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09.04.2024 06:36 Відповісти
а куда подевались два ***** кошевой и пикалов --- их сняли с эфира зелемарахвона и бронировали ???? ********* уже в широкоформатный тв не помещались . а медальками наградили за хероизьм
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09.04.2024 06:55 Відповісти
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