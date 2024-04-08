Працівники "Пересувного цирку України" отримають бронювання від мобілізації, - Железняк

Міністерство культури та інформаційної політики надало статус "критично важливого" ДП "Пересувний цирк України".

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думали, що вас здивує внесення фірму ОП на яку зливають гроші з каналу "Рада" у перелік "критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення"….. То ловіть ще новину: такий самий статус дали ДП "Пересувний цирк України" … критично важливе підприємство, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, раніше Мінкульт повідомив, що канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню.

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