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Працівники "Пересувного цирку України" отримають бронювання від мобілізації, - Железняк

цирк

Міністерство культури та інформаційної політики надало статус "критично важливого" ДП "Пересувний цирк України".

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думали, що вас здивує внесення фірму ОП на яку зливають гроші з каналу "Рада" у перелік "критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення"….. То ловіть ще новину: такий самий статус дали ДП "Пересувний цирк України" … критично важливе підприємство, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", - йдеться в повідомленні.

Мінкульт
Мінкульт

Нагадаємо, раніше Мінкульт повідомив, що канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню.

Читайте: Комітет ВР завершив розгляд всіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію, - Железняк

Автор: 

цирк (34) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+45
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08.04.2024 16:58
+44
смєх і радость ми пріносім людям...
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08.04.2024 16:59
+40
Это какой то позор!
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08.04.2024 16:58
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Клоуни сваїх нє брасають
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08.04.2024 20:02 Відповісти
Это президент и рада? пересувной цирк?
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08.04.2024 20:12 Відповісти
Пересувний цирк України вже давно працює на стаціонарній основі на вулиці Банковій,там і клоуни, і магічні фокуси з грошима, і акробати з еквілібристами балансують на межі здорового глузду і нахабства. Головне, що наш добрий нарід їм аплодує і свято вірить навіть очевидному обману
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08.04.2024 20:30 Відповісти
> Передвижной цирк Украины

Тепер я знаю як треба було переіменовувати Адміністрацію Презідента, Прокуратуру, і так далі.

Це все, бляха, "Предевіжной Цирк"
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08.04.2024 20:30 Відповісти
Це якийсь сюр...
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08.04.2024 20:40 Відповісти
Визнав таки Хрипун-на Банковій шапіто ще й пересувне.
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08.04.2024 20:59 Відповісти
Пара пам пам.
Веселі історії. Пара пам пам.
Коней на ковбаси, ковбоїв на м'ясо. Пара пам пам.
Той, що може з'їсти шаблю може їсти і землю. Пара пам пам.
Підкорювач левів, знає що робити з прапором та начпродом.
Пара пам пам.
Тільки приматів не чіпайте, вони не давали ніяких обіцянок вчинками походити на людей.
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08.04.2024 21:10 Відповісти
Я худею от этой влады, кругом цирки - и в ОПе и в раде и в кабмине и во всех министерствах и в прокуратуре и в судах ….
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08.04.2024 22:20 Відповісти
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08.04.2024 23:03 Відповісти
цирк, одне слово
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08.04.2024 23:04 Відповісти
Арлєкінам буде? А Пуям?
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09.04.2024 04:06 Відповісти
Коли при владі клоун...
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09.04.2024 05:20 Відповісти
Кожен хто скупається в того самого ділера що і ваван, має право на бронь. А також всі його друзі, коханці, знайомі і родичі.
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09.04.2024 09:45 Відповісти
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