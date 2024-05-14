Мінспорту визнало ФК "Карпати" критично важливим для економіки: працівників забронюють від мобілізації. ДОКУМЕНТ
Футбольний клуб "Карпати" визнано критично важливою організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Працівників забронювали від мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний наказ був опублікований на сайті Мінспорту.
Такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов’язаних працівників клубу.
У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.
Затримання 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.
ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ.
Пізніше в ОК "Захід" прокоментували доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша.Та назвали заяву клубу "емоційною".
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А Мыкола-тракторист должен воевать на фронте, пока клоуны кривляются и 22 дурака мяч гоняют за сумасшедшие зарплаты???
Я хренею без баяна от такого подхода. Шапито...., такое шапито......, уже и яныка переплюнули....
Відкрию усім тут секрет полішенеля . В Ізраїлі довго разглядалася питання відміни місцевих виборів через той факт , що до 50% місцевих політиків тоді перебували в Газі в якості військових . до 70% адвокатів й власників адвокатських фірм . Чому так ? А тому , що вибудованна чітка система резервистської служби , що б можно було задіяти усі не тільки м"язи й дихалку, але й мізки країни на її захист .
Й саме через те , я так прискипливо й критично ставлюсь не до цього лайна фофіка -- воно непридане керувать навіть цехом на заводі а не те , що країною . Тут був досвітчений презідент й прем"єром були інтелектуал Яценюк й дуже кріпкий господарь Гройсман . Й жоден з них не спрогнозував в 2014 - 2019 роках створити щось реальне з резервом . А час на це був саме тоді . Що б людей цивільних високо інтелектуальних професій йще й військових фахівців виховати . Порошенко вже давно "сівочоли" , але гроши заробити вмів , а ось прогнозувати на 10-15 років наперед -- аж ніяк .
Я про це волав йще в 2014 році тут на Цензор-неті . Хлопці не вийде перемога без того , що воювали усі здорові . Не требо маринувати одних по 3 рока в окопах , а інші в той же час будуть ходити в фітнес-центри й займатися сальсо ... чи пілатосом . В Ізраїлі на обладнання одного полку претендують 12 порцій різного особистого складу - від командирів до пересічних солдат . Ротація - кожний місяць .
Але ось тобі на, як тільки реальна можливість захистити Батьківщину, то всіх строковиків розпускають по домівках і призивають тільки з 27 років і до пенсійного віку
Але ж саме через те , що суди й досі на пів сили працюють , бо судді , адвокати й прокурори в армії , саме через те , можно й десантуру звільняти в 36 років , й таких як я гарматників в 41 років й мойого приятеля (теж програміста) в 48 ... але ж ось йому вдалося до 52 років продовжити резервистку службу . Бо у джобі там не 24 доби служба , а тиждень ...
А у ЗСУ зара вибору нема , як розширювати вік й зменьшувати крітерії . Кому будуть у Московії потрібні лігвісти з українським нахилом ?! Кому там нахрен потрібні адвокати й бізнесмени з "Хохляндії" ?! Вони вбивали навіть своїх холуїв з дирляндії , які їх обожнювали .
Питання зара так доведенно -- або ти сидишь за мамкіною спідницєю й чекаєш , що прийшли мокши й висели тебе з мамкою кудись у котлас чи верхоянськ , а в твою хату на Оболоні засілили кадирівці .
Або проходишь у таборі курс як вигризати зубами , ножами , зброєю московитський кадик .
Вибор не кольоровий й не варіабельний а виключно бінарний !
ЗСУ обов"язково виграє , якщо хоча б 70% здоровий чоловіків й 10% жінок стануть часткою ЗСУ , або шансу на перемогу майже нема . Та й на те , що до рідньої Віниці вони не доберуться , навіть якщо захоплять Харків й Запоріжжя .
Ви правильно говорите про 70% здорових чоловіків, проблема в тому, що у нас старше 40 зазвичай якраз не надто здорові. Ну не така медицина в Україні, як у Ізраїлі, вибачайте! Я думаю, у вас в ЦАХАЛі прифігєли б, якби побачили, з якими діагнозами в нас мобілізують у 45-50 років...
То може краще знижувати вік? От у нас лише зараз до 25 знизили. У мене питання: чому не до 23? У Ізраїлі зі скількох років беруть?
У ЗСУ зара не має такого лагу часу . Саме через те , що й досі панує серед молоді української , що армія це для тупих лохів . Хіба хтось майже рік тому у Запоріжжі заспупився за военкома , коли він спробував вручити повістку 25-річному фітнес-тренеру ?!
Всі співчували ухилянту-качку ...
Ось я й питаю , чому творча людина - "да Вінчі" майже 10 років міг бути на передку , а ось це опудало з біцепсом й тріцепсом повинно відсиджуватися у тилу ?! Чому Дмитро загинув ?! Саме через те , що ось ті нарциси відсиджуються . Бо 10 років під вогнем и ризиком це забагато фортуни . Без правил ротації - не може бути мобілізації . Це вже до депутатів -- хоча "монобільшість" це не депутати , це гопота . До речі -- гвалтівників з буцегарень брати аж ніяк не можна . Як й вбивць . А ось гопоту різну - це саме для них .
Півторюю -- у ЗСУ зара нема лагу часу й вибору не існує . Інша альтенатива -- це вже зара требо йти на курси висмоктування дуп ***** , кадирки й іншіх чмонь .