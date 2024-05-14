Мінспорту визнало ФК "Карпати" критично важливим для економіки: працівників забронюють від мобілізації. ДОКУМЕНТ

Футбольний клуб "Карпати" визнано критично важливою організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Працівників забронювали від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний наказ був опублікований на сайті Мінспорту.

Такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов’язаних працівників клубу.

У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.





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Затримання 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.

ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ.

Пізніше в ОК "Захід" прокоментували доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша.Та назвали заяву клубу "емоційною".

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