Питання економічного бронювання ще обговорюватиметься якийсь час, - "слуга народу" Корнієнко

Наразі немає активних кроків щодо запровадження економічного бронювання.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, що нам треба просто цю дискусію провести. Тому що Давид Арахамія, коли це коментував, він чітко сказав, що йде дискусія, немає жодних зараз на столі законопроєктів, які б там пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі. Це все ще буде обговорюватися якийсь час", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що економічне бронювання - це питання суспільства та соціальної справедливості.

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"Ми маємо всі разом, ті, хто відстоюють цю ідею, та ті, хто не підтримують, провести дискусію і дати відповідь на питання, чи не трапиться так, що будуть броньовані тільки ті, хто мають дохід і ми додамо до всіх несправедливостей бронювання ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних", - пояснив парламентар.

Водночас він заявив, що є великий запит "у всіх бізнесменів і виробників, промисловості й у сфері послуг щодо того як зберегти свої підприємства при відсутності робочих рук".

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"Тих професіоналів, які роками працювали на посадах, а зараз будуть змушені воювати і не отримають бронь тому, що далеко не кожне підприємство зможе її отримати по оновленому законодавству", - сказав Корнієнко.

За словами Корнієнка, потрібно проводити далі дискусію. Але зараз немає активних кроків до ухвалення рішень, "як це активно обговорюють у соцмережах".

Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.

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