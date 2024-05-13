Питання економічного бронювання ще обговорюватиметься якийсь час, - "слуга народу" Корнієнко
Наразі немає активних кроків щодо запровадження економічного бронювання.
Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я думаю, що нам треба просто цю дискусію провести. Тому що Давид Арахамія, коли це коментував, він чітко сказав, що йде дискусія, немає жодних зараз на столі законопроєктів, які б там пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі. Це все ще буде обговорюватися якийсь час", - сказав він.
Корнієнко зазначив, що економічне бронювання - це питання суспільства та соціальної справедливості.
"Ми маємо всі разом, ті, хто відстоюють цю ідею, та ті, хто не підтримують, провести дискусію і дати відповідь на питання, чи не трапиться так, що будуть броньовані тільки ті, хто мають дохід і ми додамо до всіх несправедливостей бронювання ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних", - пояснив парламентар.
Водночас він заявив, що є великий запит "у всіх бізнесменів і виробників, промисловості й у сфері послуг щодо того як зберегти свої підприємства при відсутності робочих рук".
"Тих професіоналів, які роками працювали на посадах, а зараз будуть змушені воювати і не отримають бронь тому, що далеко не кожне підприємство зможе її отримати по оновленому законодавству", - сказав Корнієнко.
За словами Корнієнка, потрібно проводити далі дискусію. Але зараз немає активних кроків до ухвалення рішень, "як це активно обговорюють у соцмережах".
Економічне бронювання
Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.
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Арахамия: "Да".
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
Арахамия: "А?"
Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит, б**ть, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б**ть чисто".
Арахамия: "Да?"
Корниенко: "Энергетик".
Арахамия: "Немного".
Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет, подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
Поки будуть ці зелені упирі - війна не закінчиться.
Шо робити ?
А потім - все. Сіромахи - давай....
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1790000822157271139 36 мин
все життя, яке у мене залишилося, я буду блювати від слова "потужно" Бо все, що проїпала зелена влада, починалося та продовжується у неї під фанфари саме з цього слова...
Блін, як би йому заїхати в харю з носка? Щоб аж чвакнуло.
Друге це буде великим податковим тиском на бізнес, який ітак зараз через невизначеність потрохи звертає взагалі якесь інвестування у розвиток... так можна добронюватись що залишиться тільки ІТ....
але хочу нагадати можновладцям що майбутнє у ІТ галузі невизначене через те що багато компаній все більше віддає на аусорсинг замовлення в дешевші Індію, Мексику і т.д. та і взагалі йде скорочення часу розробки через вдосконалення допоміжних програм АІ для написання коду...