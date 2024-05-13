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Новини Мобілізація
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Питання економічного бронювання ще обговорюватиметься якийсь час, - "слуга народу" Корнієнко

Економічне бронювання продовжують обговорювати

Наразі немає активних кроків щодо запровадження економічного бронювання.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, що нам треба просто цю дискусію провести. Тому що Давид Арахамія, коли це коментував, він чітко сказав, що йде дискусія, немає жодних зараз на столі законопроєктів, які б там пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі. Це все ще буде обговорюватися якийсь час", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що економічне бронювання - це питання суспільства та соціальної справедливості.

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"Ми маємо всі разом, ті, хто відстоюють цю ідею, та ті, хто не підтримують, провести дискусію і дати відповідь на питання, чи не трапиться так, що будуть броньовані тільки ті, хто мають дохід і ми додамо до всіх несправедливостей бронювання ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних", - пояснив парламентар.

Водночас він заявив, що є великий запит "у всіх бізнесменів і виробників, промисловості й у сфері послуг щодо того як зберегти свої підприємства при відсутності робочих рук".

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"Тих професіоналів, які роками працювали на посадах, а зараз будуть змушені воювати і не отримають бронь тому, що далеко не кожне підприємство зможе її отримати по оновленому законодавству", - сказав Корнієнко.

За словами Корнієнка, потрібно проводити далі дискусію. Але зараз немає активних кроків до ухвалення рішень, "як це активно обговорюють у соцмережах".

Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.

Читайте: Рада найближчим часом може розглянути кадрові питання, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3038) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+20
Тут головне,щоб стратигічні галузі,такі як : бидломарафон і 95-ий квартал не постраждали від мобілізації,ну і мамину черешеньку Антона,сина Наташі Мосейчук придумайте,як відмазати,а то неудобно вийшло,головна проститутка Банкової всій країні погрожує СБУ,а свою черешеньку таємно вивезла в Європу
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13.05.2024 15:30
+10
Коротше,хто занесе чималі гроші-тому "бронь". А середньостатистичних-в окоп. Це було очікувано. Пересувний цирк рулює.
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13.05.2024 15:31
+9
Поки буде війна - ці зелені упирі нікуди не підуть.

Поки будуть ці зелені упирі - війна не закінчиться.

Шо робити ?
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13.05.2024 15:32
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а корабельні піхти із сукнаріду вже не актуальні?
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13.05.2024 15:30 Відповісти
Чур Вас.Що Ви таке кажете?Робочі "сосни" завжди на часі.
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13.05.2024 15:38 Відповісти
Корниенко: "Аллахвердиева - вообще красотка".

Арахамия: "Да".

Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".

Арахамия: "А?"

Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит, б**ть, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б**ть чисто".

Арахамия: "Да?"

Корниенко: "Энергетик".

Арахамия: "Немного".

Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет, подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
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13.05.2024 15:57 Відповісти
Тут головне,щоб стратигічні галузі,такі як : бидломарафон і 95-ий квартал не постраждали від мобілізації,ну і мамину черешеньку Антона,сина Наташі Мосейчук придумайте,як відмазати,а то неудобно вийшло,головна проститутка Банкової всій країні погрожує СБУ,а свою черешеньку таємно вивезла в Європу
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13.05.2024 15:30 Відповісти
Отакої! Як вивезла? Невже у нас діряві кордони?
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13.05.2024 15:35 Відповісти
Вона каже, що в 2019 вивезла на навчання. От цікаво, звідкіля в неї гроші на навчання сина в Німеччині? Ну не заробляють у нас журналісти по 5 000 баксів на місяць. Колись Дубінський у декларації злив зарплату в 60 000 грн на 1+1. Мосійчук плюс-мінус стільки ж мала отримувати, бо "звізда" того ж рівня.
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13.05.2024 15:45 Відповісти
Може вона так само як і Юлія Вітюк (дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ, генерала Іллі Вітюка), надає "юридичні послуги"? Там мільйон в місяць - норма.
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13.05.2024 15:52 Відповісти
Ярослава, це не твоє...
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13.05.2024 21:39 Відповісти
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14.05.2024 08:54 Відповісти
Коротше,хто занесе чималі гроші-тому "бронь". А середньостатистичних-в окоп. Це було очікувано. Пересувний цирк рулює.
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13.05.2024 15:31 Відповісти
не такий страшний "цирк" як ті 73% клінічних ідіотів, що без нього не можуть існувати.
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15.05.2024 09:53 Відповісти
Люди які працюють в Україні, з великою зп чи ні, справедливо лишились в тяжкий час і живлять і підтримують економіку, слюсарі, електрики, верстатники , атомники, айті працівники, медичні працівники, водії, а от ті, що за кордон виїхали і піднімають економіку інших держав тих трогати не можна?
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13.05.2024 15:31 Відповісти
Вони вже заплатили. Не державі, звісно, але кого це турбує.
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13.05.2024 15:37 Відповісти
Та не поспішайте, пацани. Москалям до Києва ще далеко.
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13.05.2024 15:32 Відповісти
Поки буде війна - ці зелені упирі нікуди не підуть.

Поки будуть ці зелені упирі - війна не закінчиться.

Шо робити ?
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13.05.2024 15:32 Відповісти
А чому ця скотина одягла однострій?
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13.05.2024 15:34 Відповісти
Після початку війни все зелене керівництво начепило військовий однострій і перестало голитися щоб косити під бувалих фронтовиків крім данілова ,той пішов у чорнорубашечники.
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13.05.2024 15:51 Відповісти
Зоотехник Данилов, він же оекетір Шарик, пішов у педікі в траурі.
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13.05.2024 16:15 Відповісти
Економічне бронювання вже давно працює. Яскравий приклад - колишній воєнком Борисов.
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13.05.2024 15:34 Відповісти
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13.05.2024 16:11 Відповісти
"Коли воюють лише бідні -це не війна,це бізнес"!
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13.05.2024 15:40 Відповісти
Штрафи змогли швиденько обговорити і затвердити...
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13.05.2024 15:41 Відповісти
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13.05.2024 15:43 Відповісти
Маопиз,ун арахамія на цьому бронюванні зірве гарний куш.
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13.05.2024 15:43 Відповісти
Ніяк не можуть наговоритися
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13.05.2024 15:44 Відповісти
Будуть обговорювати, доки все бабло не зберуть і усіх жиряків не відпустять.
А потім - все. Сіромахи - давай....
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13.05.2024 15:48 Відповісти
в будь-якій незрозумілій ситуації проводь ДИСКУСІЮ
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13.05.2024 15:48 Відповісти
корупцію легалізувати
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13.05.2024 15:49 Відповісти
Все це до сраки,працювати воно не буде. , Набирайте справжніх вояк за добру зарплатню, всеодно ви до цього прийдете.
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13.05.2024 16:18 Відповісти
тільки "зелене бронювання" вийде в цих покидьків
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13.05.2024 16:20 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1790000822157271139 36 мин

все життя, яке у мене залишилося, я буду блювати від слова "потужно" Бо все, що проїпала зелена влада, починалося та продовжується у неї під фанфари саме з цього слова...
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13.05.2024 16:24 Відповісти
Потужно і вперше в історії України
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13.05.2024 21:08 Відповісти
Жлобаря кондова, ти хоч знаєш, яка в тебе мерзенна обрюзгла пика?
Блін, як би йому заїхати в харю з носка? Щоб аж чвакнуло.
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13.05.2024 16:38 Відповісти
Та коли це Зельониє відмовляться від ще одного потоку бабок? Узаконене ухилянство по державній платіжці "Шлях" принесло хороший настрій не тільки ОПешній банді.
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13.05.2024 17:02 Відповісти
Взгалі не думаю що це вдала ідея... а як щодо тих кого уже призвали, або пішов добровільно... тобто якщо припустимо б змогли платити за себе то означає що вони можуть звільнитись з лав ЗСУ

Друге це буде великим податковим тиском на бізнес, який ітак зараз через невизначеність потрохи звертає взагалі якесь інвестування у розвиток... так можна добронюватись що залишиться тільки ІТ....

але хочу нагадати можновладцям що майбутнє у ІТ галузі невизначене через те що багато компаній все більше віддає на аусорсинг замовлення в дешевші Індію, Мексику і т.д. та і взагалі йде скорочення часу розробки через вдосконалення допоміжних програм АІ для написання коду...
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13.05.2024 17:08 Відповісти
Потужний зам у потужного Стефанчука у час потужного лідера нації.
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17.05.2024 00:26 Відповісти
 
 