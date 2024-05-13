Рада найближчим часом може розглянути кадрові питання, - "слуга народу" Корнієнко

В уряді досі є кілька виконуючих обов’язки довгий термін, тому Рада може розглянути кадрові питання.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами Рада завжди готова до будь-яких кадрових рішень, тому такі питання точно може бути розглянуто у найближчі тижні.

Корнієнко нагадав приклад Олександра Кубракова, якого звільнили "достатньо швидко і, можна сказати, навіть не сильно сплановано".

Читайте також: Журналісти після повернення до кулуарів Ради працюватимуть на ротаційній основі, - Юрчишин

"І, розуміючи, що в нас дійсно через тиждень знову будуть пленарні дні, коли ми працюємо в залі, два тижні в місяць, то звичайно не можна заперечувати, що можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно", - сказав він.

Парламентар також нагадав, що в уряді є кілька виконуючих обов'язки достатньо довгий термін.

Читайте: Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у ВР

За його даними, "ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади".

"І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату", - повідомив Корнієнко.

На уточнююче питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, він сказав: "Ні. Поки немає кандидатури. Думаю, що це ближче, можливо, до кінця тижня буде вже прояснятися. Це монобільшість має пропонувати, і далі прем'єр їх повертає в парламент", - додав перший віце-спікер.

Також читайте: Верховна Рада звільнила Сольського

Звільнення Олександра Кубракова

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.