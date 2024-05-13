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Рада найближчим часом може розглянути кадрові питання, - "слуга народу" Корнієнко

корнієнко

В уряді досі є кілька виконуючих обов’язки довгий термін, тому Рада може розглянути кадрові питання.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами Рада завжди готова до будь-яких кадрових рішень, тому такі питання точно може бути розглянуто у найближчі тижні.

Корнієнко нагадав приклад Олександра Кубракова, якого звільнили "достатньо швидко і, можна сказати, навіть не сильно сплановано".

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"І, розуміючи, що в нас дійсно через тиждень знову будуть пленарні дні, коли ми працюємо в залі, два тижні в місяць, то звичайно не можна заперечувати, що можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно", - сказав він.

Парламентар також нагадав, що в уряді є кілька виконуючих обов'язки достатньо довгий термін.

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За його даними, "ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади".

"І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату", - повідомив Корнієнко.

На уточнююче питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, він сказав: "Ні. Поки немає кандидатури. Думаю, що це ближче, можливо, до кінця тижня буде вже прояснятися. Це монобільшість має пропонувати, і далі прем'єр їх повертає в парламент", - додав перший віце-спікер.

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Звільнення Олександра Кубракова

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.

Автор: 

ВР (14949) кадри (309) Корнієнко Олександр (666)


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Треба створити міністерство пизження бабла для єрмака і всі доходи хай ідуть туди , а інші міністерства будуть всі збиткові . навіщо втак складно робити все.
Сподіваюсь ,після шапіто будуть розслідування , куди зникали гроші і кожного хоч копійку на цбому наварив , будуть в базі інтерполу , щоб з росіі вони навіть до грузії не змогли виїхать
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13.05.2024 14:57 Відповісти
Що цей "зелений дурисвіт укранського народу "3,14стить???-За його словами Рада завжди готова до будь-яких кадрових рішень, тому такі питання точно може бути розглянуто у найближчі тижні.А ПЕРЕ ТИМ , ЧЕШЕ ОСЬ ЦЮ КУЙНЮ-(((В уряді досі є кілька вихонуючих обов'язки довгий термін, тому Рада може розглянути кадрові питання. )))Довгий термін ВЗРада дозволяла грабити Україну і її народ" зеленим виконуючим обовязки грабежу України "
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13.05.2024 15:00 Відповісти
От смены проституток, суть публичного дома не меняется.
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13.05.2024 15:19 Відповісти
Корнієнко поїхав в відрядження шукати нові "корабельні сосни" для Єрмака?
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13.05.2024 15:23 Відповісти
пояснюю для тупорилих!!!
кадри, це спеціалісти!!!!
не шобло аферистів, а люди з досвідом роботи!!!!
і такі "кадрові"рішення як звільнити 17 бойових, досвідчених генералів під час війни
ніяк не можна назвати кадровими рішеннями а якось по другому
наприклад, шкода державі.
робота на ворога
**********
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13.05.2024 15:31 Відповісти
саме паскудне з прочитаного, це те, що їм ЩЕ требу створити нові міністерства
ще добавити чинуш
ще намалювати тисячі нових держпосад для "своїх"""
а скільки має бути бюджетників та чигновників на одного платника податку???
1-3-5??????
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13.05.2024 15:52 Відповісти
підкажіть, це ті зміни про які шмигаль казав, що їх не буде, чи інші, бо я вже заплутався
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13.05.2024 17:50 Відповісти
 
 