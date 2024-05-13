Рада найближчим часом може розглянути кадрові питання, - "слуга народу" Корнієнко
В уряді досі є кілька виконуючих обов’язки довгий термін, тому Рада може розглянути кадрові питання.
Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами Рада завжди готова до будь-яких кадрових рішень, тому такі питання точно може бути розглянуто у найближчі тижні.
Корнієнко нагадав приклад Олександра Кубракова, якого звільнили "достатньо швидко і, можна сказати, навіть не сильно сплановано".
"І, розуміючи, що в нас дійсно через тиждень знову будуть пленарні дні, коли ми працюємо в залі, два тижні в місяць, то звичайно не можна заперечувати, що можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно", - сказав він.
Парламентар також нагадав, що в уряді є кілька виконуючих обов'язки достатньо довгий термін.
За його даними, "ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади".
"І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату", - повідомив Корнієнко.
На уточнююче питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, він сказав: "Ні. Поки немає кандидатури. Думаю, що це ближче, можливо, до кінця тижня буде вже прояснятися. Це монобільшість має пропонувати, і далі прем'єр їх повертає в парламент", - додав перший віце-спікер.
Звільнення Олександра Кубракова
Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.
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Сподіваюсь ,після шапіто будуть розслідування , куди зникали гроші і кожного хоч копійку на цбому наварив , будуть в базі інтерполу , щоб з росіі вони навіть до грузії не змогли виїхать
кадри, це спеціалісти!!!!
не шобло аферистів, а люди з досвідом роботи!!!!
і такі "кадрові"рішення як звільнити 17 бойових, досвідчених генералів під час війни
ніяк не можна назвати кадровими рішеннями а якось по другому
наприклад, шкода державі.
робота на ворога
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ще добавити чинуш
ще намалювати тисячі нових держпосад для "своїх"""
а скільки має бути бюджетників та чигновників на одного платника податку???
1-3-5??????