Кубраков про своє звільнення: Шмигаль та фракція "Слуга народу" це рішення зі мною не обговорювали
Колишній віцепрем’єр та міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував своє звільнення.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Коротко щодо зареєстрованого у Парламенті проєкту Постанови про моє звільнення з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності", - йдеться в повідомленні.
За словами Кубракова, керівництво фракції та прем'єр Шмигаль із ним це рішення не обговорювали. А на засідання фракції та профільного комітету його не було запрошено.
Звільнення Олександра Кубракова
Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
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Конфлікт Кубракова з Єрмаком починає розламувати і без того хитку єдність партії Зеленського. Єдиним виходом з ситуації є знищення матеріальних слідів корупції в вищих ешелонах влади. Саме про це і свідчить спроби реорганізації і розділення міністерств з наступним знищенням документів їх попередників.
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Єрмаковські шаловлівиє ручонкі хочуть захапати західні грошики, які мають виділятися на відновлення України. А це будуть скажені суми.
Ця жадібна свиня скрізь розставляє своїх людей.
В контексті ось цього-
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зрозуміло що дятлу пояснили - коли поважні люди просять порішать то треба рішать, а не бігать по НАБУ...
@tZEinform
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком.
На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.