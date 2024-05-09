Кубраков про своє звільнення: Шмигаль та фракція "Слуга народу" це рішення зі мною не обговорювали

Колишній віцепрем’єр та міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував своє звільнення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Коротко щодо зареєстрованого у Парламенті проєкту Постанови про моє звільнення з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності", - йдеться в повідомленні.

За словами Кубракова, керівництво фракції та прем'єр Шмигаль із ним це рішення не обговорювали. А на засідання фракції та профільного комітету його не було запрошено.

Звільнення Олександра Кубракова

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Читайте також: Суд відпустив фігуранта справи про хабар Кубракову