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Новини
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Кубраков про своє звільнення: Шмигаль та фракція "Слуга народу" це рішення зі мною не обговорювали

Кубраков прокоментував своє звільнення

Колишній віцепрем’єр та міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував своє звільнення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Коротко щодо зареєстрованого у Парламенті проєкту Постанови про моє звільнення з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності", - йдеться в повідомленні.

За словами Кубракова, керівництво фракції та прем'єр Шмигаль із ним це рішення не обговорювали. А на засідання фракції та профільного комітету його не було запрошено.

Кубраков прокоментував своє звільнення

Звільнення Олександра Кубракова

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Автор: 

звільнення (2667) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+7
"За 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях" - і цей шлях привів до великої сраки
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09.05.2024 11:00
+5
Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Джерело:
********
Єрмаковські шаловлівиє ручонкі хочуть захапати західні грошики, які мають виділятися на відновлення України. А це будуть скажені суми.
Ця жадібна свиня скрізь розставляє своїх людей.

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09.05.2024 11:17
+4
Так давай зараз публікуй все що маєш на зелене шобло і зерьмака..., головний распільщик великого крадівництва. Але мабуть сцикотно..
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09.05.2024 11:01
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"За 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях" - і цей шлях привів до великої сраки
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09.05.2024 11:00 Відповісти
Так давай зараз публікуй все що маєш на зелене шобло і зерьмака..., головний распільщик великого крадівництва. Але мабуть сцикотно..
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09.05.2024 11:01 Відповісти
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком. На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.

Конфлікт Кубракова з Єрмаком починає розламувати і без того хитку єдність партії Зеленського. Єдиним виходом з ситуації є знищення матеріальних слідів корупції в вищих ешелонах влади. Саме про це і свідчить спроби реорганізації і розділення міністерств з наступним знищенням документів їх попередників.
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09.05.2024 13:49 Відповісти
зелені дбли
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09.05.2024 11:02 Відповісти
Повістку вже отримав?
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09.05.2024 11:15 Відповісти
Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Джерело:
********
Єрмаковські шаловлівиє ручонкі хочуть захапати західні грошики, які мають виділятися на відновлення України. А це будуть скажені суми.
Ця жадібна свиня скрізь розставляє своїх людей.

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09.05.2024 11:17 Відповісти
І свій пенсійний фонд пристроїти
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09.05.2024 11:28 Відповісти
Бгг
В контексті ось цього-

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зрозуміло що дятлу пояснили - коли поважні люди просять порішать то треба рішать, а не бігать по НАБУ...
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09.05.2024 11:22 Відповісти
Сюрпрайз.
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09.05.2024 11:25 Відповісти
Конфлікт Єрмака з Кубраковим. Єрмак прибирає всіх, хто починає проявляти ініціативу, і робить любі спроби спротиву його владі. Пропозиція самому написати заяву про звільнення буда відкинута.
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09.05.2024 11:25 Відповісти
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09.05.2024 11:38 Відповісти
😁 Чим же він зєрмакам не угодив?
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09.05.2024 12:38 Відповісти
По моєму, все набагато простіше. Цей чел замутив схему з передачею государствєнной шерсті. НАБУ пронюхало, доложилі по інстанції. Глобальний дует сонячних хлопчиків возмутілся від такої наглості і порішав всіх концесіонерів. Бо мали намір зажати львіную долю.
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09.05.2024 11:47 Відповісти
Що, синку, "кинули"? А хіба ти не знав, із ким себе пов'язуєш? Тепер - до ТЦК.
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09.05.2024 13:29 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком.
На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.
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09.05.2024 14:55 Відповісти
 
 