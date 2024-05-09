Кубраков о своем увольнении: Шмыгаль и фракция "Слуга народа" это решение со мной не обсуждали

Бывший вице-премьер и министр инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал свое увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко относительно зарегистрированного в парламенте проекта постановления о моем увольнении с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности", - говорится в сообщении.

По словам Кубракова, руководство фракции и премьер Шмыгаль с ним это решение не обсуждали. А на заседание фракции и профильного комитета он не был приглашен.

Увольнение Александра Кубракова

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

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