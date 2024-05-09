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Кубраков о своем увольнении: Шмыгаль и фракция "Слуга народа" это решение со мной не обсуждали

Кубраков прокоментував своє звільнення

Бывший вице-премьер и министр инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал свое увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко относительно зарегистрированного в парламенте проекта постановления о моем увольнении с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности", - говорится в сообщении.

По словам Кубракова, руководство фракции и премьер Шмыгаль с ним это решение не обсуждали. А на заседание фракции и профильного комитета он не был приглашен.

Кубраков прокоментував своє звільнення

Увольнение Александра Кубракова

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

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Автор: 

увольнение (2674) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+7
"За 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях" - і цей шлях привів до великої сраки
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09.05.2024 11:00
+5
Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Джерело:
********
Єрмаковські шаловлівиє ручонкі хочуть захапати західні грошики, які мають виділятися на відновлення України. А це будуть скажені суми.
Ця жадібна свиня скрізь розставляє своїх людей.

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09.05.2024 11:17
+4
Так давай зараз публікуй все що маєш на зелене шобло і зерьмака..., головний распільщик великого крадівництва. Але мабуть сцикотно..
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09.05.2024 11:01
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"За 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях" - і цей шлях привів до великої сраки
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09.05.2024 11:00 Ответить
Так давай зараз публікуй все що маєш на зелене шобло і зерьмака..., головний распільщик великого крадівництва. Але мабуть сцикотно..
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09.05.2024 11:01 Ответить
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком. На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.

Конфлікт Кубракова з Єрмаком починає розламувати і без того хитку єдність партії Зеленського. Єдиним виходом з ситуації є знищення матеріальних слідів корупції в вищих ешелонах влади. Саме про це і свідчить спроби реорганізації і розділення міністерств з наступним знищенням документів їх попередників.
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09.05.2024 13:49 Ответить
зелені дбли
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09.05.2024 11:02 Ответить
Повістку вже отримав?
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09.05.2024 11:15 Ответить
Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Джерело:
********
Єрмаковські шаловлівиє ручонкі хочуть захапати західні грошики, які мають виділятися на відновлення України. А це будуть скажені суми.
Ця жадібна свиня скрізь розставляє своїх людей.

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09.05.2024 11:17 Ответить
І свій пенсійний фонд пристроїти
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09.05.2024 11:28 Ответить
Бгг
В контексті ось цього-

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зрозуміло що дятлу пояснили - коли поважні люди просять порішать то треба рішать, а не бігать по НАБУ...
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09.05.2024 11:22 Ответить
Сюрпрайз.
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09.05.2024 11:25 Ответить
Конфлікт Єрмака з Кубраковим. Єрмак прибирає всіх, хто починає проявляти ініціативу, і робить любі спроби спротиву його владі. Пропозиція самому написати заяву про звільнення буда відкинута.
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09.05.2024 11:25 Ответить
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09.05.2024 11:38 Ответить
😁 Чим же він зєрмакам не угодив?
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09.05.2024 12:38 Ответить
По моєму, все набагато простіше. Цей чел замутив схему з передачею государствєнной шерсті. НАБУ пронюхало, доложилі по інстанції. Глобальний дует сонячних хлопчиків возмутілся від такої наглості і порішав всіх концесіонерів. Бо мали намір зажати львіную долю.
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09.05.2024 11:47 Ответить
Що, синку, "кинули"? А хіба ти не знав, із ким себе пов'язуєш? Тепер - до ТЦК.
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09.05.2024 13:29 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком.
На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.
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09.05.2024 14:55 Ответить
 
 