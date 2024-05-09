Кубраков о своем увольнении: Шмыгаль и фракция "Слуга народа" это решение со мной не обсуждали
Бывший вице-премьер и министр инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал свое увольнение.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Коротко относительно зарегистрированного в парламенте проекта постановления о моем увольнении с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности", - говорится в сообщении.
По словам Кубракова, руководство фракции и премьер Шмыгаль с ним это решение не обсуждали. А на заседание фракции и профильного комитета он не был приглашен.
Увольнение Александра Кубракова
Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
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Конфлікт Кубракова з Єрмаком починає розламувати і без того хитку єдність партії Зеленського. Єдиним виходом з ситуації є знищення матеріальних слідів корупції в вищих ешелонах влади. Саме про це і свідчить спроби реорганізації і розділення міністерств з наступним знищенням документів їх попередників.
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Єрмаковські шаловлівиє ручонкі хочуть захапати західні грошики, які мають виділятися на відновлення України. А це будуть скажені суми.
Ця жадібна свиня скрізь розставляє своїх людей.
В контексті ось цього-
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зрозуміло що дятлу пояснили - коли поважні люди просять порішать то треба рішать, а не бігать по НАБУ...
@tZEinform
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком.
На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.