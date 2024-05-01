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ОП готовит отставку вице-премьера Кубракова, на его место планируют назначить Умерова, - Бутусов

кубраков

Министра инфраструктуры Александра Кубракова могут уволить, а на его место назначить действующего министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников, Офис Президента готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"На его место планируется назначение действующего министра обороны Рустема Умерова. Причина отставки - постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, Ермак начал активные действия по дискредитации Кубракова после конфликта по увольнению министра обороны Резникова.

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"На эту должность претендовал Кубраков, но Ермак считает, что контроль министра обороны и министра иностранных дел это его исключительная сфера влияния, и там должны назначаться только те люди, которых он контролирует. Кто может быть следующим кандидатом на должность министра, если действительно, Кубракова собьют Умеровым, пока не определено. Среди кандидатов на должность министра рассматриваются некоторые самые медийные военные, основная задача создать положительный пиар-эффект.

Одновременно с кампанией по устранению Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента вице-премьер-министра М.Федорова и главу СБУ В.Малюка", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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Автор: 

кадры (611) Бутусов Юрий (4347) Офис Президента (1795) Кубраков Александр (222) Умеров Рустем (505)


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Топ комментарии
+46
Може уже пора Єрмака звільняти?
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01.05.2024 13:55
+30
Це не діло. Люди не обирали Єрмака на виборах. Він не депутат, не президент. Він ніхто. Але керує Україною, йому українці такого права не надавали.
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01.05.2024 14:08
+26
ОПа керує Кабміном... А що, Конституція в нас вже взагалі відмінена?! Чи ми щось пропустили?
А, зЄбанати, ви це вибрали 5 років тому, то весело чи па-пріколу?
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01.05.2024 14:02
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Може уже пора Єрмака звільняти?
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01.05.2024 13:55 Ответить
Ги-гиги-гагагагага!!!!!!
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01.05.2024 14:02 Ответить
Добре тримає Єрмак нашого найвеличнішого за фаберже. Наш гордий Зеля і не пікне. Ці ЗЕлені обнагліли, роблять що хочуть, бо знають, що зараз народ нічого не може зробити.
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01.05.2024 14:38 Ответить
ну да ну да - Цар хароший - боярє винуваті

Зєлєнський атєц радной аби Дєрьмак йому дозволив піклуватись про трудящихся...
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01.05.2024 15:02 Ответить
Та тут мова йде про Умерова! Він «незаміннимый».

Дерьмак переводе йогой на новые хлібне місце. Мабуть там грошей більше можно вкрасти…

А
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01.05.2024 17:03 Ответить
Ага щазззз. Зезидент цього не допустить.
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01.05.2024 14:34 Ответить
Н,і Дєрьмака пора міністром оборони.
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01.05.2024 14:37 Ответить
хлопці та дівчатка, дєрьмак так держе за яйця зеленого окурка,що він шаг не може ступити без єрмака,там все перемішалось і оманська зрада,і кайфосік з цигарками і т.д,тому дєрмак буде сидіти до моменту,коли "браві матроси" не скинуть його в прірву
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01.05.2024 15:18 Ответить
Якщо зформується коаліція, то це можливо, але там такі підбираються, що він там самий хитріший
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01.05.2024 16:48 Ответить
Єрмак - віце-президент при зеленому недопрезиденті ,то хто ж його звільнить.
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01.05.2024 17:32 Ответить
А что будет президент делать без "ангела хранителя" ?
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01.05.2024 19:56 Ответить
Не для того його кремль ставив, щоби звільняти.
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01.05.2024 20:19 Ответить
А хто ж тоді буде постачати кокс найвеличнішому?
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01.05.2024 20:41 Ответить
Кроваті тягають ?
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01.05.2024 13:55 Ответить
Ні, мабуть назріває щось фундаментальніше для ПІДЄРМАКІВСЬКОЇ МАРОДЕРНІ ! На вову не можуть не давити партнери -от ЗЄрмакобл@di й думають як посилити Єрмака у владі типу пркрившsсь оновленням ...
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01.05.2024 16:14 Ответить
А Умерових не вистачає
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01.05.2024 16:50 Ответить
Шило на мило?
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01.05.2024 13:55 Ответить
Жабогадюкінг
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01.05.2024 14:02 Ответить
ОПа керує Кабміном... А що, Конституція в нас вже взагалі відмінена?! Чи ми щось пропустили?
А, зЄбанати, ви це вибрали 5 років тому, то весело чи па-пріколу?
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01.05.2024 14:02 Ответить
Лєщенко стане міністром оборони(іронія).
Жодне рішення тих тварюк не дивує.
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01.05.2024 14:07 Ответить
Безуглу поставлять з Верещук.
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01.05.2024 14:08 Ответить
Женьку Лисого.
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01.05.2024 14:30 Ответить
А хто це? Брат єрмака?
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01.05.2024 14:31 Ответить
Це не діло. Люди не обирали Єрмака на виборах. Він не депутат, не президент. Він ніхто. Але керує Україною, йому українці такого права не надавали.
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01.05.2024 14:08 Ответить
Зато весело і прикольно! Ну і хоть паржьом... І взагалі, хужє нє будєт!
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01.05.2024 14:19 Ответить
Я за Зе і слуг не голосував, а хто голосував, для тих це божа роса, мабуть.
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01.05.2024 14:33 Ответить
Ржіть, особливо після 18 травня ржачно буде.
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01.05.2024 14:36 Ответить
Шо наріт хтів, те й дістав.
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01.05.2024 14:22 Ответить
...так люди і зеленого не вибирали!! Його вибрали 73 відсотки тупих дурноголових істот.. То й керують ті, кого Ви вибрали!!))) Що Ви ще хочете?
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01.05.2024 15:30 Ответить
І це навіть краще, бо так люди вибрали. Які б вони не були, але це відбулося на демократичних виборах. А Єрмак ніхто. Йому ніхто не дозволяв таку владу надавати. "Офісу президента" наівть в конституціїї немає, на відміну від Верховной Ради, Кабміну, чи президента.
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01.05.2024 22:47 Ответить
... ну то Ви не сперечаєтеся, що дурноголовим ідіотам, що демократичні що НЕдемократичні вибори...однаково! І це краще, що вони вибрали таке чудо? Що, полегшало, що вибори були демократичними? Результатом демократичних виборів стала війна. Нема ОП у Конституції! А хто керує державою? Чи не результат демократичних виборів? І владу передав Єрмаку демократично вибраний петрушка!! То хто винен у цьому? Ті ідіоти, які і демократично вибрали петрушку! То як.. полегшало? Демократія допомогла?
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01.05.2024 22:58 Ответить
Наш президент ЕРМАК ??
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01.05.2024 14:10 Ответить
на чолі країни Пєтрушка
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01.05.2024 14:10 Ответить
А на міністра оборони тоді отого лисого з "вечірнього кварталу",ну,того що розжирнішав...
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01.05.2024 14:10 Ответить
Отримав титул від TIMES -"найвпливовіший" от і "впливає."
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01.05.2024 14:14 Ответить
Пока война президент один и тот же? Получается кому-то выгодно вечно воевать
Очень пикантная ситуация с душком
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01.05.2024 14:15 Ответить
Напевно, новим міністром оборони буде Мар'яна Безумна - нарешті, зможе дізнатися про плани та переглянути карти. Хоча можуть і Лєначку Кравець попросити - теж потужна кандидатура, ще й кума, отже, для цієї влади саме те, що треба.
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01.05.2024 14:17 Ответить
Тарганячі скачки...
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01.05.2024 14:18 Ответить
"ОП готує відставку віцепрем'єра Курбакова президента Зеленського. "
Якось так.
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01.05.2024 14:18 Ответить
А як же вась-вась через брателла того Кубракова - за сумісництвом міністра "МВД РБ" із узурпатором Білорусі лукашенком?
Такі хороші зв'язки втрачати...
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01.05.2024 14:28 Ответить
от Ви лиш уявіть, на скільки мені буде покуй,
якщо у мене дома мер, поміняється місцем з любим з своїх заступників
чи начпол стане начштабу а начштаба стане начполом...
зміниться *****, що????
є таке слово:
НІКУЯ!!!
але схоже це на замітання слідів, тобто маневри зеленої влади.
вже замінили нашого Залужного,
його друга та праву руку Шапталу
покажіть мені хоч один +
я бачу лиш -
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01.05.2024 14:28 Ответить
чисто паржать
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01.05.2024 14:31 Ответить
Так то якось, але смішного тут мало
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01.05.2024 14:32 Ответить
На вихід цапи зелені готуйтеся, а не ліжка переставляйте! 20 травня не за горами!!!
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01.05.2024 14:33 Ответить
Нікуди вони не підуть, ні 20 го, ні 30 го чи 38 го. Обрали, тепер їжте не обляпайтесь.
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01.05.2024 14:38 Ответить
Я бачу цей Умєров універсальний солдат. Вчора він міністр оборони сьогодні вже міністр інфраструктури, ценный кадр, кладєзь значній. А тут без профільної вищої освіти навіть продавцем важко влаштуватися.
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01.05.2024 14:41 Ответить
перед этим он фондом майна руководил. Есть ещё дипломат в Китае. Который по китайски конечно ни слова. Тот ещё более универсальный. Я так понимаю дело Коломойского вечно живо. Папаша интересно в каких условиях сейчас
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01.05.2024 17:32 Ответить
в Телеграм пишут что это фэйк
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01.05.2024 14:46 Ответить
Було би страшенно цікаво - аби не війна.
Якщо країна продовжить мовчки спостерігати за тим, як Єрмак і його шайка розвалюють усе навколо - програємо війну вщент.
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01.05.2024 14:48 Ответить
Шапіто...
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01.05.2024 14:53 Ответить
А шо ж такое... учи-учи - одни двойки насчет яйца по 17? Не оправдал?
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01.05.2024 14:56 Ответить
ефективні нікому не потрібні..., потрібні слухняні.... причому одній людині..., все сумно...
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01.05.2024 14:57 Ответить
прібарахлілся? дай другому! уйді тіхонєчкавлес
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01.05.2024 15:01 Ответить
власне кажучи, "а какая разніца"? ми все одно прямуємо до катастрофи під заспокійливе гундосення зеленого ********...
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01.05.2024 15:02 Ответить
А те що інфраструктуру не захистили,а кошти украли не є підставою для звільнення Кубракова? Питання про це вийшло не сьогодні і його потрібно судити,а не писати блоги. Питання в іншому, що Умеров універсальний міністр, а це біда. Відносно дерьмака, страйкуйте
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01.05.2024 15:02 Ответить
Це Гнусавий поц і витворяє. Дерьмак "мощной" грудью стає на захист поца. А той розчищає площадку під Дерьмака як Примуса. А орошать клюви будуть інші ковьорниє.
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01.05.2024 15:14 Ответить
Скорі ше може й так, але Парламент під Єрмаком, якщо він стане прем'єром, а парламент проголосує за парламентську республіку, Єрмак стане керівником країни законним, ось до чого все йде!!!!!!!
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01.05.2024 16:58 Ответить
****** менять надо, а не кровати двигать... (с) анекдот
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01.05.2024 15:18 Ответить
Як же ж важко нашому улюбленому президенту! Навколо нього вороном в'ється злий Єрмак, а сонцелікій президент з усіх сил намагається триматися і мужньо протистояти впливу цього темного радника. Хтось в це вірить?
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01.05.2024 15:36 Ответить
Круговорот нелюдів в державі.
Поїдання, прощання, обіймання.
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01.05.2024 15:53 Ответить
..та у же пох.. там никого нормального уже давно нет.. особенно умиляет "дискредитувати в очах президента голову СБУ В.Малюка" .. После высказываний малюка о Червинском, его, малюка туда же, в топку..
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01.05.2024 16:13 Ответить
...планують призначити Умєрова...
----------------------------------------------------
Во всем и везде послушный человек на такой должности крайне нужен.
Что ему скажут из ОП, то он и сделает или подпишет.
А ему что? Присягу на верность Украине он не принимал. А деньги на личный счет будут капать.
Также как и депутаты Слуги народа.
Голосуют по указке, хотя ничего не понимают в вопросах.
Таков новый стиль управления от Зеленского, читай Ермака
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01.05.2024 16:47 Ответить
Ермак вже підбирає собі кабінет, бо наступне буде , що його виберуть прем'єром, а тоді парламент голосує за парламентську республіку і він керує країною як, Шольц, а Вова їде послом в Колумбію).
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01.05.2024 17:02 Ответить
Его легитимность без выборов парламента будет под большим вопросом. Вопрос о сути, за что умирали Украинцы
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01.05.2024 17:35 Ответить
Яке полегшення😂 я переживала, що сольського знімуть, аж ні, він святий та не змінний
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01.05.2024 17:24 Ответить
Дерьмак припух в край, сучій пе
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01.05.2024 17:31 Ответить
Давай, зєля, призначай прем'єром на місце умєрки пуйла. Щоб потім готувати пуйла на своє місце. А сам в Оман, до своїх грошей.

________________

Зєлю геть. Вибори
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01.05.2024 17:45 Ответить
Оманський завгосп походу вирішив прибрати Федорова і Малюка -саме тих хто займається дронами і ударами по нпз рашки!!!
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01.05.2024 18:19 Ответить
Мы еще с теплотой будем вспоминать, как нас тихо грабили Коломойский, Ахметов и Фирташ. Они дети по сравнению с Ермаком.
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01.05.2024 18:53 Ответить
ЦРУ нужно ещё немного времени и они разоблачат Ермака! Очень хитрые схематозы, специальные службы на западе делают всё возможное.
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01.05.2024 19:05 Ответить
Разоблачат и шо? Оружие перестанут давать? ) Так Ермак с пуйлом только этого и ждут )))
Или вы на шото другое надеетесь? Ну ок, давайте пофантазируем? Допустим завтра Байден предоставляет неосопримые доказательства что Ермак шестерка путина. Шо по вашему должно произойти? Ермак говорит "пшли все нафуй, продолжаем дерибан страны". Мусора-прокуроры-судьи говорят "ура!" И? Бойцы с фронта попрут на Киев на Майдан? Или может аморфные "гражанские"? Так один запущеный слух шо на майдене их ждут ТЦКшники и все. Майдан окончен. )
Все кто мог майданить уже давно в окопах. Решта - в лучшем случае аморфные "противсихы".
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01.05.2024 19:23 Ответить
Разоблачат и опубликуют данные, Порошенко спалился с офшорами и Зеля тоже.
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01.05.2024 20:44 Ответить
Окей ) , "опубликуют данньіе", І ШО? Далі читайте мій попередній пост.
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07.05.2024 01:28 Ответить
Отак потихеньку помаленьку всіх хто здатен до опору (умовних патріотів) винищать на фронті (тому демобілізації не буде як і ротацій), праленьно замінивши всю владу своїми людьми і тоді можна буде здаватисчя рашці. Русня умна, вона ніколи нікуди не спішила. Раз з наскоку не вийшло, то значит жабу-україну будуть варити потихеньку.
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01.05.2024 19:13 Ответить
+ +
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01.05.2024 20:00 Ответить
Зе клоун берега не плутав - він агентуру фсб і родичів белоруських чиновників спецально назначає на вищі посади в України
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01.05.2024 19:16 Ответить
если еще кто то не понял ,идет полный захват власти фсбэшником Елдаком он и был поставлен смотрящим над бениным Нарко Дегенератом патрушевым в Омане для этого а Осел просто троянский конь, планы у них грандиозные не зря он купил рейтинг в таймс, нарко уклонист проканал почему бы и фсбэшного барыгу не просунуть....ЗЕ Быдло схавает и это....
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01.05.2024 20:23 Ответить
Кулеба? Ти де? Йди тут за справедливість розкажи...
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01.05.2024 21:57 Ответить
Народні депутати України, Уа є Парламентською рес-публікою.
Знімайте на@уй Єрмака і висовуйте недовіру до клоуна. Захищайте ваших виборців, не будьте ссикунами!
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01.05.2024 22:15 Ответить
пише ноунейм ********* в італію
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09.05.2024 10:57 Ответить
Змилених хвойд ганяють по борделю разом з ліжками.
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02.05.2024 00:45 Ответить
73% радісно вмивають свої тупі мордяки росою Єрмака=)))) хоть поржали
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09.05.2024 10:55 Ответить
 
 