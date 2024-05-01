ОП готовит отставку вице-премьера Кубракова, на его место планируют назначить Умерова, - Бутусов
Министра инфраструктуры Александра Кубракова могут уволить, а на его место назначить действующего министра обороны Рустема Умерова.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников, Офис Президента готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова.
"На его место планируется назначение действующего министра обороны Рустема Умерова. Причина отставки - постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, Ермак начал активные действия по дискредитации Кубракова после конфликта по увольнению министра обороны Резникова.
"На эту должность претендовал Кубраков, но Ермак считает, что контроль министра обороны и министра иностранных дел это его исключительная сфера влияния, и там должны назначаться только те люди, которых он контролирует. Кто может быть следующим кандидатом на должность министра, если действительно, Кубракова собьют Умеровым, пока не определено. Среди кандидатов на должность министра рассматриваются некоторые самые медийные военные, основная задача создать положительный пиар-эффект.
Одновременно с кампанией по устранению Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента вице-премьер-министра М.Федорова и главу СБУ В.Малюка", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
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Зєлєнський атєц радной аби Дєрьмак йому дозволив піклуватись про трудящихся...
Дерьмак переводе йогой на новые хлібне місце. Мабуть там грошей більше можно вкрасти…
А
А, зЄбанати, ви це вибрали 5 років тому, то весело чи па-пріколу?
Жодне рішення тих тварюк не дивує.
Очень пикантная ситуация с душком
віцепрем'єра Курбаковапрезидента Зеленського. "
Якось так.
Такі хороші зв'язки втрачати...
якщо у мене дома мер, поміняється місцем з любим з своїх заступників
чи начпол стане начштабу а начштаба стане начполом...
зміниться *****, що????
є таке слово:
НІКУЯ!!!
але схоже це на замітання слідів, тобто маневри зеленої влади.
вже замінили нашого Залужного,
його друга та праву руку Шапталу
покажіть мені хоч один +
я бачу лиш -
Якщо країна продовжить мовчки спостерігати за тим, як Єрмак і його шайка розвалюють усе навколо - програємо війну вщент.
Поїдання, прощання, обіймання.
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Во всем и везде послушный человек на такой должности крайне нужен.
Что ему скажут из ОП, то он и сделает или подпишет.
А ему что? Присягу на верность Украине он не принимал. А деньги на личный счет будут капать.
Также как и депутаты Слуги народа.
Голосуют по указке, хотя ничего не понимают в вопросах.
Таков новый стиль управления от Зеленского, читай Ермака
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Зєлю геть. Вибори
Или вы на шото другое надеетесь? Ну ок, давайте пофантазируем? Допустим завтра Байден предоставляет неосопримые доказательства что Ермак шестерка путина. Шо по вашему должно произойти? Ермак говорит "пшли все нафуй, продолжаем дерибан страны". Мусора-прокуроры-судьи говорят "ура!" И? Бойцы с фронта попрут на Киев на Майдан? Или может аморфные "гражанские"? Так один запущеный слух шо на майдене их ждут ТЦКшники и все. Майдан окончен. )
Все кто мог майданить уже давно в окопах. Решта - в лучшем случае аморфные "противсихы".
Знімайте на@уй Єрмака і висовуйте недовіру до клоуна. Захищайте ваших виборців, не будьте ссикунами!