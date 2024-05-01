ОП готовит отставку вице-премьера Кубракова, на его место планируют назначить Умерова, - Бутусов

Министра инфраструктуры Александра Кубракова могут уволить, а на его место назначить действующего министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников, Офис Президента готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"На его место планируется назначение действующего министра обороны Рустема Умерова. Причина отставки - постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, Ермак начал активные действия по дискредитации Кубракова после конфликта по увольнению министра обороны Резникова.

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"На эту должность претендовал Кубраков, но Ермак считает, что контроль министра обороны и министра иностранных дел это его исключительная сфера влияния, и там должны назначаться только те люди, которых он контролирует. Кто может быть следующим кандидатом на должность министра, если действительно, Кубракова собьют Умеровым, пока не определено. Среди кандидатов на должность министра рассматриваются некоторые самые медийные военные, основная задача создать положительный пиар-эффект.

Одновременно с кампанией по устранению Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента вице-премьер-министра М.Федорова и главу СБУ В.Малюка", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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