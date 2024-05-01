ОП готує відставку віцепрем’єра Кубракова, на його місце планують призначити Умєрова, - Бутусов

Міністра інфраструктури Олександра Кубракова можуть звільнити, а на його місце призначити чинного міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел, Офіс Президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"На його місце планується призначення діючого міністра оборони Рустема Умєрова. Причина відставки - поступова зачистка головою офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, Єрмак почав активні дії з дискредитації Кубракова після конфлікту щодо звільнення міністра оборони Резнікова.

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"На цю посаду претендував Кубраков, але Єрмак вважає, що контроль міністра оборони та міністра закордонних справ це його виключна сфера впливу, і там мають призначатись тільки ті люди, яких він контролює. Хто може бути наступним кандидатом на посаду міністра, якщо дійсно, Кубракова зібʼють Умєровим, поки що не визначено. Серед кандидатів на посаду міністра розглядаються деякі наймедійніші військові, основне завдання створити позитивний піар-ефект.

Одночасно з кампанією по усуненню Кубракова Єрмак намагається дискредитувати в очах президента віце-премʼєр-міністра М.Федорова та голову СБУ В.Малюка", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

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