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ОП готує відставку віцепрем’єра Кубракова, на його місце планують призначити Умєрова, - Бутусов

кубраков

Міністра інфраструктури Олександра Кубракова можуть звільнити, а на його місце призначити чинного міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел, Офіс Президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"На його місце планується призначення діючого міністра оборони Рустема Умєрова. Причина відставки - поступова зачистка головою офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, Єрмак почав активні дії з дискредитації Кубракова після конфлікту щодо звільнення міністра оборони Резнікова.

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"На цю посаду претендував Кубраков, але Єрмак вважає, що контроль міністра оборони та міністра закордонних справ це його виключна сфера впливу, і там мають призначатись тільки ті люди, яких він контролює. Хто може бути наступним кандидатом на посаду міністра, якщо дійсно, Кубракова зібʼють Умєровим, поки що не визначено. Серед кандидатів на посаду міністра розглядаються деякі наймедійніші військові, основне завдання створити позитивний піар-ефект.

Одночасно з кампанією по усуненню Кубракова Єрмак намагається дискредитувати в очах президента віце-премʼєр-міністра М.Федорова та голову СБУ В.Малюка", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

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Автор: 

кадри (309) Бутусов Юрій (3578) Офіс Президента (2020) Кубраков Олександр (447) Умєров Рустем (587)


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Топ коментарі
+46
Може уже пора Єрмака звільняти?
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01.05.2024 13:55
+30
Це не діло. Люди не обирали Єрмака на виборах. Він не депутат, не президент. Він ніхто. Але керує Україною, йому українці такого права не надавали.
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01.05.2024 14:08
+26
ОПа керує Кабміном... А що, Конституція в нас вже взагалі відмінена?! Чи ми щось пропустили?
А, зЄбанати, ви це вибрали 5 років тому, то весело чи па-пріколу?
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01.05.2024 14:02
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Може уже пора Єрмака звільняти?
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01.05.2024 13:55 Відповісти
Ги-гиги-гагагагага!!!!!!
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01.05.2024 14:02 Відповісти
Добре тримає Єрмак нашого найвеличнішого за фаберже. Наш гордий Зеля і не пікне. Ці ЗЕлені обнагліли, роблять що хочуть, бо знають, що зараз народ нічого не може зробити.
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01.05.2024 14:38 Відповісти
ну да ну да - Цар хароший - боярє винуваті

Зєлєнський атєц радной аби Дєрьмак йому дозволив піклуватись про трудящихся...
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01.05.2024 15:02 Відповісти
Та тут мова йде про Умерова! Він «незаміннимый».

Дерьмак переводе йогой на новые хлібне місце. Мабуть там грошей більше можно вкрасти…

А
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01.05.2024 17:03 Відповісти
Ага щазззз. Зезидент цього не допустить.
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01.05.2024 14:34 Відповісти
Н,і Дєрьмака пора міністром оборони.
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01.05.2024 14:37 Відповісти
хлопці та дівчатка, дєрьмак так держе за яйця зеленого окурка,що він шаг не може ступити без єрмака,там все перемішалось і оманська зрада,і кайфосік з цигарками і т.д,тому дєрмак буде сидіти до моменту,коли "браві матроси" не скинуть його в прірву
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01.05.2024 15:18 Відповісти
Якщо зформується коаліція, то це можливо, але там такі підбираються, що він там самий хитріший
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01.05.2024 16:48 Відповісти
Єрмак - віце-президент при зеленому недопрезиденті ,то хто ж його звільнить.
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01.05.2024 17:32 Відповісти
А что будет президент делать без "ангела хранителя" ?
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01.05.2024 19:56 Відповісти
Не для того його кремль ставив, щоби звільняти.
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01.05.2024 20:19 Відповісти
А хто ж тоді буде постачати кокс найвеличнішому?
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01.05.2024 20:41 Відповісти
Кроваті тягають ?
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01.05.2024 13:55 Відповісти
Ні, мабуть назріває щось фундаментальніше для ПІДЄРМАКІВСЬКОЇ МАРОДЕРНІ ! На вову не можуть не давити партнери -от ЗЄрмакобл@di й думають як посилити Єрмака у владі типу пркрившsсь оновленням ...
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01.05.2024 16:14 Відповісти
А Умерових не вистачає
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01.05.2024 16:50 Відповісти
Шило на мило?
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01.05.2024 13:55 Відповісти
Жабогадюкінг
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01.05.2024 14:02 Відповісти
ОПа керує Кабміном... А що, Конституція в нас вже взагалі відмінена?! Чи ми щось пропустили?
А, зЄбанати, ви це вибрали 5 років тому, то весело чи па-пріколу?
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01.05.2024 14:02 Відповісти
Лєщенко стане міністром оборони(іронія).
Жодне рішення тих тварюк не дивує.
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01.05.2024 14:07 Відповісти
Безуглу поставлять з Верещук.
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01.05.2024 14:08 Відповісти
Женьку Лисого.
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01.05.2024 14:30 Відповісти
А хто це? Брат єрмака?
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01.05.2024 14:31 Відповісти
Це не діло. Люди не обирали Єрмака на виборах. Він не депутат, не президент. Він ніхто. Але керує Україною, йому українці такого права не надавали.
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01.05.2024 14:08 Відповісти
Зато весело і прикольно! Ну і хоть паржьом... І взагалі, хужє нє будєт!
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01.05.2024 14:19 Відповісти
Я за Зе і слуг не голосував, а хто голосував, для тих це божа роса, мабуть.
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01.05.2024 14:33 Відповісти
Ржіть, особливо після 18 травня ржачно буде.
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01.05.2024 14:36 Відповісти
Шо наріт хтів, те й дістав.
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01.05.2024 14:22 Відповісти
...так люди і зеленого не вибирали!! Його вибрали 73 відсотки тупих дурноголових істот.. То й керують ті, кого Ви вибрали!!))) Що Ви ще хочете?
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01.05.2024 15:30 Відповісти
І це навіть краще, бо так люди вибрали. Які б вони не були, але це відбулося на демократичних виборах. А Єрмак ніхто. Йому ніхто не дозволяв таку владу надавати. "Офісу президента" наівть в конституціїї немає, на відміну від Верховной Ради, Кабміну, чи президента.
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01.05.2024 22:47 Відповісти
... ну то Ви не сперечаєтеся, що дурноголовим ідіотам, що демократичні що НЕдемократичні вибори...однаково! І це краще, що вони вибрали таке чудо? Що, полегшало, що вибори були демократичними? Результатом демократичних виборів стала війна. Нема ОП у Конституції! А хто керує державою? Чи не результат демократичних виборів? І владу передав Єрмаку демократично вибраний петрушка!! То хто винен у цьому? Ті ідіоти, які і демократично вибрали петрушку! То як.. полегшало? Демократія допомогла?
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01.05.2024 22:58 Відповісти
Наш президент ЕРМАК ??
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01.05.2024 14:10 Відповісти
на чолі країни Пєтрушка
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01.05.2024 14:10 Відповісти
А на міністра оборони тоді отого лисого з "вечірнього кварталу",ну,того що розжирнішав...
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01.05.2024 14:10 Відповісти
Отримав титул від TIMES -"найвпливовіший" от і "впливає."
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01.05.2024 14:14 Відповісти
Пока война президент один и тот же? Получается кому-то выгодно вечно воевать
Очень пикантная ситуация с душком
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01.05.2024 14:15 Відповісти
Напевно, новим міністром оборони буде Мар'яна Безумна - нарешті, зможе дізнатися про плани та переглянути карти. Хоча можуть і Лєначку Кравець попросити - теж потужна кандидатура, ще й кума, отже, для цієї влади саме те, що треба.
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01.05.2024 14:17 Відповісти
Тарганячі скачки...
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01.05.2024 14:18 Відповісти
"ОП готує відставку віцепрем'єра Курбакова президента Зеленського. "
Якось так.
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01.05.2024 14:18 Відповісти
А як же вась-вась через брателла того Кубракова - за сумісництвом міністра "МВД РБ" із узурпатором Білорусі лукашенком?
Такі хороші зв'язки втрачати...
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01.05.2024 14:28 Відповісти
от Ви лиш уявіть, на скільки мені буде покуй,
якщо у мене дома мер, поміняється місцем з любим з своїх заступників
чи начпол стане начштабу а начштаба стане начполом...
зміниться *****, що????
є таке слово:
НІКУЯ!!!
але схоже це на замітання слідів, тобто маневри зеленої влади.
вже замінили нашого Залужного,
його друга та праву руку Шапталу
покажіть мені хоч один +
я бачу лиш -
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01.05.2024 14:28 Відповісти
чисто паржать
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01.05.2024 14:31 Відповісти
Так то якось, але смішного тут мало
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01.05.2024 14:32 Відповісти
На вихід цапи зелені готуйтеся, а не ліжка переставляйте! 20 травня не за горами!!!
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01.05.2024 14:33 Відповісти
Нікуди вони не підуть, ні 20 го, ні 30 го чи 38 го. Обрали, тепер їжте не обляпайтесь.
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01.05.2024 14:38 Відповісти
Я бачу цей Умєров універсальний солдат. Вчора він міністр оборони сьогодні вже міністр інфраструктури, ценный кадр, кладєзь значній. А тут без профільної вищої освіти навіть продавцем важко влаштуватися.
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01.05.2024 14:41 Відповісти
перед этим он фондом майна руководил. Есть ещё дипломат в Китае. Который по китайски конечно ни слова. Тот ещё более универсальный. Я так понимаю дело Коломойского вечно живо. Папаша интересно в каких условиях сейчас
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01.05.2024 17:32 Відповісти
в Телеграм пишут что это фэйк
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01.05.2024 14:46 Відповісти
Було би страшенно цікаво - аби не війна.
Якщо країна продовжить мовчки спостерігати за тим, як Єрмак і його шайка розвалюють усе навколо - програємо війну вщент.
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01.05.2024 14:48 Відповісти
Шапіто...
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01.05.2024 14:53 Відповісти
А шо ж такое... учи-учи - одни двойки насчет яйца по 17? Не оправдал?
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01.05.2024 14:56 Відповісти
ефективні нікому не потрібні..., потрібні слухняні.... причому одній людині..., все сумно...
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01.05.2024 14:57 Відповісти
прібарахлілся? дай другому! уйді тіхонєчкавлес
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01.05.2024 15:01 Відповісти
власне кажучи, "а какая разніца"? ми все одно прямуємо до катастрофи під заспокійливе гундосення зеленого ********...
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01.05.2024 15:02 Відповісти
А те що інфраструктуру не захистили,а кошти украли не є підставою для звільнення Кубракова? Питання про це вийшло не сьогодні і його потрібно судити,а не писати блоги. Питання в іншому, що Умеров універсальний міністр, а це біда. Відносно дерьмака, страйкуйте
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01.05.2024 15:02 Відповісти
Це Гнусавий поц і витворяє. Дерьмак "мощной" грудью стає на захист поца. А той розчищає площадку під Дерьмака як Примуса. А орошать клюви будуть інші ковьорниє.
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01.05.2024 15:14 Відповісти
Скорі ше може й так, але Парламент під Єрмаком, якщо він стане прем'єром, а парламент проголосує за парламентську республіку, Єрмак стане керівником країни законним, ось до чого все йде!!!!!!!
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01.05.2024 16:58 Відповісти
****** менять надо, а не кровати двигать... (с) анекдот
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01.05.2024 15:18 Відповісти
Як же ж важко нашому улюбленому президенту! Навколо нього вороном в'ється злий Єрмак, а сонцелікій президент з усіх сил намагається триматися і мужньо протистояти впливу цього темного радника. Хтось в це вірить?
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01.05.2024 15:36 Відповісти
Круговорот нелюдів в державі.
Поїдання, прощання, обіймання.
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01.05.2024 15:53 Відповісти
..та у же пох.. там никого нормального уже давно нет.. особенно умиляет "дискредитувати в очах президента голову СБУ В.Малюка" .. После высказываний малюка о Червинском, его, малюка туда же, в топку..
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01.05.2024 16:13 Відповісти
...планують призначити Умєрова...
----------------------------------------------------
Во всем и везде послушный человек на такой должности крайне нужен.
Что ему скажут из ОП, то он и сделает или подпишет.
А ему что? Присягу на верность Украине он не принимал. А деньги на личный счет будут капать.
Также как и депутаты Слуги народа.
Голосуют по указке, хотя ничего не понимают в вопросах.
Таков новый стиль управления от Зеленского, читай Ермака
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01.05.2024 16:47 Відповісти
Ермак вже підбирає собі кабінет, бо наступне буде , що його виберуть прем'єром, а тоді парламент голосує за парламентську республіку і він керує країною як, Шольц, а Вова їде послом в Колумбію).
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01.05.2024 17:02 Відповісти
Его легитимность без выборов парламента будет под большим вопросом. Вопрос о сути, за что умирали Украинцы
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01.05.2024 17:35 Відповісти
Яке полегшення😂 я переживала, що сольського знімуть, аж ні, він святий та не змінний
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01.05.2024 17:24 Відповісти
Дерьмак припух в край, сучій пе
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01.05.2024 17:31 Відповісти
Давай, зєля, призначай прем'єром на місце умєрки пуйла. Щоб потім готувати пуйла на своє місце. А сам в Оман, до своїх грошей.

________________

Зєлю геть. Вибори
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01.05.2024 17:45 Відповісти
Оманський завгосп походу вирішив прибрати Федорова і Малюка -саме тих хто займається дронами і ударами по нпз рашки!!!
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01.05.2024 18:19 Відповісти
Мы еще с теплотой будем вспоминать, как нас тихо грабили Коломойский, Ахметов и Фирташ. Они дети по сравнению с Ермаком.
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01.05.2024 18:53 Відповісти
ЦРУ нужно ещё немного времени и они разоблачат Ермака! Очень хитрые схематозы, специальные службы на западе делают всё возможное.
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01.05.2024 19:05 Відповісти
Разоблачат и шо? Оружие перестанут давать? ) Так Ермак с пуйлом только этого и ждут )))
Или вы на шото другое надеетесь? Ну ок, давайте пофантазируем? Допустим завтра Байден предоставляет неосопримые доказательства что Ермак шестерка путина. Шо по вашему должно произойти? Ермак говорит "пшли все нафуй, продолжаем дерибан страны". Мусора-прокуроры-судьи говорят "ура!" И? Бойцы с фронта попрут на Киев на Майдан? Или может аморфные "гражанские"? Так один запущеный слух шо на майдене их ждут ТЦКшники и все. Майдан окончен. )
Все кто мог майданить уже давно в окопах. Решта - в лучшем случае аморфные "противсихы".
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01.05.2024 19:23 Відповісти
Разоблачат и опубликуют данные, Порошенко спалился с офшорами и Зеля тоже.
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01.05.2024 20:44 Відповісти
Окей ) , "опубликуют данньіе", І ШО? Далі читайте мій попередній пост.
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07.05.2024 01:28 Відповісти
Отак потихеньку помаленьку всіх хто здатен до опору (умовних патріотів) винищать на фронті (тому демобілізації не буде як і ротацій), праленьно замінивши всю владу своїми людьми і тоді можна буде здаватисчя рашці. Русня умна, вона ніколи нікуди не спішила. Раз з наскоку не вийшло, то значит жабу-україну будуть варити потихеньку.
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01.05.2024 19:13 Відповісти
+ +
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01.05.2024 20:00 Відповісти
Зе клоун берега не плутав - він агентуру фсб і родичів белоруських чиновників спецально назначає на вищі посади в України
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01.05.2024 19:16 Відповісти
если еще кто то не понял ,идет полный захват власти фсбэшником Елдаком он и был поставлен смотрящим над бениным Нарко Дегенератом патрушевым в Омане для этого а Осел просто троянский конь, планы у них грандиозные не зря он купил рейтинг в таймс, нарко уклонист проканал почему бы и фсбэшного барыгу не просунуть....ЗЕ Быдло схавает и это....
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01.05.2024 20:23 Відповісти
Кулеба? Ти де? Йди тут за справедливість розкажи...
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01.05.2024 21:57 Відповісти
Народні депутати України, Уа є Парламентською рес-публікою.
Знімайте на@уй Єрмака і висовуйте недовіру до клоуна. Захищайте ваших виборців, не будьте ссикунами!
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01.05.2024 22:15 Відповісти
пише ноунейм ********* в італію
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09.05.2024 10:57 Відповісти
Змилених хвойд ганяють по борделю разом з ліжками.
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02.05.2024 00:45 Відповісти
73% радісно вмивають свої тупі мордяки росою Єрмака=)))) хоть поржали
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09.05.2024 10:55 Відповісти
 
 