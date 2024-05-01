ОП готує відставку віцепрем’єра Кубракова, на його місце планують призначити Умєрова, - Бутусов
Міністра інфраструктури Олександра Кубракова можуть звільнити, а на його місце призначити чинного міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За даними джерел, Офіс Президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
"На його місце планується призначення діючого міністра оборони Рустема Умєрова. Причина відставки - поступова зачистка головою офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, Єрмак почав активні дії з дискредитації Кубракова після конфлікту щодо звільнення міністра оборони Резнікова.
"На цю посаду претендував Кубраков, але Єрмак вважає, що контроль міністра оборони та міністра закордонних справ це його виключна сфера впливу, і там мають призначатись тільки ті люди, яких він контролює. Хто може бути наступним кандидатом на посаду міністра, якщо дійсно, Кубракова зібʼють Умєровим, поки що не визначено. Серед кандидатів на посаду міністра розглядаються деякі наймедійніші військові, основне завдання створити позитивний піар-ефект.
Одночасно з кампанією по усуненню Кубракова Єрмак намагається дискредитувати в очах президента віце-премʼєр-міністра М.Федорова та голову СБУ В.Малюка", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
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Зєлєнський атєц радной аби Дєрьмак йому дозволив піклуватись про трудящихся...
Дерьмак переводе йогой на новые хлібне місце. Мабуть там грошей більше можно вкрасти…
А
А, зЄбанати, ви це вибрали 5 років тому, то весело чи па-пріколу?
Жодне рішення тих тварюк не дивує.
Очень пикантная ситуация с душком
віцепрем'єра Курбаковапрезидента Зеленського. "
Якось так.
Такі хороші зв'язки втрачати...
якщо у мене дома мер, поміняється місцем з любим з своїх заступників
чи начпол стане начштабу а начштаба стане начполом...
зміниться *****, що????
є таке слово:
НІКУЯ!!!
але схоже це на замітання слідів, тобто маневри зеленої влади.
вже замінили нашого Залужного,
його друга та праву руку Шапталу
покажіть мені хоч один +
я бачу лиш -
Якщо країна продовжить мовчки спостерігати за тим, як Єрмак і його шайка розвалюють усе навколо - програємо війну вщент.
Поїдання, прощання, обіймання.
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Во всем и везде послушный человек на такой должности крайне нужен.
Что ему скажут из ОП, то он и сделает или подпишет.
А ему что? Присягу на верность Украине он не принимал. А деньги на личный счет будут капать.
Также как и депутаты Слуги народа.
Голосуют по указке, хотя ничего не понимают в вопросах.
Таков новый стиль управления от Зеленского, читай Ермака
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Зєлю геть. Вибори
Или вы на шото другое надеетесь? Ну ок, давайте пофантазируем? Допустим завтра Байден предоставляет неосопримые доказательства что Ермак шестерка путина. Шо по вашему должно произойти? Ермак говорит "пшли все нафуй, продолжаем дерибан страны". Мусора-прокуроры-судьи говорят "ура!" И? Бойцы с фронта попрут на Киев на Майдан? Или может аморфные "гражанские"? Так один запущеный слух шо на майдене их ждут ТЦКшники и все. Майдан окончен. )
Все кто мог майданить уже давно в окопах. Решта - в лучшем случае аморфные "противсихы".
Знімайте на@уй Єрмака і висовуйте недовіру до клоуна. Захищайте ваших виборців, не будьте ссикунами!