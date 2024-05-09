Рада уволила Кубракова

Верховная Рада поддержала увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент уволил Александра Кубракова с должности должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. ЗА - 272", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, Кубракова и премьера Шмыгаля в зале не было.

О назначении нового министра пока не известно.

Увольнение Кубракова

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова. Его место может занять министр обороны Умеров.

9 мая профильный комитет поддержал его увольнение.

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