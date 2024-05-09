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Рада уволила Кубракова

Рада звільнила Кубракова

Верховная Рада поддержала увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент уволил Александра Кубракова с должности должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. ЗА - 272", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, Кубракова и премьера Шмыгаля в зале не было.

О назначении нового министра пока не известно.

Увольнение Кубракова

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова. Его место может занять министр обороны Умеров.

9 мая профильный комитет поддержал его увольнение.

Также читайте: Профильный комитет Рады поддержал увольнение Кубракова, - Железняк

Автор: 

ВР (29229) увольнение (2674) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+34
А як Зельоні істерили коли цю інфу злили білье тижня тому! "Це брехня, кацапське ІПСО, ви граєте на руку Кремля, розколюєте країну". Все під копірку, як з Залужним. Наступний крок - Умеров.
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09.05.2024 10:50
+18
Бутусов був прав - чекаємо подальших дій пересувного цирку ...
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09.05.2024 10:53
+16
Це був сарказм, знущання чи божевілля?
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09.05.2024 10:51
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Сподіваюся, у нього є гідність і він піде захищати свою землю.
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09.05.2024 10:47 Ответить
Це був сарказм, знущання чи божевілля?
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09.05.2024 10:51 Ответить
це був папа буби - тей теж пішов, але тільки верховним!
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09.05.2024 11:04 Ответить
Діляночку землі із хатинкою на іспанській рив'єрі? 100% піде...
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09.05.2024 10:52 Ответить
Білорусію чи що ?
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09.05.2024 11:14 Ответить
Захищати землю- то до Сольського. Землею він крав.
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09.05.2024 12:15 Ответить
А тепер буде захищати вкрадене!
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09.05.2024 13:04 Ответить
Його гідність дозволить йому зберігати таємниці зеленої влади, будучи послом в якійсь зручній для його життя і бізнесу країні.
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09.05.2024 14:33 Ответить
А чого, одну літеру у прізвищі змінить і гайда у ВМС України . Кубріков - справжній матрос!
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09.05.2024 15:15 Ответить
А як Зельоні істерили коли цю інфу злили білье тижня тому! "Це брехня, кацапське ІПСО, ви граєте на руку Кремля, розколюєте країну". Все під копірку, як з Залужним. Наступний крок - Умеров.
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09.05.2024 10:50 Ответить
А хто такий цей твій "Курбаков"? Ти всіх зелених підлітків у владі знаєш?
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09.05.2024 11:20 Ответить
Не порівнюйте Кубракова з Залужним!
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09.05.2024 15:28 Ответить
А де порівняння? Я про стандартну сцикливу схему Зе-влади.
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09.05.2024 16:05 Ответить
а як було зі Залужним? не та сама історія?

Цікаво хто очолить МО, і взагалі, що за відновлення до закінчення війни, можливі лишень тимчасові прихистки -- жодних масштабних проєктів бо це нонсенс
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09.05.2024 20:30 Ответить
Переставляють ліжка в борделі...
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09.05.2024 10:50 Ответить
Не допоможе , ***** вже не ті
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09.05.2024 10:59 Ответить
*****і виконують корисну для суспільства функцію.
А ці - лише шкодять.
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09.05.2024 11:23 Ответить
Думаєте артрит з артрозом заважатиме красти гроші?
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09.05.2024 11:31 Ответить
То одна сім'я наживалася, тепер зроблять кормушку для двох міністрів, і гребти під себе вже будуть 2 сімейки. Саме час для таких реорганізацій.
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09.05.2024 10:51 Ответить
Звільнив - а за які продєлки?
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09.05.2024 10:51 Ответить
Не за продєлкі, а ДЛЯ ПРОДЄЛОК ☝Для того щоб воно втікло з общаком за кордон і все там підготувало для найшашличнішого
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09.05.2024 17:24 Ответить
Бутусов був прав - чекаємо подальших дій пересувного цирку ...
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09.05.2024 10:53 Ответить
Відверто кажучи, а яка різниця, хто там кому Курбаков? Ну звільнили одного недоумка-розкрадача, поставлять іншого, нам всім із того що?
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09.05.2024 11:22 Ответить
мене теж не цікавлять павуки в банці,
але сам підход до проблеми "яка різниця" я вже чув...
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09.05.2024 11:26 Ответить
Ну якщо тобі є різниця, хто у клоунів на черзі " покерувати" -старанно вивчай біографії цих недоумків, може мемуари їм будеш писати
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09.05.2024 11:34 Ответить
ну чому відразу образи? - кефір не тої температури?
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09.05.2024 11:36 Ответить
Не відразу, а зразу, якщо на то. А де ти побачив " образу"? При тому підході до справи, як ти до всього цирку відосишся, писати мемуари клоунам не образа, а почесна місія.
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09.05.2024 11:41 Ответить
не зразу і не відразу, а зцього моменту гуляй проходняк...
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09.05.2024 11:43 Ответить
Не зливайся, відстоюй власну позицію. Доведи, що пересування клоунів у владі -потребує достеменного вивчення і меморізації .
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09.05.2024 11:47 Ответить
Якщо звільнили, значить була якась причина. Але тоді де відповідальність?
Поки не буде відповідальності, нічого в тому шапітолії не зміниться.
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09.05.2024 11:26 Ответить
Ти це серйозно? Відповідальність? Ну-ну, чекай , клоуни тобі обов'язково прозвітуть. Тобі може сподобається .
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09.05.2024 11:35 Ответить
Я вже років двадцять-тридцять від влади нічого не чекаю, все сам
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09.05.2024 11:58 Ответить
Конфлікт Кубракова з Єрмаком починає розламувати і без того хитку єдність партії Зеленського. Єдиним виходом з ситуації є знищення матеріальних слідів корупції в вищих ешелонах влади. Саме про це і свідчить спроби реорганізації і розділення міністерств з наступним знищенням документів їх попередників.
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09.05.2024 15:12 Ответить
Саме час займатися своїм "жабогадюкінгом" під час війни
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09.05.2024 15:20 Ответить
Это к кому, к ермаку или зеле?
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09.05.2024 21:02 Ответить
Це про все кубло, котре зелені амеби створили в уряді на цей час. Там завжди була така собі банка з павуками, але зараз зовсім гидко на це дивитися. Збіговисько "друзєй дєцтва і карєшей" без профільної освіти.
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10.05.2024 08:41 Ответить
Випадково облив Єрьмака чаєм.
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09.05.2024 10:53 Ответить
Сподіваюсь, чай був з полонієм?
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09.05.2024 11:27 Ответить
Зефілія - загроза намбе ван для України
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09.05.2024 10:56 Ответить
Следующим этапом ермак разделит обязанности президента на 2 части и уволит Зелю. И будут у нас "Ах, какой президент-1" и "Ух, какой президент-2". Над ними - Верховный Диктатор.
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09.05.2024 11:03 Ответить
Сни Дерьмака
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09.05.2024 11:17 Ответить
Вас же попереджали.Тупой скот обрав нове Чучхе.Культ лічності.Північна корея відпочіває.Це було відомо з того часу,як тупого бидлана почали ліпити хероя.
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09.05.2024 11:05 Ответить
Ермак наш президент ! Не ?
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09.05.2024 11:11 Ответить
А говорили что Кубраков фаворит Зеленского. Пуф и нет Кубракова.
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09.05.2024 11:18 Ответить
Каков поп - таков и приход
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09.05.2024 11:30 Ответить
Може цей міністр розкаже що він зробив, дасть звіт, то може його за грати треба за його роботу?

А шо Шмигаль на роботу не ходить? Може і ЗСУ на роботу тоді не вийдуть? де справедивість, Кулеба?
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09.05.2024 11:19 Ответить
Ст. 1 конституції балагану - вождь всегда прав. Ст.2 Кто не согласен с правотой вождя -читай ст.1.
Мавпує з вождя бабуїнів глобальний поц кварталопітеків.
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09.05.2024 11:24 Ответить
І саме огидне що "проституція" написана підароязичієм
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09.05.2024 17:29 Ответить
Странный этот парламент.

То они голосуют за назначение Кубракова - "272 за"
То теперь через короткое время эти же 272 голосуют за увольнение Кубракова.
Или "слуги Зеленского" голосуют по команде, не имея своего мнения, либо совсем не разбираются в кадровой политике, назначая таких людей.
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09.05.2024 11:35 Ответить
За гроші.
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09.05.2024 11:49 Ответить
Что может быть странного в куче гавна.Обычно сходил по большой нужде,смыл за собой и почувствовал облегчение.Здесь похожее: что-то услышал, закрыл плотно уши и только затем понял что тебе мешает.
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09.05.2024 12:20 Ответить
Зелена влада злочинна влада, починаючі з ОПи, поліції, суддів, держслужбовців, зелелене зрадико державу, а зато дермак і татаров на місцях, но це не допоможе, вирок буде суворий...
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09.05.2024 11:35 Ответить
Треба ще звільнити верещук, і розігнати Міністерство інтеграції окупованих територій. Воно зараз абсолютно без потреби. Отримають гроші тільки за то що існують .
От якщо території будуть деокуповані , тоді так, потрібно. А зараз? Вони можуть бути окупованими ще через 50 років і що? Тримати це ціле міністерство тому що колись то МОЖЕ станеться?
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09.05.2024 11:54 Ответить
Іванових міняють на пєтрових, пєтрових - на сідорових. Попри формальне проголошення незалежности влада в Україні досі окупаційна.
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09.05.2024 11:56 Ответить
Ось що кажуть поінформовані люди.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 09.05.2024
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком. На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.
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09.05.2024 12:19 Ответить
А йому люди казали: "Будь скромним і помірним у житті, бо Єрмак заздрісний і жадібний, такого не пробачить".
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09.05.2024 15:20 Ответить
люди б дєрьмака вже давно прибрали, а сказати слухати кремлівського поца можуть лише нелюди
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09.05.2024 17:31 Ответить
як би ви не тасували свою шоблу, ні хіба у вас не вийде. Ви недоумки, які ладні тільки красти.
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09.05.2024 13:25 Ответить
А перед тим казали що це фейк)
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09.05.2024 16:42 Ответить
НУ ТАК КОГДА ОН ИДЕТ НА ВЛК !?) ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ??? А ТО ШО БЫЛ ШМЫГАЛЬ ИЛИ НЕТ ПОФИГ !!!
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09.05.2024 17:00 Ответить
Курбаков іде https://www.youtube.com/@Kurbanova_LIVE/videos до Курбанової !
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09.05.2024 17:47 Ответить
На місце старої проститутки в бордель приведуть нову.....
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09.05.2024 18:02 Ответить
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09.05.2024 20:28 Ответить
Хто слідуючий Умеров чи Федоров?
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09.05.2024 21:51 Ответить
У Януковича теж все було під контролем - без лапок.. але є ще Господь над «всемогутніми»
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10.05.2024 05:13 Ответить
 
 