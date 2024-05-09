Рада уволила Кубракова
Верховная Рада поддержала увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент уволил Александра Кубракова с должности должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. ЗА - 272", - говорится в сообщении.
По словам Железняка, Кубракова и премьера Шмыгаля в зале не было.
О назначении нового министра пока не известно.
Увольнение Кубракова
Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова. Его место может занять министр обороны Умеров.
9 мая профильный комитет поддержал его увольнение.
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Цікаво хто очолить МО, і взагалі, що за відновлення до закінчення війни, можливі лишень тимчасові прихистки -- жодних масштабних проєктів бо це нонсенс
А ці - лише шкодять.
але сам підход до проблеми "яка різниця" я вже чув...
Поки не буде відповідальності, нічого в тому шапітолії не зміниться.
А шо Шмигаль на роботу не ходить? Може і ЗСУ на роботу тоді не вийдуть? де справедивість, Кулеба?
Мавпує з вождя бабуїнів глобальний поц кварталопітеків.
То они голосуют за назначение Кубракова - "272 за"
То теперь через короткое время эти же 272 голосуют за увольнение Кубракова.
Или "слуги Зеленского" голосуют по команде, не имея своего мнения, либо совсем не разбираются в кадровой политике, назначая таких людей.
От якщо території будуть деокуповані , тоді так, потрібно. А зараз? Вони можуть бути окупованими ще через 50 років і що? Тримати це ціле міністерство тому що колись то МОЖЕ станеться?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 09.05.2024
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком. На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.