Профильный комитет Рады поддержал увольнение Кубракова, - Железняк
Сегодня, 9 мая, профильный комитет ВР поддержал проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, комитет Верховной рады по вопросам транспорта поддержал увольнение Кубракова с должности.
Нардеп отметил, что далее соответствующий вопрос рассмотрят в зале парламента.
Железняк также добавил, что за назначение новых министров сегодня голосовать не будут.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова. Его место может занять министр обороны Умеров.
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