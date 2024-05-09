Профильный комитет Рады поддержал увольнение Кубракова, - Железняк

Сегодня, 9 мая, профильный комитет ВР поддержал проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, комитет Верховной рады по вопросам транспорта поддержал увольнение Кубракова с должности.

Нардеп отметил, что далее соответствующий вопрос рассмотрят в зале парламента.

Железняк также добавил, что за назначение новых министров сегодня голосовать не будут.

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Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова. Его место может занять министр обороны Умеров.