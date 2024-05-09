ВР сегодня планирует рассмотреть увольнение министров Сольского и Кубракова, - Железняк

В четверг, 9 мая, в Верховной Раде запланировано рассмотрение вопроса об увольнении министра аграрной политики Николая Сольского и вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Освобождение Сольского

По его словам, "есть заявление министра агарной политики Николая Сольского".

"Ее должен утром рассматривать профильный комитет и потом зал", - отметил депутат.

Отставка Кубракова

Также, отметил Железняк, "будет отставка с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова".

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Нардеп отметил, что обычно министры сами пишут заявление о собственной отставке, "а здесь собирают подписи от депутатов на соответствующее постановление".

"То есть это будет как инициатива депутатов понизить в статусе министра", - пояснил Железняк.

По словам Железняка, профильный комитет также утром рассмотрит соответствующий вопрос, а дальше сессионный зал должен проголосовать.

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После этого, добавил он, "должна собраться коалиция и внести предложение премьеру на должности трех министров: агро, инфраструктуры, регионов". Потом снова комитеты и снова голосование в зале.

Позже Железняк добавил, что в ВР зарегистрирован проект постановления об увольнении Кубракова.

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В чем обвиняют министра Сольского?

Как сообщалось, 23 апреля НАБУ сообщило о подозрении действующему министру аграрной политики Николаю Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Сам Сольский своей вины не признает, уверяя, что события касаются периода 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от "Слуги народа".

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение.

26 апреля стало известно, что за Сольского внесен залог в полном объеме - 75,7 млн грн.

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Возможна отставка министра Кубракова

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова, его место может занять министр обороны Умеров.