Высший антикоррупционный суд арестовал заместителя министра Сольского Дмитрасевича

ВАКС отправил заместителя министра агрополитики Николая Сольского, которого подозревают в сделках с государственной землей, под стражу до 7 июля включительно с альтернативным залогом в 20 млн 276 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн заместителя министра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Дмитрасевичу Маркияну Орестовичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления в части применения меры пресечения в виде содержания под стражей до 7 июля 2024 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования", - огласил решение судья.

В случае внесения залога Дмитрасевич должен будет соблюдать ряд обязанностей, в частности - носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать загранпаспорта.

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В чем обвиняют министра Сольского?

Как сообщалось, 23 апреля НАБУ сообщило о подозрении действующему министру аграрной политики Николаю Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний, в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра, решил завладеть землей, находившейся в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли, с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра, передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

Сам Сольский своей вины не признает, уверяя, что события касаются периода 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от "Слуги народа".

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности - военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение.