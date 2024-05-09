Вищий антикорупційний суд арештував заступника міністра Сольського Дмитрасевича

ВАКС відправив заступника міністра агрополітики Миколи Сольського, якого підозрюють в оборудках із державною землею, під варту до 7 липня включно з альтернативною заставою у 20 млн 276 тис. грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про арешт із можливістю внесення застави розміром 20 млн грн заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича.

"Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Дмитрасевича Маркіяна Орестовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 7 липня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування", – оголосив рішення суддя.

У разі внесення застави Дмитрасевич повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема носити електронний браслет, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, а також здати закордонні паспорти.

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У чому звинувачують міністра Сольського?

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.