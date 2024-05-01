Кадрові ротації в Кабміні розглядатимуться Радою наступного тижня
Кадрові ротації в уряді розглядатимуться Верховною Радою наступного тижня, хоча затвердженого списку кандидатів на заміну немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"В нас є затверджені дні для голосування: 8 голосуємо звільнення, 9 - призначення. Але списку немає. Думаю, і в Арахамії немає", - зазначив співрозмовник видання серед депутатів.
Ще один з депутатів зауважив, що точно будуть голосувати питання відставки міністра аграрної політики Миколи Сольського. "Але серед депутатів немає ентузіазму за це голосувати", - зізнався співрозмовник видання.
Боротись за своє крісло буде також Ірина Верещук. Депутати між собою переказують її фразу, що раптом що "вона піде в опозицію, а не на Тернопільську ОДА". Хоча раніше Верещук заявляла, що їй невідомо про намір її звільнити. "Чутки, розмови. Я на всяк випадок перепитала в керівництва", - зазначила тоді міністерка.
Також співрозмовники Цензор.НЕТ в оточенні Рустема Умєрова не підтверджують чутки про його перехід на іншу посаду. Хоча на нижчих ланках такі чутки в міністерстві і ходили.
Як відомо, раніше головним кандидатом на звільнення називали міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Тут, як кажуть співрозмовники видання про наступників, "варіантів є багато".
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дуже цінний свідок і навіть учасник тієї держзради.
тож її не можна просто звільнити
бо вона зможе сібасса...
Так ранее же Бутусов сам писал что готовится переход Умерова... Получается, сами сплетни разносите?
Не важко здогадатися в яку опозицію вона піде. До ЄСиків причалить, вони таке до себе завжди підбирають.
Інакше Україні кінець.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явиться адекватне державне керівництво - все насмарку. У стані війни мати таке керівництво, як ці зелені недоноски - весь героїзм піде насмарку.
Коли дебіли вибради блазня, то вся країна перетворюеться в цирк. Це все іспражненія блазня в кварталі, а до чого тут Україна?