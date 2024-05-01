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Новини
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Кадрові ротації в Кабміні розглядатимуться Радою наступного тижня

Засідання Кабінету Міністрів України

Кадрові ротації в уряді розглядатимуться Верховною Радою наступного тижня, хоча затвердженого списку кандидатів на заміну немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"В нас є затверджені дні для голосування: 8 голосуємо звільнення, 9 - призначення. Але списку немає. Думаю, і в Арахамії немає", - зазначив співрозмовник видання серед депутатів.

Ще один з депутатів зауважив, що точно будуть голосувати питання відставки міністра аграрної політики Миколи Сольського. "Але серед депутатів немає ентузіазму за це голосувати", - зізнався співрозмовник видання.

Боротись за своє крісло буде також Ірина Верещук. Депутати між собою переказують її фразу, що раптом що "вона піде в опозицію, а не на Тернопільську ОДА". Хоча раніше Верещук заявляла, що їй невідомо про намір її звільнити. "Чутки, розмови. Я на всяк випадок перепитала в керівництва", - зазначила тоді міністерка.

Також співрозмовники Цензор.НЕТ в оточенні Рустема Умєрова не підтверджують чутки про його перехід на іншу посаду. Хоча на нижчих ланках такі чутки в міністерстві і ходили.

Як відомо, раніше головним кандидатом на звільнення називали міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Тут, як кажуть співрозмовники видання про наступників, "варіантів є багато".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП готує відставку віцепрем’єра Кубракова, на його місце планують призначити Умєрова, - Бутусов

Автор: 

Кабмін (14065) кадри (309) Верещук Ірина (683) Сольський Микола (127) Кубраков Олександр (447) Умєров Рустем (587)


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Топ коментарі
+8
Бл*дський цирк з перестановкою в домі розпусти.
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01.05.2024 21:20
+8
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01.05.2024 21:57
+6
Кадрові ротації від "слуг з району" це, як гоняти зелені водорослі по ставку....
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01.05.2024 21:27
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Чекаємо про зівльнення усієі жОПи!
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01.05.2024 21:15 Відповісти
Найголовніша смертельна проблема України зараз у тому, що президентом країни є Зеленський (Янелох Боневтикович Оманський). Головна перепона на шляху України до перемоги над ордою є президент Зеленський (Янелох Боневтикович Оманський) та його слуги. Цей факт уже підтверджений роками президентства, а вірніше царювання Зеленського (Янелоха Боневтиковича Оманського) й надалі буде лише гірше. Ціна всієї діяльності Зеленського - дедалі більша кількість безглуздих смертей українців ...
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02.05.2024 12:22 Відповісти
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02.05.2024 12:23 Відповісти
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02.05.2024 12:24 Відповісти
Бл*дський цирк з перестановкою в домі розпусти.
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01.05.2024 21:20 Відповісти
Тусують колоду краплених карт і здають не зрізаючи....
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01.05.2024 21:48 Відповісти
Будьласка не принижуйте в день праці робітниць найдавнішньої порфесії, вони хочаб реально працюют
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01.05.2024 21:51 Відповісти
ця політична курва, верещучка яка верещала що край як треба розмінувати інфраструктуру півдня щоб родичі ***** могли вільно зустрічатися з родичами на материковій Україні, що і зробив ЗЕ.
дуже цінний свідок і навіть учасник тієї держзради.
тож її не можна просто звільнити
бо вона зможе сібасса...
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01.05.2024 22:32 Відповісти
Кадрові ротації від "слуг з району" це, як гоняти зелені водорослі по ставку....
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01.05.2024 21:27 Відповісти
Також співрозмовники Цензор.НЕТ в оточенні не підтверджують чутки про його перехід на іншу посаду.

Так ранее же Бутусов сам писал что готовится переход Умерова... Получается, сами сплетни разносите?
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01.05.2024 21:29 Відповісти
Замість кубракова буде верещука, а замість неї умеров. Або навпаки
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02.05.2024 07:30 Відповісти
Боротись за своє крісло буде також . Депутати між собою переказують її фразу, що раптом що "вона піде в опозицію, а не на Тернопільську ОДА". Джерело:
Не важко здогадатися в яку опозицію вона піде. До ЄСиків причалить, вони таке до себе завжди підбирають.
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01.05.2024 21:38 Відповісти
иФан - не все такие Бойченки как ты...
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01.05.2024 22:03 Відповісти
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01.05.2024 21:57 Відповісти
Їм не ротацію, їх усіх скопом треба стерти з лиця землі!
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01.05.2024 21:59 Відповісти
Гнати усіх зелених гнид. Гнати негайно. Гнати драною мітлою.
Інакше Україні кінець.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явиться адекватне державне керівництво - все насмарку. У стані війни мати таке керівництво, як ці зелені недоноски - весь героїзм піде насмарку.
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01.05.2024 22:36 Відповісти
Спочатку дає інсайди про звільнення Умерова та Кубракова,тепер не підтверджується.Так і працює телеграфне агенство ОБС
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01.05.2024 23:11 Відповісти
Шо, новие ліца не впорались, тепер блазень поставить найновіші? Чи більш ЗЕлені?
Коли дебіли вибради блазня, то вся країна перетворюеться в цирк. Це все іспражненія блазня в кварталі, а до чого тут Україна?
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02.05.2024 08:11 Відповісти
95 поїхав, але зрадники залишились
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02.05.2024 08:20 Відповісти
при бенином Оманском Нарике и фсбэшнике Елдаке любая ротация это пустышка, ну нет в их Кодле адекватных и профессиональных, это Сброд такой же как и те кто их выбрал, лучшая ротация для Украины это клоун с Елдаком и всем его рЫго-малоПИ...роским окружением на пожизняке.....
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02.05.2024 08:51 Відповісти
"Кадрові ротації в Кабміні розглядатимуться Радою наступного тижня" за режисурою агента козиря.
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02.05.2024 09:21 Відповісти
 
 