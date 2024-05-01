Кадрові ротації в Кабміні розглядатимуться Радою наступного тижня

Кадрові ротації в уряді розглядатимуться Верховною Радою наступного тижня, хоча затвердженого списку кандидатів на заміну немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"В нас є затверджені дні для голосування: 8 голосуємо звільнення, 9 - призначення. Але списку немає. Думаю, і в Арахамії немає", - зазначив співрозмовник видання серед депутатів.

Ще один з депутатів зауважив, що точно будуть голосувати питання відставки міністра аграрної політики Миколи Сольського. "Але серед депутатів немає ентузіазму за це голосувати", - зізнався співрозмовник видання.

Боротись за своє крісло буде також Ірина Верещук. Депутати між собою переказують її фразу, що раптом що "вона піде в опозицію, а не на Тернопільську ОДА". Хоча раніше Верещук заявляла, що їй невідомо про намір її звільнити. "Чутки, розмови. Я на всяк випадок перепитала в керівництва", - зазначила тоді міністерка.

Також співрозмовники Цензор.НЕТ в оточенні Рустема Умєрова не підтверджують чутки про його перехід на іншу посаду. Хоча на нижчих ланках такі чутки в міністерстві і ходили.

Як відомо, раніше головним кандидатом на звільнення називали міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Тут, як кажуть співрозмовники видання про наступників, "варіантів є багато".

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