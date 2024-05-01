Кадровые ротации в Кабмине будут рассматриваться Радой на следующей неделе

Кадровые ротации в правительстве будут рассматриваться Верховной Радой на следующей неделе, хотя утвержденного списка кандидатов на замену нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть утвержденные дни для голосования: 8-го - голосуем увольнение, 9-го - назначение. Но списка нет. Думаю, и у Арахамии нет", - отметил собеседник издания среди депутатов.

Еще один из депутатов отметил, что точно будут голосовать вопрос отставки министра аграрной политики Николая Сольского. "Но среди депутатов нет энтузиазма за это голосовать", - признался собеседник издания.

Бороться за свое кресло будет также Ирина Верещук. Депутаты между собой пересказывают ее фразу, что, вдруг что, "она пойдет в оппозицию, а не на Тернопольскую ОГА". Хотя ранее Верещук заявляла, что ей неизвестно о намерении ее уволить. "Слухи, разговоры. Я, на всякий случай, переспросила у руководства", - отметила тогда министр.

Также собеседники Цензор.НЕТ в окружении Рустема Умерова не подтверждают слухи о его переходе на другую должность. Хотя на низших звеньях такие слухи в министерстве и ходили.

Как известно, ранее главным кандидатом на увольнение называли министра инфраструктуры Александра Кубракова. Здесь, как говорят собеседники издания о преемниках, "вариантов - много".

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