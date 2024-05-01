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Кадровые ротации в Кабмине будут рассматриваться Радой на следующей неделе

Засідання Кабінету Міністрів України

Кадровые ротации в правительстве будут рассматриваться Верховной Радой на следующей неделе, хотя утвержденного списка кандидатов на замену нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть утвержденные дни для голосования: 8-го - голосуем увольнение, 9-го - назначение. Но списка нет. Думаю, и у Арахамии нет", - отметил собеседник издания среди депутатов.

Еще один из депутатов отметил, что точно будут голосовать вопрос отставки министра аграрной политики Николая Сольского. "Но среди депутатов нет энтузиазма за это голосовать", - признался собеседник издания.

Бороться за свое кресло будет также Ирина Верещук. Депутаты между собой пересказывают ее фразу, что, вдруг что, "она пойдет в оппозицию, а не на Тернопольскую ОГА". Хотя ранее Верещук заявляла, что ей неизвестно о намерении ее уволить. "Слухи, разговоры. Я, на всякий случай, переспросила у руководства", - отметила тогда министр.

Также собеседники Цензор.НЕТ в окружении Рустема Умерова не подтверждают слухи о его переходе на другую должность. Хотя на низших звеньях такие слухи в министерстве и ходили.

Как известно, ранее главным кандидатом на увольнение называли министра инфраструктуры Александра Кубракова. Здесь, как говорят собеседники издания о преемниках, "вариантов - много".

Также читайте: ОП готовит отставку вице-премьера Кубракова, на его место планируют назначить Умерова, - Бутусов

Автор: 

Кабмин (14025) кадры (611) Верещук Ирина (504) Сольский Николай (55) Кубраков Александр (222) Умеров Рустем (506)


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Топ комментарии
+8
Бл*дський цирк з перестановкою в домі розпусти.
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01.05.2024 21:20
+8
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01.05.2024 21:57
+6
Кадрові ротації від "слуг з району" це, як гоняти зелені водорослі по ставку....
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01.05.2024 21:27
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Чекаємо про зівльнення усієі жОПи!
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01.05.2024 21:15 Ответить
Найголовніша смертельна проблема України зараз у тому, що президентом країни є Зеленський (Янелох Боневтикович Оманський). Головна перепона на шляху України до перемоги над ордою є президент Зеленський (Янелох Боневтикович Оманський) та його слуги. Цей факт уже підтверджений роками президентства, а вірніше царювання Зеленського (Янелоха Боневтиковича Оманського) й надалі буде лише гірше. Ціна всієї діяльності Зеленського - дедалі більша кількість безглуздих смертей українців ...
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02.05.2024 12:22 Ответить
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02.05.2024 12:23 Ответить
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02.05.2024 12:24 Ответить
Бл*дський цирк з перестановкою в домі розпусти.
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01.05.2024 21:20 Ответить
Тусують колоду краплених карт і здають не зрізаючи....
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01.05.2024 21:48 Ответить
Будьласка не принижуйте в день праці робітниць найдавнішньої порфесії, вони хочаб реально працюют
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01.05.2024 21:51 Ответить
ця політична курва, верещучка яка верещала що край як треба розмінувати інфраструктуру півдня щоб родичі ***** могли вільно зустрічатися з родичами на материковій Україні, що і зробив ЗЕ.
дуже цінний свідок і навіть учасник тієї держзради.
тож її не можна просто звільнити
бо вона зможе сібасса...
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01.05.2024 22:32 Ответить
Кадрові ротації від "слуг з району" це, як гоняти зелені водорослі по ставку....
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01.05.2024 21:27 Ответить
Також співрозмовники Цензор.НЕТ в оточенні не підтверджують чутки про його перехід на іншу посаду.

Так ранее же Бутусов сам писал что готовится переход Умерова... Получается, сами сплетни разносите?
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01.05.2024 21:29 Ответить
Замість кубракова буде верещука, а замість неї умеров. Або навпаки
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02.05.2024 07:30 Ответить
Боротись за своє крісло буде також . Депутати між собою переказують її фразу, що раптом що "вона піде в опозицію, а не на Тернопільську ОДА". Джерело:
Не важко здогадатися в яку опозицію вона піде. До ЄСиків причалить, вони таке до себе завжди підбирають.
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01.05.2024 21:38 Ответить
иФан - не все такие Бойченки как ты...
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01.05.2024 22:03 Ответить
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01.05.2024 21:57 Ответить
Їм не ротацію, їх усіх скопом треба стерти з лиця землі!
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01.05.2024 21:59 Ответить
Гнати усіх зелених гнид. Гнати негайно. Гнати драною мітлою.
Інакше Україні кінець.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явиться адекватне державне керівництво - все насмарку. У стані війни мати таке керівництво, як ці зелені недоноски - весь героїзм піде насмарку.
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01.05.2024 22:36 Ответить
Спочатку дає інсайди про звільнення Умерова та Кубракова,тепер не підтверджується.Так і працює телеграфне агенство ОБС
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01.05.2024 23:11 Ответить
Шо, новие ліца не впорались, тепер блазень поставить найновіші? Чи більш ЗЕлені?
Коли дебіли вибради блазня, то вся країна перетворюеться в цирк. Це все іспражненія блазня в кварталі, а до чого тут Україна?
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02.05.2024 08:11 Ответить
95 поїхав, але зрадники залишились
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02.05.2024 08:20 Ответить
при бенином Оманском Нарике и фсбэшнике Елдаке любая ротация это пустышка, ну нет в их Кодле адекватных и профессиональных, это Сброд такой же как и те кто их выбрал, лучшая ротация для Украины это клоун с Елдаком и всем его рЫго-малоПИ...роским окружением на пожизняке.....
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02.05.2024 08:51 Ответить
"Кадрові ротації в Кабміні розглядатимуться Радою наступного тижня" за режисурою агента козиря.
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02.05.2024 09:21 Ответить
 
 