Кадровые ротации в Кабмине будут рассматриваться Радой на следующей неделе
Кадровые ротации в правительстве будут рассматриваться Верховной Радой на следующей неделе, хотя утвержденного списка кандидатов на замену нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас есть утвержденные дни для голосования: 8-го - голосуем увольнение, 9-го - назначение. Но списка нет. Думаю, и у Арахамии нет", - отметил собеседник издания среди депутатов.
Еще один из депутатов отметил, что точно будут голосовать вопрос отставки министра аграрной политики Николая Сольского. "Но среди депутатов нет энтузиазма за это голосовать", - признался собеседник издания.
Бороться за свое кресло будет также Ирина Верещук. Депутаты между собой пересказывают ее фразу, что, вдруг что, "она пойдет в оппозицию, а не на Тернопольскую ОГА". Хотя ранее Верещук заявляла, что ей неизвестно о намерении ее уволить. "Слухи, разговоры. Я, на всякий случай, переспросила у руководства", - отметила тогда министр.
Также собеседники Цензор.НЕТ в окружении Рустема Умерова не подтверждают слухи о его переходе на другую должность. Хотя на низших звеньях такие слухи в министерстве и ходили.
Как известно, ранее главным кандидатом на увольнение называли министра инфраструктуры Александра Кубракова. Здесь, как говорят собеседники издания о преемниках, "вариантов - много".
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дуже цінний свідок і навіть учасник тієї держзради.
тож її не можна просто звільнити
бо вона зможе сібасса...
Так ранее же Бутусов сам писал что готовится переход Умерова... Получается, сами сплетни разносите?
Не важко здогадатися в яку опозицію вона піде. До ЄСиків причалить, вони таке до себе завжди підбирають.
Інакше Україні кінець.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явиться адекватне державне керівництво - все насмарку. У стані війни мати таке керівництво, як ці зелені недоноски - весь героїзм піде насмарку.
Коли дебіли вибради блазня, то вся країна перетворюеться в цирк. Це все іспражненія блазня в кварталі, а до чого тут Україна?