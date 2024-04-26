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Сольский вышел из-под стражи и продолжает выполнять полномочия министра

Микола Сольський

Николай Сольский после освобождения из-под стражи продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Николай Сольский освобожден из-под стражи и продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Прокуроры просят отправить министра Сольского под арест с залогом в 200 миллионов

Дело министра агрополитики Сольского

23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Впоследствии спикер ВР Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.

Также читайте: Министр агрополитики Сольский написал заявление об отставке

Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога в 75,7 млн грн.

26 апреля за Сольского внесли залог.

Автор: 

залог (514) Минагрополитики (412) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+46
Та да. А Червінський сидить. Це все, що треба знати про зелену владу і її пріоритети.
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26.04.2024 13:37
+38
Ахахахахахахаха... бородьба с корупцією казали вони
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26.04.2024 13:34
+35
Для тих, кому Захід надає мало і пізно допомоги.

Це взагалі чудо, на рівні з біблейськими чудесами, що після таких регулярних зашкварів цієї влади, ще хоч хтось щось надає.
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26.04.2024 13:34
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Рейтинги показують що немає сенсу в виборах.Більшість проголосує за чинну владу
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27.04.2024 06:51 Ответить
Більше слухайте єрмаків. У зєлі рейтинг - НУЛЬ.

Вибори
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27.04.2024 09:59 Ответить
Я народ слухаю...
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27.04.2024 10:39 Ответить
Залужний(або хтось інший військовий) переможе ще у першому турі попри будь які фальсіфікації.
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27.04.2024 11:10 Ответить
А хто сказав що він буде балотуватись?
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27.04.2024 12:37 Ответить
Треба вимагати вибори. Бо щось всі склали лапки і погодились на фсбшніка зєлю
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27.04.2024 12:40 Ответить
Від кого і як вимагати???
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27.04.2024 12:47 Ответить
В мережах вимагати.
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27.04.2024 13:01 Ответить
І що це дасть???
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27.04.2024 14:30 Ответить
Грошей точно не дасть)). А от нормальну країну дасть
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27.04.2024 15:51 Ответить
Ви пропонуючи,конкретизуйте,як Ви це бачите
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27.04.2024 15:55 Ответить
Вам не потрібна нормальна країна? Чи не вмієте написати слово "вибори"?))
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27.04.2024 16:58 Ответить
Вибори.Написав.І що з того?????
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27.04.2024 17:36 Ответить
Одного разу мало. І потрібен контекст, щоб Вашу думку почули, повірили, що це справжнє Ваше переконання. На суспільну думку треба впливати, бути в авангарді тих, хто руйнує фейки про неможливість і непотрібність виборів. Порятунок потопельників у руках самих потопельників, як кажуть))
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27.04.2024 17:53 Ответить
Цю краіну і це насєлєніє вже нічого не врятує. Путін, пали..
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27.04.2024 02:08 Ответить
Мудак ти ******.
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27.04.2024 10:37 Ответить
Ці "рейтінгі" все одно що бажання Зелі.
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27.04.2024 08:17 Ответить
Просто пздц.
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27.04.2024 10:36 Ответить
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