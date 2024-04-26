Сольский вышел из-под стражи и продолжает выполнять полномочия министра

Николай Сольский после освобождения из-под стражи продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Николай Сольский освобожден из-под стражи и продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

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Дело министра агрополитики Сольского

23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Впоследствии спикер ВР Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.

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Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога в 75,7 млн грн.

26 апреля за Сольского внесли залог.