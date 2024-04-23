НАБУ разоблачило министра Сольского: Завладел землей на 291 млн грн и пытался еще на 190 млн грн

Бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы. Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия на Сумщине имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков", - говорится в сообщении.

Далее с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

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"В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 млн грн. Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест",- отметили в НАБУ.

Сейчас о подозрении сообщено организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, которое способствовало совершению преступления.



Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

По данным СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском, который был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа".

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