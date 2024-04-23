НАБУ разоблачило министра Сольского: Завладел землей на 291 млн грн и пытался еще на 190 млн грн
Бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы. Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия на Сумщине имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков", - говорится в сообщении.
Далее с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.
"В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 млн грн. Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест",- отметили в НАБУ.
Сейчас о подозрении сообщено организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, которое способствовало совершению преступления.
Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.
По данным СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском, который был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа".
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Тому не дивно що "аграрій" тирить землю!
А хто з призначених зелею чесна та порядна людина ? Аж ніхто.
Там всі аферисти і зрадники.
А якщо чесно, то всі ми знаємо, що він не сяде. Поділиться, вийде під заставу, в потім виїде за кордон як волонтер...
та обвалив Польский ринок
«Агрофірма «Світанок» - 5047 га;
«Дружківське рудоуправління» - 3342 га;
«Землетрейд» - 3002 га;
«Зернятко Південь» - 2882 га;
Сольський скомуниздів 2493 га та вийшов на 5 місце, а хотів ще 3283га та стати найбільшим землевласником в Україні, це перемога, треба терміново бігти до ТЦК та записуватися до війська, щоб захистити землю Сольського
«Агрофорест» - 1803 га;
«Бобровицький хлібозавод» - 1376 га;
«Агроголден» - 1338 га;
«Крайагро-2020» - 1321 га;
«Куяльник» - 1283 га;
«Седнівське» - 1222 га
Хоч я не вірю, що ВАКС дасть цьому правосуддю здійснитися, там відборні судді- виправдачі владних злочинців.
Кінець цитати.
"Микола Сольський є засновником семи та беніфіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
Свою трудову діяльність починав юрисконсультом в різних юридичних компаніях (2000-2001 - юрисконсульт https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%90%D0%A2_%C2%AB%D0%95%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1 ЗАТ «Ензим» ; 2001-2003 - юрисконсульт ТОВ "Юридична фірма «ДОПОМОГА. Єфімов, Темненко та партнери»). Потім обіймав посаду генерального директора ТОВ "Юридична фірма «Сольський, Процик та Партнери». Крім того, 5 років працював заступником виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма «Процик та Партнери». На час обрання народним депутатом працював юристом адвокатського об'єднання «Процик та Партнери».
З 2007 року - співзасновник «Українського Аграрного Холдингу»."
Джерело:
Який лютий пі@дець твориться в Україні....
Є батьки, дружина....Це і іх ганьба...
Любомир Гузар казав: корупцію поборемо лише домашнім вихованням і моральністю родини...
Усі не наші...
Дивний відбір члЄнамі з ОПУ єрмака, на посади до так званих Урядів Гончарука та Шмигаля, відверто антиУкраінського та змосковщеного лайна!! РигоАНАЛИ, так і керують зеленським, аж гай шумить…
Читати тексти, чужі, на камеру охломарафону за гроші Українців, і розкрадати Україну, це різні речі!!
Бездіяльність групи осіб, на посадах генпрокурора, ДБН та ще купи керовнікаф антиКорупційних структур, викликають уже не питання, а відверто ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, фактичний саботаж, ними, ЗАКОНІВ України!!
Так за що їм, гроші Українці, з податків виплачують???
У трудових книжках, кадровики запис їм зробили, щоб ПЕНСІЯ була за їх справи, а не за їх саботаж проти України!!??
Хоча навіть так треба буде залишатися стриманим у коментарях, оскільки спеціально під НАБУ створений суд (ВАКС) досить часто "закриває очі" на явні недоліки слідства і веде себе необгрунтовано репресивно щодо підсудних - у певні періоди була статистика, що Верховний Суд (Кримінальний касаційний суд) касував до 70% вироків ВАКС як незаконні. Не в останню чергу саме через це Голову ВС Князєва "взяли в розробку", аби на горло незалежності Верховного Суду наступити. І хоча по Князєву, ймовірно, підозра обгрунтована (побачимо остаточний вирок суду), але залякати всіх інших суддів ККС/ВС очевидно вдалося - статистика ломанулася на користь НАБУ. Принаймні поки що.
Побачимо, чим це все закінчиться, але я б не махав шаблею, що "всі корупціонери, всіх міністрів розстріляти . . ." - не варто безоглядно НАБУ / САП довіряти, у них професійна деформація, вони на будь-якого бізнесмена чи чиновника а-пріорі дивляться як на злодія, тому треба пам'ятати про презумпцію невинуватості і дочекатися вироку суду. Також часто бувають і питання щодо банального рівня професіоналізму і компетенції. Тому не поспішаймо з висновками.
Дивовижно! Коли ми казали, що заблоковані поляками кордони, то не тільки польські перфоманси, то й наші чиновники чудять - нам розповідали про клятих поляків, який всіх купила Москва.
А от що пишуть не наші, не опозиційні - а цілковито зелені ТГ-канали.
Характерно, що протягом всього періоду блокування кордонів, натовп Ткачів, Бігусі та інших Лещенків знайшов все що тільки можна - аж до вивозу поляками російського лісу.
Єдине чого не знайшли всі ці махрові розслідувачі - це витівок призначених зеленими українських чиновників. Їхні витівки знайшла НАБУ - сама ніяк не безгрішна.
А зловтішаються з події першими знову таки зелені ТГ-канали. Не ми.
Це агонія. Без всякого сумніву.