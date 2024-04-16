НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для армії.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"НАБУ розшукує колишнього Першого заступника секретаря РНБО (Олега Гладковського. - Ред.), обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії. Він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами", - йдеться в повідомленні.
За даними НАБУ, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього Першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.
У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.
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лютий 2023 року Радіо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-komisiya-nabu-vyklyuchyla-kandydata/32260694.html
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Як суддя Босий "випадково" допомагав олігарху Коломойському: частина 2.
ТАК ТАК ЦЕ ТЕЖ УП !
Інвестором Dragon Capital незабаром виступив один з найвідоміших у світі фінансистів мільярдер Джордж Сорос. Він має неоднозначну репутацію як завдяки "чорному піару" від Росії та її агентів впливу, так і завдяки власним вчинкам.
Також Сорос є ідейним антикомуністом, прибічником вільного ринку та демократії. Свої симпатії він підкріплює справами та грошима.
Томаш Фіала отримав репутацію фактичного емісара Сороса в Україні. Ще одним став місцевий олігарх Віктор Пінчук. Зять президента Кучми та Томаш Фіала чимало співпрацювали.
https://24tv.ua/tomash-fiala-noviy-vlasnik-************-pravdi-naysvizhishi-novini_n1638476 https://24tv.ua/tomash-fiala-noviy-vlasnik-************-pravdi-naysvizhishi-novini_n1638476
https://24tv.ua/tomash-fiala-noviy-vlasnik-************-pravdi-naysvizhishi-novini_n1638476
https://glavcom.ua/longreads/uljublenij-oliharkh-prezidenta-zelenskoho-i-tse-ne-kolomojskij-912572.html
насчиталинасосали из пальца "заработок" на контрабанде остродефицитных запчастей из раши.
А потім питаєте чого вам ніхто не вірить що ви з корупцією боретесь. Тому що ви плутаєте боротьбу з корупцією з тупим зведенням рахунків...
Подією тижня, без перебільшення, стало раптове викриття НАБУ і САП схеми https://republic.com.ua/article/vikrito-organizovanu-grupu-na-choli-z-eksradnikom-op-shilom-yaka-zavolodila-948-mln-grn.html розкрадання грошей державної "Укрзалізниці" . Сума для масштабів вітчизняної корупції, здавалося б, не найбільша - якісь 97 мільйонів гривень.
За твердженням слідства, у період з червня по грудень 2022 року злочинна група через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечила обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
Нічого особливого, на перший погляд. Якби не склад групи, особа її лідера та інша діяльність цих достойників, про яку знала вся країна, однак правоохоронці роками про це воліли мовчати.
Цю групу очолював відомий співробітник СБУ і колишній радник глави Офісу президента Артем Шило. Ми неодноразово писали про цю людину і той департамент спецслужби, який він очолював - економічної контррозвідки. Саме Шило та його підлеглі відповідали за один з найбільш резонансних і дохідних напрямків - складення санкційних списків для РНБО.
Цей підрозділ готував матеріали, на підставі яких на Радбезі затверджувалися переліки фізичних та юридичних осіб, які нібито пов'язані з росіянами, і проти людей та компаній президентом Володимиром Зеленським вводилися санкції, наслідком яких часто було повне знищення бізнесу.
Буквально тиждень тому стався дуже примітний епізод. Дві юні зіроньки вітчизняної журналістики з "Української правди" Томаша Фіали - Рома Романюк і Рома Кравець - у своєму подкасті почали розповідати про те, як "СБУ торгує санкціями". Інформаційним приводом для хлопців стало звільнення секретаря РНБО Олексія Данілова.
За їхніми словами, нечисті на руку силовики виявляли в переліку колишніх акціонерів якогось бізнесу росіян, які там були 20 років тому, приходили до нинішніх власників і пропонували "варіанти" - або санкції за страшні зв'язки з ворогами, або вирішити питання "полюбовно". Власне, про цю торгівлю знав весь більш-менш великий український бізнес і ентузіасти від журналістики. Однак топові ЗМІ країни та, найголовніше, правоохоронці про це вперто мовчали.
І тут, рівно напередодні розгрому угруповання Шила, прорвало. Ціла "Українська правда" почала різати правду-матку великими шматками. Ще тоді було цікаво, з чого б це такий напад чесності? Тепер можна припустити, що керівництво "УП" щось знало про прийдешні події.
Вочевидь, щось знали і на Банковій. Адже кілька тижнів тому Шила раптово звільнив з посади очільника департаменту ледь не особисто Зеленський, щоправда дещо дивним чином. Його найближчу людину поставили керувати, а самого Артема зробили "офіцером з особливих доручень". Вже тоді обізнані люди запідозрили, що Шила намагаються сховати від відповідальності, не ліквідовуючи при цьому його зручну і робочу схему.
Але повернімося до справи НАБУ. В "Укрзалізниці", за даними слідства, Шило та його поплічники застосували дещо видозмінену форму своєї "роботи". Вони організували листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі трансформаторів зі значно вигіднішими ціновими умовами. І залишили на тендері компанію, яку контролює громадянин Білорусі, що має зв'язки з РФ.
Вчора суд постановив взяти Шила під варту, і в той же день добрі люди внесли за чесного офіцера заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. А по всіх можливих каналах комунікації ОП стартувала інформаційна кампанія з "відмазування" цих персонажів.
Напруженість Банкової, подовжувачем рук якої і працювали Шило з поплічниками, можна зрозуміти. Згідно з найпопулярнішою сьогодні версією у політичних та бізнесових колах, справа НАБУ і САП з'явилася за підтримки головного стратегічного союзника України, вплив якого на ці відомства офісу не вдалося повністю знищити.
Розгром угруповання Шила пов'язують з тим, що США вчергове намагаються привести до тями політичне керівництво країни, яке втрачає зв'язок з реальністю, зокрема, в питаннях силового тиску на бізнес, загального рівня корупції і так далі.
І трансформатори "Укрзалізниці" - це привід, один з численних і не найбільш значущих епізодів. Справа в тому, що у кожній українській владній конструкції є "наріжний камінь" усіх чорних і сірих схем збагачення та нарощування політичного впливу. У нинішній конструкції таким каменем було угруповання Шила.
Найголовніше те, що були "засвічені" самі схеми "рішал" від спецслужби - починаючи від торгівлі санкціями і закінчуючи витисканням останнього з вітчизняного бізнесу. Недарма ж на суді прокурор САП, відповідаючи на питання суду, сказав, що у матеріалах є «прослушка» фігурантів, на якій згадуються прізвища, починаючи від прем'єр-міністра і закінчуючи керівником ОП.
Тепер "засвічені" схеми будуть документуватися і підшиватися у справи. А ті фігуранти, які вже у "розробці", на чолі з Артемом Шилом, можуть дати слабину і почати розказувати масу цікавих історій про владне минуле і сьогодення. Саме тому, вочевидь, так оперативно знайшлися гроші на заставу, а придворні телеграм-канали почали демонструвати неабияку відданість спільній справі.
Побажаємо успіхів всім учасникам природного відбору. Вболіваємо за всі сторони.
ЙОМУ КРЕМЛЬ СПЕЦПОГОНЯЛО ПРидумало?
Stanislav ************
Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень та неефективних управлінських рішень на більш як 10 млрд грн, - Юрій Джигир, заступник міністра оборони.
Після зміни керівництва у Міністерстві оборони було проведено аудит, який показав реальний стан справ.
Татарова від суда героїчно прикриває ЗЄ та Малюк.
А Гладковського можна. Да хоч Кутузова. Да хоч Чингізхана.
Єрмак з татаровим, можуть поклопотати, перед «нужними чєлавєкамі»… Баканов з резніковим, підтвердити можуть