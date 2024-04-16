НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для армії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ розшукує колишнього Першого заступника секретаря РНБО (Олега Гладковського. - Ред.), обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії. Він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього Першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.



У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.

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