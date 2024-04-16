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Новини
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НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

гладковский

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для армії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ розшукує колишнього Першого заступника секретаря РНБО (Олега Гладковського. - Ред.), обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії. Він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

Гладковський Олег

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього Першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупція в "Укроборонпромі": Син Гладковського виїхав за кордон, а у його справі сплив строк давності

Автор: 

НАБУ (5064) розшук (651) зловживання (76) Гладковський Олег (304)


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Топ коментарі
+35
На фоні "слуг" всі корупціонери минулих років виглядають пацанчиками в коротких штанцях...
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16.04.2024 17:30
+34
Так нужно срочно отвлечь плебс от Зелиных факапов громкой фамилией. Это 100% вариант
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16.04.2024 17:34
+27
Аааааа, зе-покидьки знов викопали протухлу справу на "цапа відбувайло"!
Означає, що наближається НОВИЙ СКАНДАЛ МО на нові МІЛЬЯРДИ...
Вже Умєров забруднився у корупції*
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16.04.2024 17:27
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Бл...ді асуділі коллєгу за аморалку.
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16.04.2024 17:25 Відповісти
Гладковський-Свинарчук організував контрабанду приладів військового призначення з РФ, зокрема висотоміри,(а це не дешево) і за це ДБР їх кошмарило. Це те зе-ДБР, яке вилучало клістрони з ЗРК С-300, чим підривало ППО УКраїни.

Тоді зе-ДБР розвалило таємну схему поставок з РФ приладів для нашої авіації.
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16.04.2024 18:13 Відповісти
Що там шукати! Відправляйте групу захоплення на Рів'єру до батальону "Монако". Вони всі там.
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16.04.2024 17:26 Відповісти
Готовий очолити десант за свій кошт. Набираю групу. В чергу!
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16.04.2024 17:37 Відповісти
Згадали...
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16.04.2024 17:26 Відповісти
Так нужно срочно отвлечь плебс от Зелиных факапов громкой фамилией. Это 100% вариант
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16.04.2024 17:34 Відповісти
Комісія з відбору директора НАБУ виключила 2-го у рейтингу кандидата - детектива-військового, який розслідував справу щодо Татарова

лютий 2023 року Радіо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-komisiya-nabu-vyklyuchyla-kandydata/32260694.html
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16.04.2024 17:58 Відповісти
Аааааа, зе-покидьки знов викопали протухлу справу на "цапа відбувайло"!
Означає, що наближається НОВИЙ СКАНДАЛ МО на нові МІЛЬЯРДИ...
Вже Умєров забруднився у корупції*
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16.04.2024 17:27 Відповісти
Ну почалося! Коли Фіала обісравшись своїх Європейських партенерів й від Сороса у т ч дає антивладному блогеру, авдокату Порошенко написати у блозі на УП правду про МАРОДЕРНЮ - то... ось вам й козир!
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16.04.2024 17:28 Відповісти
Фіала з Пінчуком та своїми медіа чесно служили МАРОДЕРНІ, ну як їхня частина ГОЛОС у ВР . Зараз Фіала відпадає - послухайте на НВ як все змінилося на УП потрошечку . Соросята разом з антикорпціонерами заворушилися , а от в НАБУ ПОКИ ЩО "роблять хвилі" для Інспекторів зі США .
Ой а де ж допомога США?
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16.04.2024 17:31 Відповісти
https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/ ІГОР ГОЛОВАНЬ Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери"

16 квітня 2024, 12:52
Ракетний менеджмент Президента Зеленського УП
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16.04.2024 17:33 Відповісти
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lemenov/ ОЛЕКСАНДР ЛЄМЄНОВ Засновник StateWatch

16 квітня 2024, 14:58
Як суддя Босий "випадково" допомагав олігарху Коломойському: частина 2.

ТАК ТАК ЦЕ ТЕЖ УП !
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16.04.2024 17:42 Відповісти
Якщо приліпила ФІалу з Соросом то ясно звідки методичка.
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16.04.2024 18:04 Відповісти
Фіала та Сорос

Інвестором Dragon Capital незабаром виступив один з найвідоміших у світі фінансистів мільярдер Джордж Сорос. Він має неоднозначну репутацію як завдяки "чорному піару" від Росії та її агентів впливу, так і завдяки власним вчинкам.

Також Сорос є ідейним антикомуністом, прибічником вільного ринку та демократії. Свої симпатії він підкріплює справами та грошима.

Томаш Фіала отримав репутацію фактичного емісара Сороса в Україні. Ще одним став місцевий олігарх Віктор Пінчук. Зять президента Кучми та Томаш Фіала чимало співпрацювали.

https://24tv.ua/tomash-fiala-noviy-vlasnik-************-pravdi-naysvizhishi-novini_n1638476 https://24tv.ua/tomash-fiala-noviy-vlasnik-************-pravdi-naysvizhishi-novini_n1638476

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16.04.2024 18:20 Відповісти
Новий власник "Української правди": хто такий Томаш Фіала

https://24tv.ua/tomash-fiala-noviy-vlasnik-************-pravdi-naysvizhishi-novini_n1638476
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16.04.2024 18:21 Відповісти
пінчуки зараз білі і пухнаті... і скільки мільйонів тут вкрадуть... і це не тільки Черкаси..... https://recoveryua.org/u-cherkasah-vidkrivsya-innovatsijnij-reabilitatsijnij-tsentr-dlya-poranenih-vijskovih-recovery.html https://recoveryua.org/u-cherkasah-vidkrivsya-innovatsijnij-reabilitatsijnij-tsentr-dlya-poranenih-vijskovih-recovery.html

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16.04.2024 20:25 Відповісти
Соросівський проєкт «Голос» - вторинне явище української політики https://bastion.tv/sorosivskij-proyekt-golos-vtorinne-yavishe-************-politiki_n39321
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16.04.2024 18:24 Відповісти
Улюблений олігарх Зеленського /це не Коломойський
https://glavcom.ua/longreads/uljublenij-oliharkh-prezidenta-zelenskoho-i-tse-ne-kolomojskij-912572.html
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16.04.2024 18:30 Відповісти
На фоні "слуг" всі корупціонери минулих років виглядають пацанчиками в коротких штанцях...
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16.04.2024 17:30 Відповісти
Синарчуки га довгі штанці не накрали ?
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16.04.2024 17:37 Відповісти
та шось п'ятий рік знайти не можуть, шо вони вкрал
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16.04.2024 18:13 Відповісти
Так там ничего нет в реале. Старшему, насколько я помню, изменили подозрение и инкриминируют недостоверное декларирование, а младшему насчитали насосали из пальца "заработок" на контрабанде остродефицитных запчастей из раши.
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16.04.2024 18:41 Відповісти
а конкретно можете чи це вам зеленський і ко сказав?! краще розкаіть про шило та тимошенка та ще князєва а про йця про 17 вже забули......Гладковського згадали. щоб замилити очі
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16.04.2024 19:05 Відповісти
А Гладковський це Свинарчук?
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16.04.2024 17:31 Відповісти
Так! І ця свинота та її свинятко так і не залишили звичок сидіти біля корита та гризти. Вже навіть корито гризуть, а їм все мало.
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16.04.2024 18:04 Відповісти
Только после низ вообще в е украли и никаких машин уже и не покупали. Все в асфальт
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16.04.2024 18:11 Відповісти
Бгг.
А потім питаєте чого вам ніхто не вірить що ви з корупцією боретесь. Тому що ви плутаєте боротьбу з корупцією з тупим зведенням рахунків...
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16.04.2024 17:33 Відповісти
Потонув у Тисі)))) от блазнів при владі та в судах
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16.04.2024 17:34 Відповісти
..а Ви не знаєте, Резніков теж Тису переплив? Чи потонув..?
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16.04.2024 17:42 Відповісти
разрЄшЄно Подоляком на Резнікова гнати (в мене є темники )
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16.04.2024 18:07 Відповісти
Ні. Йього знову Зе назначив на хлібне місце. Вчора писали про це!
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16.04.2024 19:29 Відповісти
А Тимошенко вже знайшли ? Так він вдома на новій посаді ! Він вже в Умерова викрадає все, що погано лежить !
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16.04.2024 17:39 Відповісти
И мангнетроны он украл, не забудьте!
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16.04.2024 17:39 Відповісти
Ой, а як же він виїхав з України? Невже через Тису у гідрокостюмі?
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16.04.2024 17:40 Відповісти
Коли МАРОДЕРНІ висувають вимоги прибрати агентів Кремля , відновити свободу слова та дієздатність парламенту ... Вони відкривають шухляди старих справ й імітують очищення влади, вони підставляютьмародерів , не важливих для 5-6 агентів -менеджерів вови від Кремля. З Шилом вийшло тільки не дуже- ну там Малюк розрулить
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16.04.2024 17:41 Відповісти
невже усіх 5-6 менеджерів Кремля теж зможе здати?
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16.04.2024 17:43 Відповісти
ШИЛО В МІШКУ ОПhttps://republic.com.ua/article/shilo-v-mishku-op.html#respond

Подією тижня, без перебільшення, стало раптове викриття НАБУ і САП схеми https://republic.com.ua/article/vikrito-organizovanu-grupu-na-choli-z-eksradnikom-op-shilom-yaka-zavolodila-948-mln-grn.html розкрадання грошей державної "Укрзалізниці" . Сума для масштабів вітчизняної корупції, здавалося б, не найбільша - якісь 97 мільйонів гривень.

За твердженням слідства, у період з червня по грудень 2022 року злочинна група через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечила обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Нічого особливого, на перший погляд. Якби не склад групи, особа її лідера та інша діяльність цих достойників, про яку знала вся країна, однак правоохоронці роками про це воліли мовчати.

Цю групу очолював відомий співробітник СБУ і колишній радник глави Офісу президента Артем Шило. Ми неодноразово писали про цю людину і той департамент спецслужби, який він очолював - економічної контррозвідки. Саме Шило та його підлеглі відповідали за один з найбільш резонансних і дохідних напрямків - складення санкційних списків для РНБО.

Цей підрозділ готував матеріали, на підставі яких на Радбезі затверджувалися переліки фізичних та юридичних осіб, які нібито пов'язані з росіянами, і проти людей та компаній президентом Володимиром Зеленським вводилися санкції, наслідком яких часто було повне знищення бізнесу.

Буквально тиждень тому стався дуже примітний епізод. Дві юні зіроньки вітчизняної журналістики з "Української правди" Томаша Фіали - Рома Романюк і Рома Кравець - у своєму подкасті почали розповідати про те, як "СБУ торгує санкціями". Інформаційним приводом для хлопців стало звільнення секретаря РНБО Олексія Данілова.

За їхніми словами, нечисті на руку силовики виявляли в переліку колишніх акціонерів якогось бізнесу росіян, які там були 20 років тому, приходили до нинішніх власників і пропонували "варіанти" - або санкції за страшні зв'язки з ворогами, або вирішити питання "полюбовно". Власне, про цю торгівлю знав весь більш-менш великий український бізнес і ентузіасти від журналістики. Однак топові ЗМІ країни та, найголовніше, правоохоронці про це вперто мовчали.

І тут, рівно напередодні розгрому угруповання Шила, прорвало. Ціла "Українська правда" почала різати правду-матку великими шматками. Ще тоді було цікаво, з чого б це такий напад чесності? Тепер можна припустити, що керівництво "УП" щось знало про прийдешні події.

Вочевидь, щось знали і на Банковій. Адже кілька тижнів тому Шила раптово звільнив з посади очільника департаменту ледь не особисто Зеленський, щоправда дещо дивним чином. Його найближчу людину поставили керувати, а самого Артема зробили "офіцером з особливих доручень". Вже тоді обізнані люди запідозрили, що Шила намагаються сховати від відповідальності, не ліквідовуючи при цьому його зручну і робочу схему.

Але повернімося до справи НАБУ. В "Укрзалізниці", за даними слідства, Шило та його поплічники застосували дещо видозмінену форму своєї "роботи". Вони організували листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі трансформаторів зі значно вигіднішими ціновими умовами. І залишили на тендері компанію, яку контролює громадянин Білорусі, що має зв'язки з РФ.

Вчора суд постановив взяти Шила під варту, і в той же день добрі люди внесли за чесного офіцера заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. А по всіх можливих каналах комунікації ОП стартувала інформаційна кампанія з "відмазування" цих персонажів.

Напруженість Банкової, подовжувачем рук якої і працювали Шило з поплічниками, можна зрозуміти. Згідно з найпопулярнішою сьогодні версією у політичних та бізнесових колах, справа НАБУ і САП з'явилася за підтримки головного стратегічного союзника України, вплив якого на ці відомства офісу не вдалося повністю знищити.

Розгром угруповання Шила пов'язують з тим, що США вчергове намагаються привести до тями політичне керівництво країни, яке втрачає зв'язок з реальністю, зокрема, в питаннях силового тиску на бізнес, загального рівня корупції і так далі.

І трансформатори "Укрзалізниці" - це привід, один з численних і не найбільш значущих епізодів. Справа в тому, що у кожній українській владній конструкції є "наріжний камінь" усіх чорних і сірих схем збагачення та нарощування політичного впливу. У нинішній конструкції таким каменем було угруповання Шила.

Найголовніше те, що були "засвічені" самі схеми "рішал" від спецслужби - починаючи від торгівлі санкціями і закінчуючи витисканням останнього з вітчизняного бізнесу. Недарма ж на суді прокурор САП, відповідаючи на питання суду, сказав, що у матеріалах є «прослушка» фігурантів, на якій згадуються прізвища, починаючи від прем'єр-міністра і закінчуючи керівником ОП.

Тепер "засвічені" схеми будуть документуватися і підшиватися у справи. А ті фігуранти, які вже у "розробці", на чолі з Артемом Шилом, можуть дати слабину і почати розказувати масу цікавих історій про владне минуле і сьогодення. Саме тому, вочевидь, так оперативно знайшлися гроші на заставу, а придворні телеграм-канали почали демонструвати неабияку відданість спільній справі.

Побажаємо успіхів всім учасникам природного відбору. Вболіваємо за всі сторони.
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16.04.2024 17:46 Відповісти
..ви, ( з маленької літери) яскравий приклад печерного ідіотизму! Ну просто взірець!!!
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16.04.2024 17:45 Відповісти
ПРивіт з печери постЯнуковича ? То я в не тій країні зараз то літера не та
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16.04.2024 17:48 Відповісти
святий довбойоб шо вірує нібито при теперішніх мільярдних крадіжках якісь свинарчуку когось там здадуть.
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16.04.2024 17:47 Відповісти
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16.04.2024 17:49 Відповісти
Так рота роззявляв на жирний шмат шо аж губа репнула
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16.04.2024 17:48 Відповісти
Агент Кремля КОЗИР перекладається на англ як трамп. Ніколи на рашисто ТБ не називають прізвище ЄРМАК-табу . А він свого часу працював вовою на Трмпа, їздив на перемовини з командою Трампа , зокрема з Джуліані.

ЙОМУ КРЕМЛЬ СПЕЦПОГОНЯЛО ПРидумало?
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16.04.2024 17:52 Відповісти
ви ж про рота Єрмака ?
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16.04.2024 17:54 Відповісти
Що з вами?
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16.04.2024 18:16 Відповісти
хвилююся у вас губа не репнула ?
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16.04.2024 18:34 Відповісти
Здайте кров на цукор
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16.04.2024 18:35 Відповісти
Настільки влучно від мене- що не ви одна клюєте. з вашого ЗЕболотця? ГЕТЬ ВЛАДУ ЄРМАКА буде допомога Україні
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16.04.2024 18:43 Відповісти
мій цукор мені підказав що БАНКОВУ й вас особисто цікавить репнута губа Гладкоського, а не МАРОДЕРНЯ У ВЛАДІ.
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16.04.2024 19:02 Відповісти
Тобто Гладковський білий і пухнастий?
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16.04.2024 20:59 Відповісти
За вкрадені своїми резніковими-шараповими мільярди карати нікого не будуть.

Stanislav ************

Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень та неефективних управлінських рішень на більш як 10 млрд грн, - Юрій Джигир, заступник міністра оборони.

Після зміни керівництва у Міністерстві оборони було проведено аудит, який показав реальний стан справ.

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16.04.2024 17:49 Відповісти
агент Козир - на англ. трамп
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16.04.2024 17:53 Відповісти
Головне, що не Татарова.
Татарова від суда героїчно прикриває ЗЄ та Малюк.

А Гладковського можна. Да хоч Кутузова. Да хоч Чингізхана.
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16.04.2024 17:53 Відповісти
Офуєть...
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16.04.2024 17:53 Відповісти
зільона мерзота імітує барьбу з карупцією?
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16.04.2024 17:55 Відповісти
Тобто виїхав у 22 а у розшук оголосили у 24? А масштаб! Масштаб який! Аж 17 мульонів гривень, і це треба було ще поділитись з замміністра оборони і директором департаменту! Тут зебидло радить шукати у Монако, мабуть само краде тільки в магазинах. А Рєзнікова пошукати не хочете? Там украли 40 млрд. А Федорова, який теж кудись прилаштував 40 млрд. на дрони? Ні грошей, ні дронів. От вам і незалежне НАБУ.
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16.04.2024 18:01 Відповісти
Уявляєте собі стан і ступінь морального розкладання суспільства, якщо «найкращі люди країни», які обіймають (і сьогодні теж!) найвищі державні посади, по суті - найняті нами з вами чиновники, грабують і продовжують нищити державу! А некваплива українська Феміда злодійкувато ховає безсоромні очі в пачки з доларами і дозволяє шахраям та злодіям зникати та залишатися безкарними. Можливо, варто зайнятися внутрішніми ворогами? Нагадаю: енергія розпаду у замкнутому просторі породжує енергію вибуху. Усі наші біди маюь початок у нашому суспільстві.
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16.04.2024 18:02 Відповісти
ОПешна шобла, яка лише ЗА ОСТАННІ 2 РОКИ великої війни краде МІЛЬЯРДАМИ БАКСІВ у України на зброї (1 мільярд доларів лише з 2022 по 2023), харчах та обмундируванні для ЗСУ, поставках зерна за кордон (лише з 2022 по 2023 біля 8 мільярдів баксів), знов дістає протухлу, заскорузлу "справу свінарчуков", де інкримінувалася сума 17 млн. грн ( за тим курсом це менше 700 тис. баксів) ЗА ТРИ РОКИ (тобто біля 230 тис баксів В РІК). Але будьте впевнені, "мудрий нарід" буде кидатися лайном в "свинарчуков", а про те, що зараз ті, кого вони наобирали крадуть в сотні разів більше ще й під час кривавої нечуваної війни, то їм какаяразніца... Корупція була, є і буде за любої влади, вона є в будь якій державі. АЛЕ вся різниця в рівні та обсягах корупції. І якщо ви наобирали тих, хто зараз краде В ТИСЯЧІ РАЗІВ БІЛЬШЕ (і це не перебільшення) і, якщо ви й досі довіряєте та підтримуєте цих зелених мародерів, то винні не "свінарчуки" і навіть не зеленський (бо він не сам на Банкову прийшов), а той, кого ви бачите у дзеркалі...
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16.04.2024 18:06 Відповісти
Зелені хочуть перевірити чи не крали папереднікі.
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16.04.2024 18:12 Відповісти
А как да пан Свинарчук проскочил через кодон? Не уже ли через Тису заплывом в скафандре? Или просто баблом пробил брешь в границе?
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16.04.2024 18:31 Відповісти
Мабуть, він десь у ТЦК переховується, щоб ВЛК пройти!!
Єрмак з татаровим, можуть поклопотати, перед «нужними чєлавєкамі»… Баканов з резніковим, підтвердити можуть
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16.04.2024 18:44 Відповісти
А 50 штук Щевролє Тахо знайшли? Ну бо Тимошенко повернуся
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16.04.2024 19:36 Відповісти
Дуже оперативно...
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16.04.2024 20:19 Відповісти
а до резнікова і компаніі де сотні зловживань - питань немає, катаєтсья десь на яхті
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16.04.2024 20:34 Відповісти
Так чого його шукати? Нехай Петро Олексійович розповість, де його найближчий дружбан...
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16.04.2024 22:56 Відповісти
Не чіпайте куміра- героя офшорних схем. Він патріот
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23.04.2024 09:47 Відповісти
От чекав коли пороха причеплять - дочекався, браво
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16.04.2024 23:37 Відповісти
 
 