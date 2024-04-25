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Министр агрополитики Сольский написал заявление об отставке

Микола Сольський

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, подал заявление об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления опубликовал в своем фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины", - написал он.

Заява про відставку міністра агрополітики Сольського.

По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Также читайте: Избрание меры пресечения министру Сольскому: ВАКС объявил перерыв до завтра

Автор: 

отставка (3150) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+5
Нацарював собі 100 карбованців та решив втікти.
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25.04.2024 19:07
+4
Яка відставка!
тільки арешт.

Та урочистий прохід у наручниках через усе міністерство до автовозку!
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25.04.2024 19:26
+3
Думаю, что новый зелёный министр сопрёт ещё на порядок больше.
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25.04.2024 19:12
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Нацарював собі 100 карбованців та решив втікти.
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25.04.2024 19:07 Ответить
Яка відставка!
тільки арешт.

Та урочистий прохід у наручниках через усе міністерство до автовозку!
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25.04.2024 19:26 Ответить
нічого йому не буде. українцям пофіг .
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25.04.2024 19:37 Ответить
Не сміши. Ще вчора десь натрапив в неті - він ще 13 чи 14-го квітня злиняв за кордон.
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25.04.2024 20:13 Ответить
набрали зелених злодюг,куди не плюнь одні казнокради
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25.04.2024 20:21 Ответить
Не набрали, а обрали. Самі та добровільно.
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26.04.2024 02:16 Ответить
Який арешт. Трохи відсидиться і на нове крісло, як Кирюша Тимошенко. А кхилянтів повернуть щоб захищали вкрадене цим Ще лайном. Скоріше за все він непридатний для проходження служби і його діти теж
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25.04.2024 23:45 Ответить
‼️ОМЕРТАZEМАФІЯ СВОЇХ НЕ ЗДАЕ ( Баканов, Резников,Кирило Тимошенко, шило, старух, Резниченко, ………ЛІЕВ, Шарапов ………
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25.04.2024 20:18 Ответить
Всі МАРОДЕРИ НА КРОВІ , як ТРУХІН » В ЛЕС УШЛИ»,а де-хто , як КИРИЛКО Тимошенко , навіть ПОВЕРНУЛИСЬ З СХЕМАМИ , ЯК ВКРАТИ У ПОРАНЕНИХ БРОНЬОВАНІ АВТО
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25.04.2024 23:14 Ответить
Опять крысомыши сьели "все зерно"???
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25.04.2024 19:08 Ответить
попрохали...
щоб інших не дискредитував... як було з Резінком
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25.04.2024 19:09 Ответить
А як можна дискретувати дискретизоване?
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25.04.2024 19:22 Ответить

можна, неодноразово доказано/показано/показово
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25.04.2024 19:24 Ответить
Думаю, что новый зелёный министр сопрёт ещё на порядок больше.
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25.04.2024 19:12 Ответить
То заждіть. Поки шо його взяли за хобот за крадіжки за минулого президента. Не все зразу...
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25.04.2024 21:07 Ответить
Речь не о том, сколько украл этот. Речь о том, сколько украдёт следующий.
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25.04.2024 22:16 Ответить
Министропад на пороге,типа эпоха бедности пришла 😄
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25.04.2024 19:14 Ответить
Классика.
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25.04.2024 19:17 Ответить
Ну а шо, напистив і змиється
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25.04.2024 19:24 Ответить
Адвокат депутат міністр - і в тилу державна земелька - крутився як міг
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25.04.2024 19:28 Ответить
баба жуля перевозбудилась найбільша латифундистка країни чує кров
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25.04.2024 19:41 Ответить
Коли в 2021 році "Батьківщина" на одинці боролася з цим хряком ... всі тут люлюкали й клоунаду влаштовували ...
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25.04.2024 19:44 Ответить
Єто та Йуля, которая пятый год в дёсна зельцмана лупит?
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25.04.2024 19:51 Ответить
Не ну а как---в целом правильно что в отставку идёт. Всё не умнёшь! ,,Следующий---сказал заведующий,,! Надо делится. Чем дальше в лес---тем толще партизаны.
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25.04.2024 19:49 Ответить
Вітання новому послу!
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25.04.2024 20:18 Ответить
Втратили совість...
Міністр оборони крав - звільнили...ще і щось там очолив
Шкарлат - плагіатор, ганьба...
Оксен, чи як то - теж ганьбище..
Тепер оцей козел...накрався і заяву написав...
То вже закономірність?
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25.04.2024 20:30 Ответить
Сам себя наказал. Теперь осталось задонатить пару лямов какому-нибудь придворному волонтеру и выехать за кордон.
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25.04.2024 21:01 Ответить
Яка нафіг відставка? мародера під час війни на вічно на нари.
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25.04.2024 21:52 Ответить
це підстава!
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25.04.2024 22:39 Ответить
Украл, выпил - отставка..., лучшая власть для коррупционеров за всю историю Украины
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26.04.2024 00:19 Ответить
за скоєння кримінального злочину передбачена кримінальна відповідальність, а не відставка
якщо влада зрослася з мафією, її треба переобрати знищіти
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26.04.2024 00:31 Ответить
до тюрми!!! негайно!
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26.04.2024 07:38 Ответить
 
 