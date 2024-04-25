Министр агрополитики Сольский написал заявление об отставке

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, подал заявление об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления опубликовал в своем фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины", - написал он.

По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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