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Міністр агрополітики Сольський написав заяву про відставку

Микола Сольський

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якого підозрюють заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, подав заяву про відставку.


Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви опублікував у своєму фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", - написав він.

Текст заяви Миколи Сольського про відставку.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Також читайте: Обрання запобіжного заходу міністру Сольському: ВАКС оголосив перерву до завтра

Автор: 

відставка (1459) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+5
Нацарював собі 100 карбованців та решив втікти.
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25.04.2024 19:07
+4
Яка відставка!
тільки арешт.

Та урочистий прохід у наручниках через усе міністерство до автовозку!
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25.04.2024 19:26
+3
Думаю, что новый зелёный министр сопрёт ещё на порядок больше.
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25.04.2024 19:12
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Нацарював собі 100 карбованців та решив втікти.
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25.04.2024 19:07 Відповісти
Яка відставка!
тільки арешт.

Та урочистий прохід у наручниках через усе міністерство до автовозку!
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25.04.2024 19:26 Відповісти
нічого йому не буде. українцям пофіг .
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25.04.2024 19:37 Відповісти
Не сміши. Ще вчора десь натрапив в неті - він ще 13 чи 14-го квітня злиняв за кордон.
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25.04.2024 20:13 Відповісти
набрали зелених злодюг,куди не плюнь одні казнокради
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25.04.2024 20:21 Відповісти
Не набрали, а обрали. Самі та добровільно.
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26.04.2024 02:16 Відповісти
Який арешт. Трохи відсидиться і на нове крісло, як Кирюша Тимошенко. А кхилянтів повернуть щоб захищали вкрадене цим Ще лайном. Скоріше за все він непридатний для проходження служби і його діти теж
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25.04.2024 23:45 Відповісти
‼️ОМЕРТАZEМАФІЯ СВОЇХ НЕ ЗДАЕ ( Баканов, Резников,Кирило Тимошенко, шило, старух, Резниченко, ………ЛІЕВ, Шарапов ………
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25.04.2024 20:18 Відповісти
Всі МАРОДЕРИ НА КРОВІ , як ТРУХІН » В ЛЕС УШЛИ»,а де-хто , як КИРИЛКО Тимошенко , навіть ПОВЕРНУЛИСЬ З СХЕМАМИ , ЯК ВКРАТИ У ПОРАНЕНИХ БРОНЬОВАНІ АВТО
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25.04.2024 23:14 Відповісти
Опять крысомыши сьели "все зерно"???
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25.04.2024 19:08 Відповісти
попрохали...
щоб інших не дискредитував... як було з Резінком
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25.04.2024 19:09 Відповісти
А як можна дискретувати дискретизоване?
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25.04.2024 19:22 Відповісти

можна, неодноразово доказано/показано/показово
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25.04.2024 19:24 Відповісти
Думаю, что новый зелёный министр сопрёт ещё на порядок больше.
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25.04.2024 19:12 Відповісти
То заждіть. Поки шо його взяли за хобот за крадіжки за минулого президента. Не все зразу...
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25.04.2024 21:07 Відповісти
Речь не о том, сколько украл этот. Речь о том, сколько украдёт следующий.
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25.04.2024 22:16 Відповісти
Министропад на пороге,типа эпоха бедности пришла 😄
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25.04.2024 19:14 Відповісти
Классика.
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25.04.2024 19:17 Відповісти
Ну а шо, напистив і змиється
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25.04.2024 19:24 Відповісти
Адвокат депутат міністр - і в тилу державна земелька - крутився як міг
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25.04.2024 19:28 Відповісти
баба жуля перевозбудилась найбільша латифундистка країни чує кров
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25.04.2024 19:41 Відповісти
Коли в 2021 році "Батьківщина" на одинці боролася з цим хряком ... всі тут люлюкали й клоунаду влаштовували ...
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25.04.2024 19:44 Відповісти
Єто та Йуля, которая пятый год в дёсна зельцмана лупит?
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25.04.2024 19:51 Відповісти
Не ну а как---в целом правильно что в отставку идёт. Всё не умнёшь! ,,Следующий---сказал заведующий,,! Надо делится. Чем дальше в лес---тем толще партизаны.
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25.04.2024 19:49 Відповісти
Вітання новому послу!
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25.04.2024 20:18 Відповісти
Втратили совість...
Міністр оборони крав - звільнили...ще і щось там очолив
Шкарлат - плагіатор, ганьба...
Оксен, чи як то - теж ганьбище..
Тепер оцей козел...накрався і заяву написав...
То вже закономірність?
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25.04.2024 20:30 Відповісти
Сам себя наказал. Теперь осталось задонатить пару лямов какому-нибудь придворному волонтеру и выехать за кордон.
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25.04.2024 21:01 Відповісти
Яка нафіг відставка? мародера під час війни на вічно на нари.
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25.04.2024 21:52 Відповісти
це підстава!
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25.04.2024 22:39 Відповісти
Украл, выпил - отставка..., лучшая власть для коррупционеров за всю историю Украины
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26.04.2024 00:19 Відповісти
за скоєння кримінального злочину передбачена кримінальна відповідальність, а не відставка
якщо влада зрослася з мафією, її треба переобрати знищіти
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26.04.2024 00:31 Відповісти
до тюрми!!! негайно!
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26.04.2024 07:38 Відповісти
 
 