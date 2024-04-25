Міністр агрополітики Сольський написав заяву про відставку

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якого підозрюють заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, подав заяву про відставку.



Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви опублікував у своєму фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", - написав він.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

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