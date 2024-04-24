Обрання запобіжного заходу міністру Сольському: ВАКС оголосив перерву до завтра
Сьогодні, 24 квітня, Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському.
Про це слідчий суддя повідомив під час засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Оголошено перерву до 11:00 25 квітня", - сказав суддя.
Перед цим про перерву з 16:30 просила сторона захисту, бо Сольському, за її даними, потрібно бути на засіданні однієї з депутатських фракцій.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступила за продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Суд оголосив перерву у цьому засіданні до 25 квітня.
Тим часом на засіданні почала свій виступ сторона обвинувачення. Він має продовжуватися на наступному засіданні.
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