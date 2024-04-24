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Новини
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Обрання запобіжного заходу міністру Сольському: ВАКС оголосив перерву до завтра

Микола Сольський

Сьогодні, 24 квітня, Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському.

Про це слідчий суддя повідомив під час засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оголошено перерву до 11:00 25 квітня", - сказав суддя.

Перед цим про перерву з 16:30 просила сторона захисту, бо Сольському, за її даними, потрібно бути на засіданні однієї з депутатських фракцій.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступила за продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурори проситимуть ВАКС арештувати Сольського із заставою у 200 млн грн, - САП

Суд оголосив перерву у цьому засіданні до 25 квітня.

Тим часом на засіданні почала свій виступ сторона обвинувачення. Він має продовжуватися на наступному засіданні.

Автор: 

Антикорупційний суд (1937) запобіжний захід (480) Сольський Микола (127)


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Ого! - насілися - може шось і вигорить
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24.04.2024 17:14 Відповісти
Если бы что нибудь могло бы выгореть, ну хоть чуть чуть он был бы бывшим министром.
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24.04.2024 19:14 Відповісти
Завтра буде в Європі?
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24.04.2024 17:23 Відповісти
Блин,не дают человеку работать.Совсем совести нет.
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24.04.2024 18:24 Відповісти
Отпустили домой за одеялом,пока буданов разрешение на выезд выписывает
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24.04.2024 18:39 Відповісти
Нічого, Богдан викупить у Буби
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24.04.2024 18:46 Відповісти
 
 