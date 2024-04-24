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Избрание меры пресечения министру Сольскому: ВАКС объявил перерыв до завтра

Микола Сольський

Сегодня, 24 апреля, Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому.

Об этом следственный судья сообщил во время заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Объявлен перерыв до 11:00 25 апреля", - сказал судья.

Перед этим о перерыве с 16:30 просила сторона защиты, потому что Сольскому, по ее данным, нужно быть на заседании одной из депутатских фракций.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры выступила за продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

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Суд объявил перерыв в этом заседании до 25 апреля.

Тем временем, на заседании начала свое выступление сторона обвинения. Оно должно продолжаться на следующем заседании.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1202) мера пресечения (449) Сольский Николай (55)


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Ого! - насілися - може шось і вигорить
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24.04.2024 17:14 Ответить
Если бы что нибудь могло бы выгореть, ну хоть чуть чуть он был бы бывшим министром.
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24.04.2024 19:14 Ответить
Завтра буде в Європі?
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24.04.2024 17:23 Ответить
Блин,не дают человеку работать.Совсем совести нет.
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24.04.2024 18:24 Ответить
Отпустили домой за одеялом,пока буданов разрешение на выезд выписывает
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24.04.2024 18:39 Ответить
Нічого, Богдан викупить у Буби
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24.04.2024 18:46 Ответить
 
 