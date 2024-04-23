Сольський про підозру НАБУ щодо заволодіння землею: Ідеться про події 2017-2018 років, коли я був адвокатом
Колишній голова аграрного комітету ВР та чинний міністр аграрної політики Микола Сольський прокоментував інформацію про те, що НАБУ оголосило йому підозру, викривши на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Мінагрополітики з посиланням на слова аграрного міністра Миколи Сольського.
"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - зазначив він.
За словами Сольського, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння "відповідно до закону".
"Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", - зауважив міністр.
Сольський наголосив, що буде максимально відкритим для встановлення істини, але додав, що у цьому немає потреби, оскільки всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.
Нагадаємо, колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
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бандюкитероборанці висловлювалися на його захист... але тоді, плєбс, чому топив за... а зараз ні...
йоу, це ж відомий апазіціонєр, борець зі свавіллям!!
він це робив з дулом коло виска.
а перед тим як провернути оборудку з землею атовців, його місяць катували...
та змусили це зробити.
Це іпсо правда, правда?
Сподіваюсь, дійде черга і до іншого адвоката, що став міністром, але вже оборони...
а потім обвалювати польский ринок
це теж не ти??
ригоанальска паскуда
(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
Це все, що треба знати про боротьбу з корупцією в Україні зараз.
В НАБУ є недобра традиція штучної криміналізації звичайної господарської діяльності. Крім того, у них не дуже сильна компетенція по питаннях земельного права. На жаль, мав подібні випадки перед очима по клієнтах, коли надумані кримінальні провадження надто далеко заходили. Не варто приймати за істину все те, що НАБУ записує в підозри. Суд розбереться. Причому не факт, що ВАКС або його апеляційна палата (вони дуже ******* НАБУ / САП) - дочекаємося, що скаже Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, тоді зможемо давати остаточні коментарі.
Пам'ятайте про те, що презумпція невинуватості в Конституції записана не просто так . . . Норми законів зазвичай пишуться кров'ю. Поки в СРСР спіймали відомого вітебського ман'яка (серійного вбивцю), 6 чоловік встигли засудити до смертної кари, з них 3 встигли розстріляти - а виявилося, що слідство було проведено некомпетентно і прийшло до помилкових висновків (як і суди, до речі). Тому не треба одразу робити висновки, коли не факт, що відмінники, в погонах щось там собі понаписували в підозрах.
Можна вважати, що перебування у зевладі вже є свідченням злочинності.
І у слідства / прокуратури / суду бувають помилки, але і у них же ж бувають і успішні та правильні справи, тоді як підсудні можуть одразу кричати : "Караул, зрада !", а насправді лише для того, аби відмазатися.
Не варто робити висновки про винуватість чи невинуватість наперед. Суд все покаже. Включно зі справою Червінського - багато галасу, багато мітинговщини, а що воно і як, буде видно, коли процес закінчиться.
А йще нагадаю, що сольску потвору тоді підтримали не тільки ЗЕ-нероби , але й поважний "Голос" й частина ЕС (ті хто пов"язанний так чи інакше з великими агрохолдінгами) .
Зробимо їх ще раз-чув таке?
від партії "Слуга народу" )
викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України.
Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.
ДБР відкрило провадження за ч. 2 ст. 110 КК - зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України