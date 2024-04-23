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Новини Боротьба з корупцією
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Сольський про підозру НАБУ щодо заволодіння землею: Ідеться про події 2017-2018 років, коли я був адвокатом

Микола Сольський

Колишній голова аграрного комітету ВР та чинний міністр аграрної політики Микола Сольський прокоментував інформацію про те, що НАБУ оголосило йому підозру, викривши на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Мінагрополітики з посиланням на слова аграрного міністра Миколи Сольського.

"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - зазначив він.

За словами Сольського, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння "відповідно до закону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ викрило міністра Сольського: Заволодів землею на 291 млн грн та намагався ще на 190 млн грн

"Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", - зауважив міністр.

Сольський наголосив, що буде максимально відкритим для встановлення істини, але додав, що у цьому немає потреби, оскільки всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.

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Нагадаємо, колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Автор: 

НАБУ (5058) земля (1670) Сольський Микола (127) підозра (756)


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Топ коментарі
+29
його заставили забрати землю, щоб не пропадала
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23.04.2024 12:46
+26
Яка різниця кім ти був, ти співучсник злочиного угруповання, як пешта зеленого непотріба.
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23.04.2024 12:51
+18
Адвокатам можна ? -- там ше один адвокат крутиться як яице за 17грн
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23.04.2024 12:59
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його заставили забрати землю, щоб не пропадала
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23.04.2024 12:46 Відповісти
хм, цікаво... кілька місяців тому був подібний кєйс з "відомим київським економічним блохєром" відомим на весь світ своєю противластною позицією... навіть якісь харьківськи бандюки тероборанці висловлювалися на його захист... але тоді, плєбс, чому топив за... а зараз ні...

йоу, це ж відомий апазіціонєр, борець зі свавіллям!!
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23.04.2024 13:13 Відповісти
я бачив,
він це робив з дулом коло виска.
а перед тим як провернути оборудку з землею атовців, його місяць катували...
та змусили це зробити.
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23.04.2024 16:40 Відповісти
Яка різниця кім ти був, ти співучсник злочиного угруповання, як пешта зеленого непотріба.
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23.04.2024 12:51 Відповісти
тоді зеленими ще й не пахло, тоді були інші порешали, медведчук не дасть сбрехати
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23.04.2024 13:44 Відповісти
Не порешали а порошели...
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23.04.2024 17:42 Відповісти
ну які ж гниди то 2018 красти можна було
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23.04.2024 12:52 Відповісти
Зе говори що все чисто!
Це іпсо правда, правда?
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23.04.2024 12:56 Відповісти
Подивіться,які чисті очі.А руки,які нічого не вкрали....Одні "адвокатять ",другі "колядують" , треті отримують спадщину у деятки міл. гривень.
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23.04.2024 12:57 Відповісти
Адвокатам можна ? -- там ше один адвокат крутиться як яице за 17грн
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23.04.2024 12:59 Відповісти
Неслабкий у нас "кар*єрний ліфт": за 5 років від адвоката до міністра сільського господарства!
Сподіваюсь, дійде черга і до іншого адвоката, що став міністром, але вже оборони...
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23.04.2024 12:59 Відповісти
Сламалі сісьтєму, от воно й пішло, як по маслу...
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23.04.2024 13:21 Відповісти
При Зеленых ютуб-блохеры 3 разряда становились на госдолжности. А тут аж целый адвокат! Раз ******* столько много-значит умный и талантливый-но не в пользу Украины его ум и талант
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24.04.2024 00:31 Відповісти
тю, так би і сказав!! Ну, то нема чого дойопуватись, адвокатам - можна!!!! 🤣🤣
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23.04.2024 13:01 Відповісти
Тагда всьо панятна, єво Барига заставіл, а Зєлінскаму нєкагда била разбірацца, он страну спєшил спасать...
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23.04.2024 13:03 Відповісти
а збіжжя в селян за безцінь скуповувати
а потім обвалювати польский ринок
це теж не ти??
ригоанальска паскуда
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23.04.2024 13:05 Відповісти
То він раніше був злочинцем, а тепер від працює на Боневтіка
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23.04.2024 13:07 Відповісти
...всю землю навкруги скуплю. Ідеш день - чия земля? Калитчина; їдеш два - чия земля? Калитчина; їдеш три - чия земля? Калитчина… Диханіє спирає…

(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
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23.04.2024 13:07 Відповісти
Тоді усе гаразд !
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23.04.2024 13:11 Відповісти
ні, ти не Сол Гудман
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23.04.2024 13:19 Відповісти
Головне, що у НАБУ нема ніяких питань до Єрмака, Татарова та інших "ефективних менеджерів" Зеленського.

Це все, що треба знати про боротьбу з корупцією в Україні зараз.
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23.04.2024 13:24 Відповісти
В цирку забракло нових номерів. Зара барани отямляться і почнуть бекати що вони хочуть жити. То от їм нова розвага - "барьба с карупцієй"
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23.04.2024 13:26 Відповісти
Якийсь чесний непідкупний адвокат нарізав собі земельки на 291 лям грн. та ще намагався вхопити на 190 лямів... Потім несподівано став нардепом та головою комітету по нарізанню землі, а згодом і міністром по землі... Совпадєніє?
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23.04.2024 13:32 Відповісти
Відомо, що у Сольського з Богданом спільний аграрний бізнес, біля 20 агропідприємств. А це полумяний привіт Богдану від Дерьмака - хтось комусь вибив зуба. Саме Сольський з Богданом проводили у ВР операцію 10000 га в дні руки. Хотіли викрадену землю приватизувати.
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23.04.2024 13:33 Відповісти
Безпринципне лайно...
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23.04.2024 13:35 Відповісти
Так все ж зрозуміло , йдеться про 2017-2018 рр. "Барига" винуватий і крапка, а ще він підірвав військові склади
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23.04.2024 13:44 Відповісти
При папередніке на ресее в підїздах сцяли
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23.04.2024 14:05 Відповісти
На те і розраховано щоб подібні до тебе вірили що винен у всьому Порошенко! А вивчити питання глибше мабуть руки повідсихали і гугл заблоковано та й взагалі навіщо вивчати питання глибше якщо вже прочитав і вмикнув дурня! Ось так ви і обираєте владу - показали картинку і пішов як баран голосувати! Іншого тут пояснення немає!
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23.04.2024 16:04 Відповісти
пробачте йому, кугут лише третю добу після вилуплення із ОПи, ще й пір'я не обсохло.
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23.04.2024 22:37 Відповісти
Ти ж у котика під хвостом свій мозок сховав, а тепер ще й віру пхаєш, май, нарешті, совість...
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23.04.2024 22:37 Відповісти
Не поспішайте з висновками і дочекайтеся вироків суду.
В НАБУ є недобра традиція штучної криміналізації звичайної господарської діяльності. Крім того, у них не дуже сильна компетенція по питаннях земельного права. На жаль, мав подібні випадки перед очима по клієнтах, коли надумані кримінальні провадження надто далеко заходили. Не варто приймати за істину все те, що НАБУ записує в підозри. Суд розбереться. Причому не факт, що ВАКС або його апеляційна палата (вони дуже ******* НАБУ / САП) - дочекаємося, що скаже Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, тоді зможемо давати остаточні коментарі.

Пам'ятайте про те, що презумпція невинуватості в Конституції записана не просто так . . . Норми законів зазвичай пишуться кров'ю. Поки в СРСР спіймали відомого вітебського ман'яка (серійного вбивцю), 6 чоловік встигли засудити до смертної кари, з них 3 встигли розстріляти - а виявилося, що слідство було проведено некомпетентно і прийшло до помилкових висновків (як і суди, до речі). Тому не треба одразу робити висновки, коли не факт, що відмінники, в погонах щось там собі понаписували в підозрах.
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23.04.2024 14:01 Відповісти
Так, правоохоронні/слідчі органи іноді помиляються. Але за зелених покидьків помилки стали правом (Антоненко, Марченко, Червінський і багато інших - з одного боку, халімони, трухіни арахамії і решта зеленських - з іншого).
Можна вважати, що перебування у зевладі вже є свідченням злочинності.
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23.04.2024 14:29 Відповісти
Не варто робити таких глобальних висновків у жодну із сторін.
І у слідства / прокуратури / суду бувають помилки, але і у них же ж бувають і успішні та правильні справи, тоді як підсудні можуть одразу кричати : "Караул, зрада !", а насправді лише для того, аби відмазатися.
Не варто робити висновки про винуватість чи невинуватість наперед. Суд все покаже. Включно зі справою Червінського - багато галасу, багато мітинговщини, а що воно і як, буде видно, коли процес закінчиться.
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23.04.2024 16:51 Відповісти
я навіть і не питаю з якої він політичної партії,- купив собі місце за гроші зароблені тяжкою працею адвоката
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23.04.2024 15:20 Відповісти
А яка вср*ку різниця?
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23.04.2024 15:22 Відповісти
Коли я на цьому ж майданчику в 2020 році висловився в такому дусі , що ЗЕхвойди усі мерзотники , але ж гетьманцев й ось це сольське лайно -- це голови ворожої мафії , то мені тоді обізвали юлєботом й ворогом європейського курсу й права українців продавати свою землю кому завгодно . Мої аргументи , що торговля землею не може в умовах що землеробці в Україні йще довго не сможуть конкорувати з грошовими мішками й що ніде у світі не існує "вільної продажи землі" -- мене знов таки заукали як "ворога євроінтеграції" .
А йще нагадаю, що сольску потвору тоді підтримали не тільки ЗЕ-нероби , але й поважний "Голос" й частина ЕС (ті хто пов"язанний так чи інакше з великими агрохолдінгами) .
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23.04.2024 17:08 Відповісти
Знав,з ким звязуватись.
Зробимо їх ще раз-чув таке?
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23.04.2024 18:51 Відповісти
викрутиться. Бо всі прокурви та судді разом з полюцаями давно існують однією сім'єю, поєднаною корпоративним інтєрєсом
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23.04.2024 20:11 Відповісти
А що адвокатам закон не писаний? І таких ставлять міністрами. Колись один з американських Президентів висловився приблизно так. Бізнесменів не можна ставити на державні посади тому що їх мізки направлені на збільшення своїх статків, держава їх турбує менш за все.
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23.04.2024 20:31 Відповісти
А за акторів той дядько нічого не гутарив?
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23.04.2024 22:40 Відповісти
Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання

від партії "Слуга народу" )

викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України.

Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.
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24.04.2024 02:34 Відповісти
Що не СЛУГА, то "голубой воришка"
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24.04.2024 02:36 Відповісти
Проти народного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна

ДБР відкрило провадження за ч. 2 ст. 110 КК - зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України
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24.04.2024 02:38 Відповісти
Яка різниця .....питання в трму ,що за 18 рік сольський хай відповідає по кримінальному кодексу...А вот хто формував списпи "слуги піаніста"? Піаніст- стоїть за цим покидьком.Шмигалю нав'язали цю непотріб-а потрібно було шмигалю переаірити цю суку ...
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24.04.2024 08:06 Відповісти
 
 