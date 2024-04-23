Сольський про підозру НАБУ щодо заволодіння землею: Ідеться про події 2017-2018 років, коли я був адвокатом

Колишній голова аграрного комітету ВР та чинний міністр аграрної політики Микола Сольський прокоментував інформацію про те, що НАБУ оголосило йому підозру, викривши на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Мінагрополітики з посиланням на слова аграрного міністра Миколи Сольського.

"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - зазначив він.

За словами Сольського, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння "відповідно до закону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ викрило міністра Сольського: Заволодів землею на 291 млн грн та намагався ще на 190 млн грн

"Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", - зауважив міністр.

Сольський наголосив, що буде максимально відкритим для встановлення істини, але додав, що у цьому немає потреби, оскільки всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.

Читайте також: НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

Нагадаємо, колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.