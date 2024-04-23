Сольский о подозрении НАБУ относительно завладения землей: Речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда я был адвокатом

Бывший председатель аграрного комитета ВР и действующий министр аграрной политики Николай Сольский прокомментировал информацию о том, что НАБУ объявило ему подозрение, уличив в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минагрополитики со ссылкой на слова аграрного министра Николая Сольского.

"События, по которым, по информации НАБУ, сообщено о подозрении мне и по которым распространяется информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 гг., то есть во время, когда я был адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики", - отметил он.

По словам Сольского, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение "в соответствии с законом".

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"Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ", - отметил министр.

Сольский отметил, что будет максимально открытым для установления истины, но добавил, что в этом нет необходимости, поскольку все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов.

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Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.