РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
11 857 45

Сольский о подозрении НАБУ относительно завладения землей: Речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда я был адвокатом

Микола Сольський

Бывший председатель аграрного комитета ВР и действующий министр аграрной политики Николай Сольский прокомментировал информацию о том, что НАБУ объявило ему подозрение, уличив в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минагрополитики со ссылкой на слова аграрного министра Николая Сольского.

"События, по которым, по информации НАБУ, сообщено о подозрении мне и по которым распространяется информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 гг., то есть во время, когда я был адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики", - отметил он.

По словам Сольского, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение "в соответствии с законом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ разоблачило министра Сольского: Завладел землей на 291 млн грн и пытался еще на 190 млн грн

"Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ", - отметил министр.

Сольский отметил, что будет максимально открытым для установления истины, но добавил, что в этом нет необходимости, поскольку все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов.

Читайте также: НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего

Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Автор: 

НАБУ (4218) земля (1945) Сольский Николай (55) подозрение (481)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
його заставили забрати землю, щоб не пропадала
показать весь комментарий
23.04.2024 12:46
+26
Яка різниця кім ти був, ти співучсник злочиного угруповання, як пешта зеленого непотріба.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:51
+18
Адвокатам можна ? -- там ше один адвокат крутиться як яице за 17грн
показать весь комментарий
23.04.2024 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
його заставили забрати землю, щоб не пропадала
показать весь комментарий
23.04.2024 12:46 Ответить
хм, цікаво... кілька місяців тому був подібний кєйс з "відомим київським економічним блохєром" відомим на весь світ своєю противластною позицією... навіть якісь харьківськи бандюки тероборанці висловлювалися на його захист... але тоді, плєбс, чому топив за... а зараз ні...

йоу, це ж відомий апазіціонєр, борець зі свавіллям!!
показать весь комментарий
23.04.2024 13:13 Ответить
я бачив,
він це робив з дулом коло виска.
а перед тим як провернути оборудку з землею атовців, його місяць катували...
та змусили це зробити.
показать весь комментарий
23.04.2024 16:40 Ответить
Яка різниця кім ти був, ти співучсник злочиного угруповання, як пешта зеленого непотріба.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:51 Ответить
тоді зеленими ще й не пахло, тоді були інші порешали, медведчук не дасть сбрехати
показать весь комментарий
23.04.2024 13:44 Ответить
Не порешали а порошели...
показать весь комментарий
23.04.2024 17:42 Ответить
ну які ж гниди то 2018 красти можна було
показать весь комментарий
23.04.2024 12:52 Ответить
Зе говори що все чисто!
Це іпсо правда, правда?
показать весь комментарий
23.04.2024 12:56 Ответить
Подивіться,які чисті очі.А руки,які нічого не вкрали....Одні "адвокатять ",другі "колядують" , треті отримують спадщину у деятки міл. гривень.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:57 Ответить
Адвокатам можна ? -- там ше один адвокат крутиться як яице за 17грн
показать весь комментарий
23.04.2024 12:59 Ответить
Неслабкий у нас "кар*єрний ліфт": за 5 років від адвоката до міністра сільського господарства!
Сподіваюсь, дійде черга і до іншого адвоката, що став міністром, але вже оборони...
показать весь комментарий
23.04.2024 12:59 Ответить
Сламалі сісьтєму, от воно й пішло, як по маслу...
показать весь комментарий
23.04.2024 13:21 Ответить
При Зеленых ютуб-блохеры 3 разряда становились на госдолжности. А тут аж целый адвокат! Раз ******* столько много-значит умный и талантливый-но не в пользу Украины его ум и талант
показать весь комментарий
24.04.2024 00:31 Ответить
тю, так би і сказав!! Ну, то нема чого дойопуватись, адвокатам - можна!!!! 🤣🤣
показать весь комментарий
23.04.2024 13:01 Ответить
Тагда всьо панятна, єво Барига заставіл, а Зєлінскаму нєкагда била разбірацца, он страну спєшил спасать...
показать весь комментарий
23.04.2024 13:03 Ответить
а збіжжя в селян за безцінь скуповувати
а потім обвалювати польский ринок
це теж не ти??
ригоанальска паскуда
показать весь комментарий
23.04.2024 13:05 Ответить
То він раніше був злочинцем, а тепер від працює на Боневтіка
показать весь комментарий
23.04.2024 13:07 Ответить
...всю землю навкруги скуплю. Ідеш день - чия земля? Калитчина; їдеш два - чия земля? Калитчина; їдеш три - чия земля? Калитчина… Диханіє спирає…

(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
показать весь комментарий
23.04.2024 13:07 Ответить
Тоді усе гаразд !
показать весь комментарий
23.04.2024 13:11 Ответить
ні, ти не Сол Гудман
показать весь комментарий
23.04.2024 13:19 Ответить
Головне, що у НАБУ нема ніяких питань до Єрмака, Татарова та інших "ефективних менеджерів" Зеленського.

Це все, що треба знати про боротьбу з корупцією в Україні зараз.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:24 Ответить
В цирку забракло нових номерів. Зара барани отямляться і почнуть бекати що вони хочуть жити. То от їм нова розвага - "барьба с карупцієй"
показать весь комментарий
23.04.2024 13:26 Ответить
Якийсь чесний непідкупний адвокат нарізав собі земельки на 291 лям грн. та ще намагався вхопити на 190 лямів... Потім несподівано став нардепом та головою комітету по нарізанню землі, а згодом і міністром по землі... Совпадєніє?
показать весь комментарий
23.04.2024 13:32 Ответить
Відомо, що у Сольського з Богданом спільний аграрний бізнес, біля 20 агропідприємств. А це полумяний привіт Богдану від Дерьмака - хтось комусь вибив зуба. Саме Сольський з Богданом проводили у ВР операцію 10000 га в дні руки. Хотіли викрадену землю приватизувати.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:33 Ответить
Безпринципне лайно...
показать весь комментарий
23.04.2024 13:35 Ответить
Так все ж зрозуміло , йдеться про 2017-2018 рр. "Барига" винуватий і крапка, а ще він підірвав військові склади
показать весь комментарий
23.04.2024 13:44 Ответить
При папередніке на ресее в підїздах сцяли
показать весь комментарий
23.04.2024 14:05 Ответить
На те і розраховано щоб подібні до тебе вірили що винен у всьому Порошенко! А вивчити питання глибше мабуть руки повідсихали і гугл заблоковано та й взагалі навіщо вивчати питання глибше якщо вже прочитав і вмикнув дурня! Ось так ви і обираєте владу - показали картинку і пішов як баран голосувати! Іншого тут пояснення немає!
показать весь комментарий
23.04.2024 16:04 Ответить
пробачте йому, кугут лише третю добу після вилуплення із ОПи, ще й пір'я не обсохло.
показать весь комментарий
23.04.2024 22:37 Ответить
Ти ж у котика під хвостом свій мозок сховав, а тепер ще й віру пхаєш, май, нарешті, совість...
показать весь комментарий
23.04.2024 22:37 Ответить
Не поспішайте з висновками і дочекайтеся вироків суду.
В НАБУ є недобра традиція штучної криміналізації звичайної господарської діяльності. Крім того, у них не дуже сильна компетенція по питаннях земельного права. На жаль, мав подібні випадки перед очима по клієнтах, коли надумані кримінальні провадження надто далеко заходили. Не варто приймати за істину все те, що НАБУ записує в підозри. Суд розбереться. Причому не факт, що ВАКС або його апеляційна палата (вони дуже ******* НАБУ / САП) - дочекаємося, що скаже Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, тоді зможемо давати остаточні коментарі.

Пам'ятайте про те, що презумпція невинуватості в Конституції записана не просто так . . . Норми законів зазвичай пишуться кров'ю. Поки в СРСР спіймали відомого вітебського ман'яка (серійного вбивцю), 6 чоловік встигли засудити до смертної кари, з них 3 встигли розстріляти - а виявилося, що слідство було проведено некомпетентно і прийшло до помилкових висновків (як і суди, до речі). Тому не треба одразу робити висновки, коли не факт, що відмінники, в погонах щось там собі понаписували в підозрах.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:01 Ответить
Так, правоохоронні/слідчі органи іноді помиляються. Але за зелених покидьків помилки стали правом (Антоненко, Марченко, Червінський і багато інших - з одного боку, халімони, трухіни арахамії і решта зеленських - з іншого).
Можна вважати, що перебування у зевладі вже є свідченням злочинності.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:29 Ответить
Не варто робити таких глобальних висновків у жодну із сторін.
І у слідства / прокуратури / суду бувають помилки, але і у них же ж бувають і успішні та правильні справи, тоді як підсудні можуть одразу кричати : "Караул, зрада !", а насправді лише для того, аби відмазатися.
Не варто робити висновки про винуватість чи невинуватість наперед. Суд все покаже. Включно зі справою Червінського - багато галасу, багато мітинговщини, а що воно і як, буде видно, коли процес закінчиться.
показать весь комментарий
23.04.2024 16:51 Ответить
я навіть і не питаю з якої він політичної партії,- купив собі місце за гроші зароблені тяжкою працею адвоката
показать весь комментарий
23.04.2024 15:20 Ответить
А яка вср*ку різниця?
показать весь комментарий
23.04.2024 15:22 Ответить
Коли я на цьому ж майданчику в 2020 році висловився в такому дусі , що ЗЕхвойди усі мерзотники , але ж гетьманцев й ось це сольське лайно -- це голови ворожої мафії , то мені тоді обізвали юлєботом й ворогом європейського курсу й права українців продавати свою землю кому завгодно . Мої аргументи , що торговля землею не може в умовах що землеробці в Україні йще довго не сможуть конкорувати з грошовими мішками й що ніде у світі не існує "вільної продажи землі" -- мене знов таки заукали як "ворога євроінтеграції" .
А йще нагадаю, що сольску потвору тоді підтримали не тільки ЗЕ-нероби , але й поважний "Голос" й частина ЕС (ті хто пов"язанний так чи інакше з великими агрохолдінгами) .
показать весь комментарий
23.04.2024 17:08 Ответить
Знав,з ким звязуватись.
Зробимо їх ще раз-чув таке?
показать весь комментарий
23.04.2024 18:51 Ответить
викрутиться. Бо всі прокурви та судді разом з полюцаями давно існують однією сім'єю, поєднаною корпоративним інтєрєсом
показать весь комментарий
23.04.2024 20:11 Ответить
А що адвокатам закон не писаний? І таких ставлять міністрами. Колись один з американських Президентів висловився приблизно так. Бізнесменів не можна ставити на державні посади тому що їх мізки направлені на збільшення своїх статків, держава їх турбує менш за все.
показать весь комментарий
23.04.2024 20:31 Ответить
А за акторів той дядько нічого не гутарив?
показать весь комментарий
23.04.2024 22:40 Ответить
Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання

від партії "Слуга народу" )

викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України.

Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.
показать весь комментарий
24.04.2024 02:34 Ответить
Що не СЛУГА, то "голубой воришка"
показать весь комментарий
24.04.2024 02:36 Ответить
Проти народного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна

ДБР відкрило провадження за ч. 2 ст. 110 КК - зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України
показать весь комментарий
24.04.2024 02:38 Ответить
Яка різниця .....питання в трму ,що за 18 рік сольський хай відповідає по кримінальному кодексу...А вот хто формував списпи "слуги піаніста"? Піаніст- стоїть за цим покидьком.Шмигалю нав'язали цю непотріб-а потрібно було шмигалю переаірити цю суку ...
показать весь комментарий
24.04.2024 08:06 Ответить
 
 