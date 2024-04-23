Сольский о подозрении НАБУ относительно завладения землей: Речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда я был адвокатом
Бывший председатель аграрного комитета ВР и действующий министр аграрной политики Николай Сольский прокомментировал информацию о том, что НАБУ объявило ему подозрение, уличив в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минагрополитики со ссылкой на слова аграрного министра Николая Сольского.
"События, по которым, по информации НАБУ, сообщено о подозрении мне и по которым распространяется информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 гг., то есть во время, когда я был адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики", - отметил он.
По словам Сольского, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение "в соответствии с законом".
"Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ", - отметил министр.
Сольский отметил, что будет максимально открытым для установления истины, но добавил, что в этом нет необходимости, поскольку все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов.
Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
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бандюкитероборанці висловлювалися на його захист... але тоді, плєбс, чому топив за... а зараз ні...
йоу, це ж відомий апазіціонєр, борець зі свавіллям!!
він це робив з дулом коло виска.
а перед тим як провернути оборудку з землею атовців, його місяць катували...
та змусили це зробити.
Це іпсо правда, правда?
Сподіваюсь, дійде черга і до іншого адвоката, що став міністром, але вже оборони...
а потім обвалювати польский ринок
це теж не ти??
ригоанальска паскуда
(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
Це все, що треба знати про боротьбу з корупцією в Україні зараз.
В НАБУ є недобра традиція штучної криміналізації звичайної господарської діяльності. Крім того, у них не дуже сильна компетенція по питаннях земельного права. На жаль, мав подібні випадки перед очима по клієнтах, коли надумані кримінальні провадження надто далеко заходили. Не варто приймати за істину все те, що НАБУ записує в підозри. Суд розбереться. Причому не факт, що ВАКС або його апеляційна палата (вони дуже ******* НАБУ / САП) - дочекаємося, що скаже Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, тоді зможемо давати остаточні коментарі.
Пам'ятайте про те, що презумпція невинуватості в Конституції записана не просто так . . . Норми законів зазвичай пишуться кров'ю. Поки в СРСР спіймали відомого вітебського ман'яка (серійного вбивцю), 6 чоловік встигли засудити до смертної кари, з них 3 встигли розстріляти - а виявилося, що слідство було проведено некомпетентно і прийшло до помилкових висновків (як і суди, до речі). Тому не треба одразу робити висновки, коли не факт, що відмінники, в погонах щось там собі понаписували в підозрах.
Можна вважати, що перебування у зевладі вже є свідченням злочинності.
І у слідства / прокуратури / суду бувають помилки, але і у них же ж бувають і успішні та правильні справи, тоді як підсудні можуть одразу кричати : "Караул, зрада !", а насправді лише для того, аби відмазатися.
Не варто робити висновки про винуватість чи невинуватість наперед. Суд все покаже. Включно зі справою Червінського - багато галасу, багато мітинговщини, а що воно і як, буде видно, коли процес закінчиться.
А йще нагадаю, що сольску потвору тоді підтримали не тільки ЗЕ-нероби , але й поважний "Голос" й частина ЕС (ті хто пов"язанний так чи інакше з великими агрохолдінгами) .
Зробимо їх ще раз-чув таке?
від партії "Слуга народу" )
викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України.
Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання.
Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.
ДБР відкрило провадження за ч. 2 ст. 110 КК - зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України