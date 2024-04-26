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Сольський вийшов з-під варти та продовжує виконувати повноваження міністра

Микола Сольський

Микола Сольський після звільнення з-під варти продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Прокурори просять відправити міністра Сольського під арешт із заставою у 200 мільйонів

Справа міністра агрополітики Сольського

23 квітня 2024 року ексголову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

Прокурори САП клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

У  Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Згодом спікер ВР Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.

Вищий антикорупційний суд відправив міністра аграрної політики Миколу Сольського під варту із можливістю внесення застави у 75,7 млн грн.

26 квітня за Сольського внесли заставу.

Читайте: Міністр агрополітики Сольський про відставку: Вважаю це правильним кроком

Автор: 

застава (675) Мінагрополітики (1543) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+46
Та да. А Червінський сидить. Це все, що треба знати про зелену владу і її пріоритети.
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26.04.2024 13:37
+38
Ахахахахахахаха... бородьба с корупцією казали вони
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26.04.2024 13:34
+35
Для тих, кому Захід надає мало і пізно допомоги.

Це взагалі чудо, на рівні з біблейськими чудесами, що після таких регулярних зашкварів цієї влади, ще хоч хтось щось надає.
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26.04.2024 13:34
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Рейтинги показують що немає сенсу в виборах.Більшість проголосує за чинну владу
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27.04.2024 06:51 Відповісти
Більше слухайте єрмаків. У зєлі рейтинг - НУЛЬ.

Вибори
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27.04.2024 09:59 Відповісти
Я народ слухаю...
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27.04.2024 10:39 Відповісти
Залужний(або хтось інший військовий) переможе ще у першому турі попри будь які фальсіфікації.
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27.04.2024 11:10 Відповісти
А хто сказав що він буде балотуватись?
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27.04.2024 12:37 Відповісти
Треба вимагати вибори. Бо щось всі склали лапки і погодились на фсбшніка зєлю
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27.04.2024 12:40 Відповісти
Від кого і як вимагати???
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27.04.2024 12:47 Відповісти
В мережах вимагати.
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27.04.2024 13:01 Відповісти
І що це дасть???
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27.04.2024 14:30 Відповісти
Грошей точно не дасть)). А от нормальну країну дасть
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27.04.2024 15:51 Відповісти
Ви пропонуючи,конкретизуйте,як Ви це бачите
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27.04.2024 15:55 Відповісти
Вам не потрібна нормальна країна? Чи не вмієте написати слово "вибори"?))
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27.04.2024 16:58 Відповісти
Вибори.Написав.І що з того?????
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27.04.2024 17:36 Відповісти
Одного разу мало. І потрібен контекст, щоб Вашу думку почули, повірили, що це справжнє Ваше переконання. На суспільну думку треба впливати, бути в авангарді тих, хто руйнує фейки про неможливість і непотрібність виборів. Порятунок потопельників у руках самих потопельників, як кажуть))
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27.04.2024 17:53 Відповісти
Цю краіну і це насєлєніє вже нічого не врятує. Путін, пали..
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27.04.2024 02:08 Відповісти
Мудак ти ******.
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27.04.2024 10:37 Відповісти
Ці "рейтінгі" все одно що бажання Зелі.
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27.04.2024 08:17 Відповісти
Просто пздц.
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27.04.2024 10:36 Відповісти
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