У парламенті зареєстровано постанову про звільнення міністра агрополітики Сольського

Проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України зареєстровано у Верховній Раді України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зазначається, що ініціаторами постанови стали депутати від фракції партії "Батьківщина".

Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.