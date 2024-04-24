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У парламенті зареєстровано постанову про звільнення міністра агрополітики Сольського

сольський

Проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України зареєстровано у Верховній Раді України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зазначається, що ініціаторами постанови стали депутати від фракції партії "Батьківщина".

Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

Автор: 

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от тіпа якийсь там міністр шось там рішає )))

Як скажуть 5-6 ефективних менеджерів в ОПі, так і буде.

Канстітуція висить в туалєті, прибита гвоздьом для отрыванія страніц
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24.04.2024 18:05 Відповісти
Почався грьобаний цирк, як завжди!.....
ВАКС не зумів обрати запобіжний захід міністру Сольському
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24.04.2024 18:36 Відповісти
Це той міністр, який зі своїми "менеджерами" скупив укрїнське зерно і завалив ним Польщу, посваривши двох сісідів?
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24.04.2024 19:18 Відповісти
Це та мерзота , що працює на олігархічні аграхолдінги й залишає українських фермерів без землі ...
Коли "Батьківщина" на одинці билася з цією хводою в 2020 році нікому (крім фермерів) то було не цікаво . Бо "земля та не моя" , бо яка мені різниця ,кому вона буде належати ...
Тоді мало хто міг скласти 2+2 й зрозуміти , що холдінг виснажить землю за 3-5 років , а потім її продасть московитам за бесцін ... Усі волали , мовляв та ті холдінги - справжні господаря ...
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24.04.2024 20:33 Відповісти
А Ви хоч одного порядочного бачили в команді Херпіду? Як не кацап -то мародер, як не мародер -то антимайданівець, як не антимайданівець - то бездарь і брехун!
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25.04.2024 06:44 Відповісти
 
 