В парламенте зарегистрировано постановление об увольнении министра агрополитики Сольского
Проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Отмечается, что инициаторами постановления стали депутаты от фракции партии "Батькивщина".
Что известно о деле министра агрополитики Сольского
Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.
САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.
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