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В парламенте зарегистрировано постановление об увольнении министра агрополитики Сольского

сольський

Проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отмечается, что инициаторами постановления стали депутаты от фракции партии "Батькивщина".

Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Автор: 

увольнение (2673) Сольский Николай (55)


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от тіпа якийсь там міністр шось там рішає )))

Як скажуть 5-6 ефективних менеджерів в ОПі, так і буде.

Канстітуція висить в туалєті, прибита гвоздьом для отрыванія страніц
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24.04.2024 18:05 Ответить
Почався грьобаний цирк, як завжди!.....
ВАКС не зумів обрати запобіжний захід міністру Сольському
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24.04.2024 18:36 Ответить
Це той міністр, який зі своїми "менеджерами" скупив укрїнське зерно і завалив ним Польщу, посваривши двох сісідів?
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24.04.2024 19:18 Ответить
Це та мерзота , що працює на олігархічні аграхолдінги й залишає українських фермерів без землі ...
Коли "Батьківщина" на одинці билася з цією хводою в 2020 році нікому (крім фермерів) то було не цікаво . Бо "земля та не моя" , бо яка мені різниця ,кому вона буде належати ...
Тоді мало хто міг скласти 2+2 й зрозуміти , що холдінг виснажить землю за 3-5 років , а потім її продасть московитам за бесцін ... Усі волали , мовляв та ті холдінги - справжні господаря ...
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24.04.2024 20:33 Ответить
А Ви хоч одного порядочного бачили в команді Херпіду? Як не кацап -то мародер, як не мародер -то антимайданівець, як не антимайданівець - то бездарь і брехун!
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25.04.2024 06:44 Ответить
 
 