В парламенте зарегистрировано постановление об увольнении министра агрополитики Сольского

Проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отмечается, что инициаторами постановления стали депутаты от фракции партии "Батькивщина".

Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.