Міністра агрополітики Сольського взяли під варту. Альтернатива - застава у 75,7 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив міністра аграрної політики Миколу Сольського під варту із можливістю внесення застави.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та застосував до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до (24 червня 2024 року), але в межах строку досудового розслідування.

Альтернативою тримання під вартою суд визначив заставу у 75,7 млн грн.

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САП просила про заставу у 200 млн грн і наполягала саме на триманні під вартою. Прокурори наголошували, що під час дії воєннного стану Сольський неодноразово виїздив за кордон. Адвокат міністра уточнив, що всі перетини кордону були зумовлені робочим відрядженням, і один - офіційно погодженою відпусткою.

Захист просив зменшити суму застави, посилаючись на те, що з урахуванням сплачених податків зі статків підзахисного сума у 200 млн грн є непідйомною.

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Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

25 квітня Руслан Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.