Міністра агрополітики Сольського взяли під варту. Альтернатива - застава у 75,7 млн грн
Вищий антикорупційний суд відправив міністра аграрної політики Миколу Сольського під варту із можливістю внесення застави.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Економічну правду.
Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та застосував до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до (24 червня 2024 року), але в межах строку досудового розслідування.
Альтернативою тримання під вартою суд визначив заставу у 75,7 млн грн.
САП просила про заставу у 200 млн грн і наполягала саме на триманні під вартою. Прокурори наголошували, що під час дії воєннного стану Сольський неодноразово виїздив за кордон. Адвокат міністра уточнив, що всі перетини кордону були зумовлені робочим відрядженням, і один - офіційно погодженою відпусткою.
Захист просив зменшити суму застави, посилаючись на те, що з урахуванням сплачених податків зі статків підзахисного сума у 200 млн грн є непідйомною.
Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського
Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.
САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.
Пізніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України.
25 квітня Руслан Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.
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75, нормально.
але дружина на шопінгу, тож і таких грошей може не виявитися.
Акого, ****, і...б..е
є у тебе вкрадене чи нема??
а як би не знайшли ще й цього то був би на волі..
це якийсь пісєц..
той вкрав 1,5 ярда, застава 50 лямів
це так разом до перемоги???
а може до громадянської війни???
2. Суму застави зменшать ще на порядок.
3. Коли все устаканиться і затихне, випустять під особисте зообов'язання, тіпа "мамой клянусь".
4. В зв'язку з стрімким погіршенням здоров'я ( дивись пункт 1 ), буде змушений пів року лікуватись за кордоном.
5. Через суд відновлюється на посаді і держава відшкодовує зарплату і премії за час вимушеної відсутності на робочому місці.
Зеленский-Поддермаковский, отпусти Червинского - меньше сам будешь сидеть...может быть..
Всі з нинішніх міністрів, особливо МО, МОН, МОЗ, Інфрастуктури, керівник Укрзалізниці, УкрПошти замазані по самі вуха в корупційних схемах, що працюють на їх збагатчення.
Тому цій владі ніхто, ніколи, ніяк, нізащо вірити не буде!!!
БАНДУ ГЕТЬ!!!!!
А чого Військовий Вождь мовчить ? Пояснив би в черговому зверненні "мудрому наріду73%" , нащо ВОНО та Єрмак суцільне лайно у ЗЕвладу з собою взяли ?
А що могло гарне відбутися в Україні , коли в 2019 році 73% дурнуватих виборців завели в Президенти хлопчиська , який навіть лекції у ВУЗі всі 5 років прогулював , бо вештався по КВНам замість навчання? Цей "мудрий нарід73%" 21 квітня 2019 року свідомо , добровільно та весело фактично натиснув ЗЕлену кнопку ліквідації Україніи формату 2019 року.
І досі цей "мудрий нарід73%" за наслідками цеї божевільної ЗЕп'ятирічки вперто мовчить ... мовчання - це згода з тим , що ЦЕЙ та ЦІ роблять з країною?
Не ошибешься.
А иначе 10 лет без права переписки!!!