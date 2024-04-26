Министра агрополитики Сольского взяли под стражу. Альтернатива - залог в 75,7 млн грн
Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до (24 июня 2024 года), но в пределах срока досудебного расследования.
Альтернативой содержания под стражей суд определил 75,7 млн грн.
САП просила о залоге в 200 млн грн и настаивала именно на содержании под стражей. Прокуроры отмечали, что во время действия военного положения Сольский неоднократно выезжал за границу. Адвокат министра уточнил, что все пересечения границы были обусловлены рабочей командировкой, и один - официально согласованным отпуском.
Защита просила уменьшить сумму залога, ссылаясь на то, что с учетом уплаченных налогов с состояния подзащитного сумма в 200 млн грн является неподъемной.
Что известно о деле министра агрополитики Сольского
Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.
САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.
Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.
25 апреля Руслан Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.
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75, нормально.
але дружина на шопінгу, тож і таких грошей може не виявитися.
Акого, ****, і...б..е
є у тебе вкрадене чи нема??
а як би не знайшли ще й цього то був би на волі..
це якийсь пісєц..
той вкрав 1,5 ярда, застава 50 лямів
це так разом до перемоги???
а може до громадянської війни???
2. Суму застави зменшать ще на порядок.
3. Коли все устаканиться і затихне, випустять під особисте зообов'язання, тіпа "мамой клянусь".
4. В зв'язку з стрімким погіршенням здоров'я ( дивись пункт 1 ), буде змушений пів року лікуватись за кордоном.
5. Через суд відновлюється на посаді і держава відшкодовує зарплату і премії за час вимушеної відсутності на робочому місці.
Зеленский-Поддермаковский, отпусти Червинского - меньше сам будешь сидеть...может быть..
Всі з нинішніх міністрів, особливо МО, МОН, МОЗ, Інфрастуктури, керівник Укрзалізниці, УкрПошти замазані по самі вуха в корупційних схемах, що працюють на їх збагатчення.
Тому цій владі ніхто, ніколи, ніяк, нізащо вірити не буде!!!
БАНДУ ГЕТЬ!!!!!
А чого Військовий Вождь мовчить ? Пояснив би в черговому зверненні "мудрому наріду73%" , нащо ВОНО та Єрмак суцільне лайно у ЗЕвладу з собою взяли ?
А що могло гарне відбутися в Україні , коли в 2019 році 73% дурнуватих виборців завели в Президенти хлопчиська , який навіть лекції у ВУЗі всі 5 років прогулював , бо вештався по КВНам замість навчання? Цей "мудрий нарід73%" 21 квітня 2019 року свідомо , добровільно та весело фактично натиснув ЗЕлену кнопку ліквідації Україніи формату 2019 року.
І досі цей "мудрий нарід73%" за наслідками цеї божевільної ЗЕп'ятирічки вперто мовчить ... мовчання - це згода з тим , що ЦЕЙ та ЦІ роблять з країною?
Не ошибешься.
А иначе 10 лет без права переписки!!!