Министра агрополитики Сольского взяли под стражу. Альтернатива - залог в 75,7 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до (24 июня 2024 года), но в пределах срока досудебного расследования.

Альтернативой содержания под стражей суд определил 75,7 млн грн.

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САП просила о залоге в 200 млн грн и настаивала именно на содержании под стражей. Прокуроры отмечали, что во время действия военного положения Сольский неоднократно выезжал за границу. Адвокат министра уточнил, что все пересечения границы были обусловлены рабочей командировкой, и один - официально согласованным отпуском.

Защита просила уменьшить сумму залога, ссылаясь на то, что с учетом уплаченных налогов с состояния подзащитного сумма в 200 млн грн является неподъемной.

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Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

25 апреля Руслан Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.