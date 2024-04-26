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Министра агрополитики Сольского взяли под стражу. Альтернатива - залог в 75,7 млн грн

микола,сольський

Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до (24 июня 2024 года), но в пределах срока досудебного расследования.

Альтернативой содержания под стражей суд определил 75,7 млн грн.

Также читайте: Сольский о подозрении НАБУ относительно завладения землей: Речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда я был адвокатом

САП просила о залоге в 200 млн грн и настаивала именно на содержании под стражей. Прокуроры отмечали, что во время действия военного положения Сольский неоднократно выезжал за границу. Адвокат министра уточнил, что все пересечения границы были обусловлены рабочей командировкой, и один - официально согласованным отпуском.

Защита просила уменьшить сумму залога, ссылаясь на то, что с учетом уплаченных налогов с состояния подзащитного сумма в 200 млн грн является неподъемной.

Также читайте: Министр агрополитики Сольский написал заявление об отставке

Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

25 апреля Руслан Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.

Автор: 

залог (514) Антикоррупционный суд (1202) мера пресечения (449) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+9
Це навіть не половина того шо воно сп*здило...
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26.04.2024 08:38
+9
маньяк вбив багато людей а судять лиш за одного, бо остальних не знайшли.
а як би не знайшли ще й цього то був би на волі..
це якийсь пісєц..
той вкрав 1,5 ярда, застава 50 лямів
це так разом до перемоги???
а може до громадянської війни???
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26.04.2024 08:49
+7
Це називається легалізація вкраденого.
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26.04.2024 08:58
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Це навіть не половина того шо воно сп*здило...
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26.04.2024 08:38 Ответить
Може и розкрутять
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26.04.2024 08:42 Ответить
Ну, с Богом !
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26.04.2024 08:45 Ответить
я списдив 200 але заплатити ними не можу бо витратив....
75, нормально.
але дружина на шопінгу, тож і таких грошей може не виявитися.
Акого, ****, і...б..е
є у тебе вкрадене чи нема??
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26.04.2024 08:46 Ответить
маньяк вбив багато людей а судять лиш за одного, бо остальних не знайшли.
а як би не знайшли ще й цього то був би на волі..
це якийсь пісєц..
той вкрав 1,5 ярда, застава 50 лямів
це так разом до перемоги???
а може до громадянської війни???
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26.04.2024 08:49 Ответить
вийде за 100 000 грвн через місяць
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26.04.2024 08:49 Ответить
Фунт.
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26.04.2024 08:50 Ответить
1. Загостриться страшне хронічне захворювання з такою назвою, шо й не вимовиш.
2. Суму застави зменшать ще на порядок.
3. Коли все устаканиться і затихне, випустять під особисте зообов'язання, тіпа "мамой клянусь".
4. В зв'язку з стрімким погіршенням здоров'я ( дивись пункт 1 ), буде змушений пів року лікуватись за кордоном.
5. Через суд відновлюється на посаді і держава відшкодовує зарплату і премії за час вимушеної відсутності на робочому місці.
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26.04.2024 08:53 Ответить
нарешті полякі кордон разблокують
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26.04.2024 08:53 Ответить
крадуни, призначають на посади крадунів, а потім інші крадуни, затримують призначених крадунів, шоб іх судили крадуни!! 🤔🤔
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26.04.2024 08:53 Ответить
все это показуха никто из высокопоставленных не сел
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26.04.2024 08:54 Ответить
и вся срань с поляками была из за этой твари
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26.04.2024 08:56 Ответить
Це називається легалізація вкраденого.
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26.04.2024 08:58 Ответить
Абсолютно точно!!! Цим і займається ВАКС! Вищий Корупційний Суд Легалізації Краденого - ВКСЛК.
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26.04.2024 09:54 Ответить
Просто ховають їх з їхніми грошима під вартою.
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26.04.2024 09:07 Ответить
Поместите фото задержания, камеры. Это важно, для некоторых это будет шоком и с воспитательной точки это полезно. Так сказать профилактика. И так между прочим, кто его выдвинул на должность, почему их не привлекают
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26.04.2024 09:17 Ответить
Коломойского тоже садили под стражу и по-моему и сейчас там, -а результат.Так и условия содержания *элитные*.Такие могут быть у лиц не более пальцев одной руки.
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26.04.2024 09:21 Ответить
А можно пропустить вступление, сразу сделать заставу тысяч 30?
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26.04.2024 09:22 Ответить
...індійських рупій.
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26.04.2024 09:55 Ответить
буря в стакане...
Зеленский-Поддермаковский, отпусти Червинского - меньше сам будешь сидеть...может быть..
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26.04.2024 09:22 Ответить
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26.04.2024 09:23 Ответить
А де до цього часу сиділо НАБУ, СБУ?!
Всі з нинішніх міністрів, особливо МО, МОН, МОЗ, Інфрастуктури, керівник Укрзалізниці, УкрПошти замазані по самі вуха в корупційних схемах, що працюють на їх збагатчення.
Тому цій владі ніхто, ніколи, ніяк, нізащо вірити не буде!!!
БАНДУ ГЕТЬ!!!!!
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26.04.2024 09:26 Ответить
чувак был адвокатом который выводил землю. А в министры он попал просто так? Или за свои заслуги? Два года не покидает ощущение, что этот рынок земли и война очень связаны. И чем меньше останется людей в Украине, тем больше достанется земли адвокатам и их заказчикам. Кто конечный бенефициар мне не понятно. Стоимость земли в Германии от Украинской отличается в раз 20. Если считать в 2 D формате. А если в 3 D, то раз в 100 или больше, при глубине чернозёма в один метр.
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26.04.2024 09:28 Ответить
Черговий цирковий цирк від брехливої зеленої шобли. Для лохів 73 процентів
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26.04.2024 09:29 Ответить
Посадили в СІЗО лише тому, що став непотрібним д*Єрмаку-Ялдаку.
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26.04.2024 09:48 Ответить
Знов маланські схеми? А казали що у «слугах каломийського» всі «надзвичайно чесні та справедливі патріоти України» (із виступу глави фракції агрохімії на урочистому засіданню Ради присвяченому Дню Незалежності України у2020 рік). А як цього крадуна призначали на посаду міністра, хіба спецперевірки не було і в декларацію не дивились і нерухомістю не цікавились??? Шо це за кадрова політика? га Зєля???
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26.04.2024 09:51 Ответить
Среди членов партии "слуга с района" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
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26.04.2024 09:52 Ответить
о чому нач. вца ..динири.. кириленко не сидить ??? той пацюк ******* та наколядував не менше сольського . мабуть ..наверх.. вчасно платив --- тепер нач. антимонопольного комитету
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26.04.2024 09:55 Ответить
Ти де курва молода заробило такі гроші, на якому заводі.!?!? Конфіскувати все під зеро.
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26.04.2024 10:16 Ответить
"Сольський заявив, що , коли він був адвокатом ...".

А чого Військовий Вождь мовчить ? Пояснив би в черговому зверненні "мудрому наріду73%" , нащо ВОНО та Єрмак суцільне лайно у ЗЕвладу з собою взяли ?

А що могло гарне відбутися в Україні , коли в 2019 році 73% дурнуватих виборців завели в Президенти хлопчиська , який навіть лекції у ВУЗі всі 5 років прогулював , бо вештався по КВНам замість навчання? Цей "мудрий нарід73%" 21 квітня 2019 року свідомо , добровільно та весело фактично натиснув ЗЕлену кнопку ліквідації Україніи формату 2019 року.

І досі цей "мудрий нарід73%" за наслідками цеї божевільної ЗЕп'ятирічки вперто мовчить ... мовчання - це згода з тим , що ЦЕЙ та ЦІ роблять з країною?
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26.04.2024 10:28 Ответить
Личные враги Дерьмака идут по нож, да и не орошают клюв Марьяну. Кривонос стряхнул пыль с архивов и яхта НАБУ резко прибавила в скорости. Архивы не горят, граждане корупционеры.
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26.04.2024 10:29 Ответить
Такое впечатление, что можно заходить в кабмин и брать под стражу сразу всех.
Не ошибешься.
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26.04.2024 10:48 Ответить
Если не ухилянт, то отпустят под залог.
А иначе 10 лет без права переписки!!!
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26.04.2024 10:57 Ответить
Через тиждень заставу зменшать до 75 000. Через місяць 75 нрн- орден від зермака
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26.04.2024 11:13 Ответить
Продовження серіалу "затримання" Впіймали покричали відпустили забули Тоді наспупна серія трешу
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26.04.2024 11:45 Ответить
Хоч комусь з чиновникiв реальний срок дали? Шапiто
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26.04.2024 12:57 Ответить
От чому проблеми з Польщею
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26.04.2024 12:17 Ответить
 
 