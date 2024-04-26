За Сольського внесли 75,7 млн грн застави, - адвокат

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, внесли 75,7 млн грн застави.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Назар Кульчицький, передає Цензор.НЕТ.

Тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Справа міністра агрополітики Сольського: Що відомо

23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Водночас Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Згодом спікер ВР Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.

Вищий антикорупційний суд відправив міністра аграрної політики Миколу Сольського під варту із можливістю внесення застави у 75,7 млн грн.

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