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Новини
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За Сольського внесли 75,7 млн грн застави, - адвокат

сольський

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, внесли 75,7 млн грн застави.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Назар Кульчицький, передає Цензор.НЕТ.

Тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Справа міністра агрополітики Сольського: Що відомо

23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Водночас Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Згодом спікер ВР Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.

Вищий антикорупційний суд відправив міністра аграрної політики Миколу Сольського під варту із можливістю внесення застави у 75,7 млн грн.

Читайте: Міністр агрополітики Сольський про відставку: Вважаю це правильним кроком

Автор: 

застава (675) Антикорупційний суд (1937) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+13
Це знущання над народом.
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26.04.2024 13:11
+11
Хтось з пенсії (що навіть до трьох тисяч не дотягує) донатить на ЗСУ, а в когось є вільна сотня мільйонів щоби викупити (імовірного) покидька та злодія...
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26.04.2024 13:14
+10
Чому не повідомляють хто саме вносить заставу за корупціонерів? Це ж їх спільники! Потрібно відразу відкривати окремі справи проти них.
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26.04.2024 13:13
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Це знущання над народом.
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26.04.2024 13:11 Відповісти
Не заздрить, держслужбовцю.
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26.04.2024 13:13 Відповісти
Ну , якщо народ дозволяє ...чому б ні ...?
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26.04.2024 13:19 Відповісти
чому знущання над народом.
ніща україна...
"хтосб" просто, за пару годин перевів 75 лямів
а головне все так скромно, по людськи...
без розголосу....
за сольського внесли заставу 75 лямів...
все!!!
хто, за які заслуги, яким коштом, чому??
а пох....й
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26.04.2024 13:27 Відповісти
А КУЛИ ВІН ЖЕЖ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ!
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26.04.2024 13:11 Відповісти
буданов вже і ксіву намалював
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26.04.2024 13:12 Відповісти
походу, Сольський - цінний член земафії
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26.04.2024 13:12 Відповісти
Чому не повідомляють хто саме вносить заставу за корупціонерів? Це ж їх спільники! Потрібно відразу відкривати окремі справи проти них.
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26.04.2024 13:13 Відповісти
Це свинарчуки зеленського ?
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26.04.2024 13:14 Відповісти
Чому Зеленського ? Навпаки -
Сольський заявив, що , коли він був адвокатом. Джерело:
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26.04.2024 13:25 Відповісти
А Сольського за які заслуги Зе зробив міністром?
Хіба не за те, що талановито крав при Пороху?
І так, знов винен Порох, ніяк не Шмаркля!
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26.04.2024 13:36 Відповісти
Як вважає НАБУ, внаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на той момент становила понад 291 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/r3486422
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26.04.2024 13:40 Відповісти
Хтось з пенсії (що навіть до трьох тисяч не дотягує) донатить на ЗСУ, а в когось є вільна сотня мільйонів щоби викупити (імовірного) покидька та злодія...
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26.04.2024 13:14 Відповісти
Ворон ворону ока не ........
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26.04.2024 13:15 Відповісти
Оце жир, а хтось тамдопомогу від штатів клянчить, ви своїх жидів трошки потрусіть…
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26.04.2024 13:15 Відповісти
А гроші звідки на застави? З них податуи сплачено?
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26.04.2024 13:15 Відповісти
Бабуся дала в борг. Бабуся - талановита та успішна бізнесвумен.
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26.04.2024 13:19 Відповісти
Ага, піднялась в 90х. на ваучерах, як у того сбушника…
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26.04.2024 13:22 Відповісти
Але справжній "талант" прокинувся, коли внучок зайняв пост міністра 😂
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26.04.2024 13:34 Відповісти
Показує якого ляща зловив - може розкрутять
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26.04.2024 13:22 Відповісти
Хто б сумнівався у зе владі одні шахраї які доять друг друга на вкрадені в країні та її населення гроши які питання в заставах мільйон туди мільйон сюди за рахунок народа без питань
держави вже як такової нема є група криміналу як від імені держави прикриваючись законами просто грабує та гвалтує країну та вбиває різноманітними діями прикриваючи все іменем Держави каганат в дії
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26.04.2024 13:28 Відповісти
А заставу внесли пАртньйори?
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26.04.2024 13:28 Відповісти
І поділився і награбовани мільйони відмив і на волю з "чистою совістю", а там дивись й послом в теплі країни - владне воровське коло розробило схему по який і живе.
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26.04.2024 13:30 Відповісти
Люди добрі,що робить з цією жидвою пихатою,нас вони живцем в могилу заганяють.
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26.04.2024 13:37 Відповісти
Ні×ера собі "слуга"!
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26.04.2024 13:44 Відповісти
этого мецената тоже за грати!!!
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26.04.2024 13:55 Відповісти
Дешевше прибити, спитавши народу.
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26.04.2024 13:57 Відповісти
почти 2 ляма долларов. нормально так
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26.04.2024 13:58 Відповісти
корупция - это оружие, против которого Украина не имеет защити
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26.04.2024 14:02 Відповісти
А ще ж треба було "відстібнути" суддям, щоб заставу зменшили майже втричі. Коли одні донатять на ЗСУ, інші відкладають в тумбочку на майбутню заставу
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26.04.2024 14:03 Відповісти
пианист внес
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26.04.2024 14:08 Відповісти
чи повинен дерслужбовиць платити податки з хабарів? так, як що він чесний держслужбовець
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26.04.2024 14:22 Відповісти
Хто вніс?
НАБУ не цікавить заідки такі гроші?
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26.04.2024 14:39 Відповісти
А какое происхождение денег, от этого залога? И что это такие за друзья министра у которых десятки миллионов?

Кулеба, где справедливость?
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26.04.2024 14:48 Відповісти
Ну, а далі чи в розвідники, чи у дипломати - ну не буде ж він через річку перепливати вдягнувши дітячу гумову уточку.
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26.04.2024 15:51 Відповісти
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-za-korrupciyu-brosili-v-tyurmu-lish-kazhdogo-pyatogo-vzyatochnika-issledovanie-609228.html В Украине за коррупцию бросили в тюрьму лишь каждого пятого взяточника - исследование

https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-za-korrupciyu-brosili-v-tyurmu-lish-kazhdogo-pyatogo-vzyatochnika-issledovanie-609228.html
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26.04.2024 17:42 Відповісти
 
 