Міністр агрополітики Сольський про відставку: Вважаю це правильним кроком
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував свою заяву про відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сольський написав у своєму фейсбуці.
"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі", - продовжу працювати.
Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського
Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.
САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.
Пізніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.
Сьогодні Руслан Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.
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він пішов на крок якого не робив ніхто
накатав заяву, сам.......
Крокуй прямо Тільки у СІЗО.
касапосада .
А влада Януковича ?!
Бамбас порожняк не гоне.
Бабло побеждает фсе…