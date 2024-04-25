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Міністр агрополітики Сольський про відставку: Вважаю це правильним кроком

сольський

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував свою заяву про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сольський написав у своєму фейсбуці.

"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі", - продовжу працювати.

Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Сьогодні Руслан Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.

Читайте: Обрання запобіжного заходу міністру Сольському: ВАКС оголосив перерву до завтра

Автор: 

відставка (1459) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+15
Через кілька днів буде за кордоном.
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25.04.2024 20:41
+11
Не у відставку треба а на нари
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25.04.2024 20:33
+8
Наколядовав на віллу в Іспанії,до побачення.
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25.04.2024 21:07
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Не у відставку треба а на нари
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25.04.2024 20:33 Відповісти
Через кілька днів буде за кордоном.
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25.04.2024 20:41 Відповісти
за такий поступок, йому зе щей орден намалює
він пішов на крок якого не робив ніхто
накатав заяву, сам.......
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25.04.2024 20:49 Відповісти
у тебе?
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25.04.2024 20:58 Відповісти
Ні, на своїй віллі. У зе кодли давно уже вілли і мільйонні рахунки за кордоном.
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25.04.2024 21:03 Відповісти
Наколядовав на віллу в Іспанії,до побачення.
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25.04.2024 21:07 Відповісти
Він може й радий навіть. Не потрібно жити в Україні, де в любий час може щось прилетіти на голову.
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25.04.2024 21:09 Відповісти
А де твоя заява про явку з повиною?!

Крокуй прямо Тільки у СІЗО.
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26.04.2024 00:41 Відповісти
Хід правильнии - ше шоб від землі відмовився
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25.04.2024 20:37 Відповісти
А шо, хапнув і не сів - звісно для нього це правильно
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25.04.2024 20:44 Відповісти
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25.04.2024 20:47 Відповісти
Ну все. Сам себя наказал, а теперь послом куда-нибудь.
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25.04.2024 20:56 Відповісти
не куди небудь, а в Італію чи Францію
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25.04.2024 20:59 Відповісти
там уже занято вроде.
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25.04.2024 21:04 Відповісти
крав-і в відстаіку!!
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25.04.2024 21:26 Відповісти
Сольский, Сирський - прізвища дуже хлібні.
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25.04.2024 22:07 Відповісти
Агов,зелене шобло!Вільна каса посада .
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25.04.2024 23:24 Відповісти
Це той, хто скупленим за копійки в українських фермерів зерном завалив Польщу і перешкоджав доставці *********** на фронт ?
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25.04.2024 23:54 Відповісти
Саме він ..але для тупоголових винні поляки
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26.04.2024 06:08 Відповісти
Украл, выпил - отставка..., лучшая власть для коррупционеров за всю историю Украины
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26.04.2024 00:17 Відповісти
Не, ну як?

А влада Януковича ?!

Бамбас порожняк не гоне.

Бабло побеждает фсе…
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26.04.2024 00:44 Відповісти
Черговий розвідник будьного, або діпломат зеленского.
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26.04.2024 03:58 Відповісти
Тепер у ЛЮДИНИ і гроші є і земелька і посада буде а тут ОСОБИ будуть і далі чубитися хто за кого голосував і хто герой а хто ухилянт
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26.04.2024 06:12 Відповісти
забрать награбленное и на фронт
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26.04.2024 07:04 Відповісти
У батальйон до Рєзнікава
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26.04.2024 08:10 Відповісти
Будь якго зеленого посадовця копни - виявиться що корупціонер і злодій.
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26.04.2024 08:17 Відповісти
Його папєрєднік Ляшко уже сидить за пограбування американського інвестора чи посилює батальйон монако?
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26.04.2024 12:50 Відповісти
 
 