Міністр агрополітики Сольський про відставку: Вважаю це правильним кроком

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував свою заяву про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сольський написав у своєму фейсбуці.

"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі", - продовжу працювати.

Що відомо про справу міністра агрополітики Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року колишнього голову аграрного комітету ВР - чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Сам Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

САП повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, але із можливістю внесення застави у 200 млн гривень.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Сьогодні Руслан Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку.

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