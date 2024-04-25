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Министр агрополитики Сольский об отставке: Считаю это правильным шагом

сольський

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал свое заявление об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сольский написал в своем фейсбуке.

"Да, я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше, - продолжу работать".

Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Сегодня Руслан Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.

Также читайте: Избрание меры пресечения министру Сольскому: ВАКС объявил перерыв до завтра

Автор: 

отставка (3150) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+15
Через кілька днів буде за кордоном.
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25.04.2024 20:41
+11
Не у відставку треба а на нари
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25.04.2024 20:33
+8
Наколядовав на віллу в Іспанії,до побачення.
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25.04.2024 21:07
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Не у відставку треба а на нари
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25.04.2024 20:33 Ответить
Через кілька днів буде за кордоном.
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25.04.2024 20:41 Ответить
за такий поступок, йому зе щей орден намалює
він пішов на крок якого не робив ніхто
накатав заяву, сам.......
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25.04.2024 20:49 Ответить
у тебе?
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25.04.2024 20:58 Ответить
Ні, на своїй віллі. У зе кодли давно уже вілли і мільйонні рахунки за кордоном.
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25.04.2024 21:03 Ответить
Наколядовав на віллу в Іспанії,до побачення.
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25.04.2024 21:07 Ответить
Він може й радий навіть. Не потрібно жити в Україні, де в любий час може щось прилетіти на голову.
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25.04.2024 21:09 Ответить
А де твоя заява про явку з повиною?!

Крокуй прямо Тільки у СІЗО.
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26.04.2024 00:41 Ответить
Хід правильнии - ше шоб від землі відмовився
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25.04.2024 20:37 Ответить
А шо, хапнув і не сів - звісно для нього це правильно
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25.04.2024 20:44 Ответить
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25.04.2024 20:47 Ответить
Ну все. Сам себя наказал, а теперь послом куда-нибудь.
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25.04.2024 20:56 Ответить
не куди небудь, а в Італію чи Францію
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25.04.2024 20:59 Ответить
там уже занято вроде.
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25.04.2024 21:04 Ответить
крав-і в відстаіку!!
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25.04.2024 21:26 Ответить
Сольский, Сирський - прізвища дуже хлібні.
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25.04.2024 22:07 Ответить
Агов,зелене шобло!Вільна каса посада .
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25.04.2024 23:24 Ответить
Це той, хто скупленим за копійки в українських фермерів зерном завалив Польщу і перешкоджав доставці *********** на фронт ?
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25.04.2024 23:54 Ответить
Саме він ..але для тупоголових винні поляки
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26.04.2024 06:08 Ответить
Украл, выпил - отставка..., лучшая власть для коррупционеров за всю историю Украины
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26.04.2024 00:17 Ответить
Не, ну як?

А влада Януковича ?!

Бамбас порожняк не гоне.

Бабло побеждает фсе…
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26.04.2024 00:44 Ответить
Черговий розвідник будьного, або діпломат зеленского.
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26.04.2024 03:58 Ответить
Тепер у ЛЮДИНИ і гроші є і земелька і посада буде а тут ОСОБИ будуть і далі чубитися хто за кого голосував і хто герой а хто ухилянт
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26.04.2024 06:12 Ответить
забрать награбленное и на фронт
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26.04.2024 07:04 Ответить
У батальйон до Рєзнікава
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26.04.2024 08:10 Ответить
Будь якго зеленого посадовця копни - виявиться що корупціонер і злодій.
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26.04.2024 08:17 Ответить
Його папєрєднік Ляшко уже сидить за пограбування американського інвестора чи посилює батальйон монако?
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26.04.2024 12:50 Ответить
 
 