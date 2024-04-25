Министр агрополитики Сольский об отставке: Считаю это правильным шагом
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал свое заявление об отставке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сольский написал в своем фейсбуке.
"Да, я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше, - продолжу работать".
Что известно о деле министра агрополитики Сольского
Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.
САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.
Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Сегодня Руслан Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.
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він пішов на крок якого не робив ніхто
накатав заяву, сам.......
Крокуй прямо Тільки у СІЗО.
касапосада .
А влада Януковича ?!
Бамбас порожняк не гоне.
Бабло побеждает фсе…