Министр агрополитики Сольский об отставке: Считаю это правильным шагом

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал свое заявление об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сольский написал в своем фейсбуке.

"Да, я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше, - продолжу работать".

Что известно о деле министра агрополитики Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали проект Постановления об увольнении Николая Сольского с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Сегодня Руслан Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.

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