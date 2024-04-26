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За Сольского внесли 75,7 млн грн залога, - адвокат

сольський

За министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, внесли 75,7 млн грн залога.

Об этом Общественному сообщил его адвокат Назар Кульчицкий, передает Цензор.НЕТ.

Теперь Сольский обязан прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем.

Читайте также: Министра агрополитики Сольского взяли под стражу. Альтернатива - залог в 75,7 млн грн

Дело министра агрополитики Сольского: Что известно

23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

В то же время Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Впоследствии спикер ВР Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.

Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога в 75,7 млн грн.

Также читайте: Министр агрополитики Сольский написал заявление об отставке

Автор: 

залог (514) Антикоррупционный суд (1202) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+13
Це знущання над народом.
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26.04.2024 13:11
+11
Хтось з пенсії (що навіть до трьох тисяч не дотягує) донатить на ЗСУ, а в когось є вільна сотня мільйонів щоби викупити (імовірного) покидька та злодія...
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26.04.2024 13:14
+10
Чому не повідомляють хто саме вносить заставу за корупціонерів? Це ж їх спільники! Потрібно відразу відкривати окремі справи проти них.
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26.04.2024 13:13
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Це знущання над народом.
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26.04.2024 13:11 Ответить
Не заздрить, держслужбовцю.
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26.04.2024 13:13 Ответить
Ну , якщо народ дозволяє ...чому б ні ...?
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26.04.2024 13:19 Ответить
чому знущання над народом.
ніща україна...
"хтосб" просто, за пару годин перевів 75 лямів
а головне все так скромно, по людськи...
без розголосу....
за сольського внесли заставу 75 лямів...
все!!!
хто, за які заслуги, яким коштом, чому??
а пох....й
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26.04.2024 13:27 Ответить
А КУЛИ ВІН ЖЕЖ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ!
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26.04.2024 13:11 Ответить
буданов вже і ксіву намалював
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26.04.2024 13:12 Ответить
походу, Сольський - цінний член земафії
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26.04.2024 13:12 Ответить
Чому не повідомляють хто саме вносить заставу за корупціонерів? Це ж їх спільники! Потрібно відразу відкривати окремі справи проти них.
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26.04.2024 13:13 Ответить
Це свинарчуки зеленського ?
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26.04.2024 13:14 Ответить
Чому Зеленського ? Навпаки -
Сольський заявив, що , коли він був адвокатом. Джерело:
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26.04.2024 13:25 Ответить
А Сольського за які заслуги Зе зробив міністром?
Хіба не за те, що талановито крав при Пороху?
І так, знов винен Порох, ніяк не Шмаркля!
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26.04.2024 13:36 Ответить
Як вважає НАБУ, внаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на той момент становила понад 291 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/r3486422
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26.04.2024 13:40 Ответить
Хтось з пенсії (що навіть до трьох тисяч не дотягує) донатить на ЗСУ, а в когось є вільна сотня мільйонів щоби викупити (імовірного) покидька та злодія...
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26.04.2024 13:14 Ответить
Ворон ворону ока не ........
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26.04.2024 13:15 Ответить
Оце жир, а хтось тамдопомогу від штатів клянчить, ви своїх жидів трошки потрусіть…
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26.04.2024 13:15 Ответить
А гроші звідки на застави? З них податуи сплачено?
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26.04.2024 13:15 Ответить
Бабуся дала в борг. Бабуся - талановита та успішна бізнесвумен.
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26.04.2024 13:19 Ответить
Ага, піднялась в 90х. на ваучерах, як у того сбушника…
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26.04.2024 13:22 Ответить
Але справжній "талант" прокинувся, коли внучок зайняв пост міністра 😂
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26.04.2024 13:34 Ответить
Показує якого ляща зловив - може розкрутять
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26.04.2024 13:22 Ответить
Хто б сумнівався у зе владі одні шахраї які доять друг друга на вкрадені в країні та її населення гроши які питання в заставах мільйон туди мільйон сюди за рахунок народа без питань
держави вже як такової нема є група криміналу як від імені держави прикриваючись законами просто грабує та гвалтує країну та вбиває різноманітними діями прикриваючи все іменем Держави каганат в дії
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26.04.2024 13:28 Ответить
А заставу внесли пАртньйори?
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26.04.2024 13:28 Ответить
І поділився і награбовани мільйони відмив і на волю з "чистою совістю", а там дивись й послом в теплі країни - владне воровське коло розробило схему по який і живе.
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26.04.2024 13:30 Ответить
Люди добрі,що робить з цією жидвою пихатою,нас вони живцем в могилу заганяють.
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26.04.2024 13:37 Ответить
Ні×ера собі "слуга"!
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26.04.2024 13:44 Ответить
этого мецената тоже за грати!!!
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26.04.2024 13:55 Ответить
Дешевше прибити, спитавши народу.
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26.04.2024 13:57 Ответить
почти 2 ляма долларов. нормально так
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26.04.2024 13:58 Ответить
корупция - это оружие, против которого Украина не имеет защити
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26.04.2024 14:02 Ответить
А ще ж треба було "відстібнути" суддям, щоб заставу зменшили майже втричі. Коли одні донатять на ЗСУ, інші відкладають в тумбочку на майбутню заставу
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26.04.2024 14:03 Ответить
пианист внес
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26.04.2024 14:08 Ответить
чи повинен дерслужбовиць платити податки з хабарів? так, як що він чесний держслужбовець
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26.04.2024 14:22 Ответить
Хто вніс?
НАБУ не цікавить заідки такі гроші?
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26.04.2024 14:39 Ответить
А какое происхождение денег, от этого залога? И что это такие за друзья министра у которых десятки миллионов?

Кулеба, где справедливость?
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26.04.2024 14:48 Ответить
Ну, а далі чи в розвідники, чи у дипломати - ну не буде ж він через річку перепливати вдягнувши дітячу гумову уточку.
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26.04.2024 15:51 Ответить
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-za-korrupciyu-brosili-v-tyurmu-lish-kazhdogo-pyatogo-vzyatochnika-issledovanie-609228.html В Украине за коррупцию бросили в тюрьму лишь каждого пятого взяточника - исследование

https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-za-korrupciyu-brosili-v-tyurmu-lish-kazhdogo-pyatogo-vzyatochnika-issledovanie-609228.html
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26.04.2024 17:42 Ответить
 
 