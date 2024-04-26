За Сольского внесли 75,7 млн грн залога, - адвокат

За министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, внесли 75,7 млн грн залога.

Об этом Общественному сообщил его адвокат Назар Кульчицкий, передает Цензор.НЕТ.

Теперь Сольский обязан прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем.

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Дело министра агрополитики Сольского: Что известно

23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

В то же время Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Впоследствии спикер ВР Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.

Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога в 75,7 млн грн.

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