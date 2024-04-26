За Сольского внесли 75,7 млн грн залога, - адвокат
За министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, внесли 75,7 млн грн залога.
Об этом Общественному сообщил его адвокат Назар Кульчицкий, передает Цензор.НЕТ.
Теперь Сольский обязан прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем.
Дело министра агрополитики Сольского: Что известно
23 апреля 2024 года бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
В то же время Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.
САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Впоследствии спикер ВР Стефанчук опубликовал текст заявления Сольского об отставке.
Высший антикоррупционный суд отправил министра аграрной политики Николая Сольского под стражу с возможностью внесения залога в 75,7 млн грн.
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ніща україна...
"хтосб" просто, за пару годин перевів 75 лямів
а головне все так скромно, по людськи...
без розголосу....
за сольського внесли заставу 75 лямів...
все!!!
хто, за які заслуги, яким коштом, чому??
а пох....й
Сольський заявив, що , коли він був адвокатом. Джерело:
Хіба не за те, що талановито крав при Пороху?
І так, знов винен Порох, ніяк не Шмаркля!
держави вже як такової нема є група криміналу як від імені держави прикриваючись законами просто грабує та гвалтує країну та вбиває різноманітними діями прикриваючи все іменем Держави каганат в дії
НАБУ не цікавить заідки такі гроші?
Кулеба, где справедливость?
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-za-korrupciyu-brosili-v-tyurmu-lish-kazhdogo-pyatogo-vzyatochnika-issledovanie-609228.html