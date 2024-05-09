ВР сьогодні планує розглянути звільнення міністрів Сольського та Кубракова, - Железняк

У четвер, 9 травня, у Верховній Раді запланований розгляд питання щодо звільнення міністра агарної політики Миколи Сольського та віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Звільнення Сольского

За його словами, "є заява міністра агарної політики Миколи Сольского".

"Її має зранку розглядати профільний комітет і потім зала", - зазначив депутат.

Відставка Кубракова

Також, зауважив Железняк, "буде відставка з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова".

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Нардеп зауважив, що зазвичай міністри самі пишуть заяву про власну відставку, "а тут збирають підписи від депутатів на відповідну постанову".

"Тобто це буде як ініціатива депутатів понизити у статусі міністра", - пояснив Железняк.

За словами Железняка, профільний комітет також зранку розгляне відповідне питання, а далі сесійна зала має проголосувати.

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Після цього, додав він, "має зібратися коаліція і внести пропозицію премʼєру на посади трьох міністрів: агро, інфраструктури, регіонів". Потім знову комітети й знову голосування у залі.

Пізніше Железняк додав, що у ВР зареєстрований проєкт постанови про звільнення Кубракова.

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У чому звинувачують міністра Сольського?

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

26 квітня стало відомо, що за Сольського внесена застава у повному обсязі - 75,7 млн грн.

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Можлива відставка міністра Кубракова

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова, його місце може зайняти міністр оборони Умєров.