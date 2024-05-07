У порядку денному Верховної Ради на 8 травня немає питань щодо кадрових ротацій в уряді

У Верховній раді 8 травня не розглядатимуть кадрових ротацій в уряді

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ серед депутатів.

Тиждень тому депутати заявляли, що 8 травня відбудеться звільнення низки міністрів, а 9 – призначення.

"Списку на звільнення немає", - сказав один зі співрозмовників видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові ротації в Кабміні розглядатимуться Радою наступного тижня

Що говорять про кадрові ротації в уряді України?

Раніше серед кандидатів на звільнення називали міністра аграрної політики Миколу Сольського через підозру від НАБУ, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра інфраструктури і віцепрем’єра Олександра Кубракова, міністерку реінтеграції Ірину Верещук.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова, його місце може зайняти міністр оборони Умєров.