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У порядку денному Верховної Ради на 8 травня немає питань щодо кадрових ротацій в уряді

Верховна Рада

У Верховній раді 8 травня не розглядатимуть кадрових ротацій в уряді

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ серед депутатів.

Тиждень тому депутати заявляли, що 8 травня відбудеться звільнення низки міністрів, а 9 – призначення.

"Списку на звільнення немає", - сказав один зі співрозмовників видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові ротації в Кабміні розглядатимуться Радою наступного тижня

Що говорять про кадрові ротації в уряді України?

Раніше серед кандидатів на звільнення називали міністра аграрної політики Миколу Сольського через підозру від НАБУ, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра інфраструктури і віцепрем’єра Олександра Кубракова, міністерку реінтеграції Ірину Верещук.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела  повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова, його місце може зайняти міністр оборони Умєров.

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14071) кадри (309) звільнення (2667) Верещук Ірина (683) Малюська Денис (402) Кубраков Олександр (447)


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Куди ж ще міняти? Там й так найгірші з гірших.
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07.05.2024 16:11 Відповісти
Постійні ротації, перезавантаження у керівництві завжди свідчили й свідчать лише про одне. Відсутність тих виконавців, які втілюють стратегію в життя. Тобто, теоретиків багато, а виконавців немає і немає бути. Бо хто погодиться виконувати те, чого не розуміють навіть ті, хто створює стратегію для самої стратегії. Зазвичай підприємства банкрутують або йдуть на злочини у сфері податкування. Наш уряд та президентська рать насправді - БАНКРУТИ. Сподіваюсь, що ще не злочинці. А банкрути мають йти на сміття.
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07.05.2024 16:35 Відповісти
Та які питання можуть бути?Як сказав один дурачок-у нас всьо чіста.
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07.05.2024 16:42 Відповісти
Як це нема питань на часі ? А дурик зеленський без опиту та будь якої освіти який звільнея під час війни 17 генералів, а завхоз лермак, а друг гогішвілі буданов, масса друзів дитинства буратіно як вже красти втомились
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07.05.2024 17:05 Відповісти
 
 