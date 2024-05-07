У порядку денному Верховної Ради на 8 травня немає питань щодо кадрових ротацій в уряді
У Верховній раді 8 травня не розглядатимуть кадрових ротацій в уряді
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ серед депутатів.
Тиждень тому депутати заявляли, що 8 травня відбудеться звільнення низки міністрів, а 9 – призначення.
"Списку на звільнення немає", - сказав один зі співрозмовників видання.
Що говорять про кадрові ротації в уряді України?
Раніше серед кандидатів на звільнення називали міністра аграрної політики Миколу Сольського через підозру від НАБУ, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра інфраструктури і віцепрем’єра Олександра Кубракова, міністерку реінтеграції Ірину Верещук.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова, його місце може зайняти міністр оборони Умєров.
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Олег Іванів #520461
показати весь коментар07.05.2024 16:11 Відповісти Мені подобається 0
gr1959
показати весь коментар07.05.2024 16:35 Відповісти Мені подобається 0
олег иванов #434516
показати весь коментар07.05.2024 16:42 Відповісти Мені подобається 0
В «Вільний» В
показати весь коментар07.05.2024 17:05 Відповісти Мені подобається 0
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