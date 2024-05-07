В повестке дня Верховной Рады на 8 мая нет вопросов относительно кадровых ротаций в правительстве
В Верховной Раде 8 мая не будут рассматривать кадровые ротации в правительстве.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ среди депутатов.
Неделю назад депутаты заявляли, что 8 мая состоится увольнение ряда министров, а 9 - назначение.
"Списка на увольнение нет", - сказал один из собеседников издания.
Что говорят о кадровых ротациях в правительстве Украины?
Ранее среди кандидатов на увольнение называли министра аграрной политики Николая Сольского из-за подозрения от НАБУ, министра юстиции Дениса Малюську, министра инфраструктуры и вице-премьера Александра Кубракова, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова, его место может занять министр обороны Умеров.
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Олег Іванів #520461
показать весь комментарий07.05.2024 16:11 Ответить Мне нравится 0
gr1959
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олег иванов #434516
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В «Вільний» В
показать весь комментарий07.05.2024 17:05 Ответить Мне нравится 0
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