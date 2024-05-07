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В повестке дня Верховной Рады на 8 мая нет вопросов относительно кадровых ротаций в правительстве

Верховна Рада

В Верховной Раде 8 мая не будут рассматривать кадровые ротации в правительстве.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ среди депутатов.

Неделю назад депутаты заявляли, что 8 мая состоится увольнение ряда министров, а 9 - назначение.

"Списка на увольнение нет", - сказал один из собеседников издания.

Также читайте: ОП готовит отставку вице-премьера Кубракова, на его место планируют назначить Умерова, - Бутусов

Что говорят о кадровых ротациях в правительстве Украины?

Ранее среди кандидатов на увольнение называли министра аграрной политики Николая Сольского из-за подозрения от НАБУ, министра юстиции Дениса Малюську, министра инфраструктуры и вице-премьера Александра Кубракова, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова, его место может занять министр обороны Умеров.

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) кадры (611) увольнение (2674) Верещук Ирина (504) Малюська Денис (322) Кубраков Александр (222)


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Куди ж ще міняти? Там й так найгірші з гірших.
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07.05.2024 16:11 Ответить
Постійні ротації, перезавантаження у керівництві завжди свідчили й свідчать лише про одне. Відсутність тих виконавців, які втілюють стратегію в життя. Тобто, теоретиків багато, а виконавців немає і немає бути. Бо хто погодиться виконувати те, чого не розуміють навіть ті, хто створює стратегію для самої стратегії. Зазвичай підприємства банкрутують або йдуть на злочини у сфері податкування. Наш уряд та президентська рать насправді - БАНКРУТИ. Сподіваюсь, що ще не злочинці. А банкрути мають йти на сміття.
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07.05.2024 16:35 Ответить
Та які питання можуть бути?Як сказав один дурачок-у нас всьо чіста.
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07.05.2024 16:42 Ответить
Як це нема питань на часі ? А дурик зеленський без опиту та будь якої освіти який звільнея під час війни 17 генералів, а завхоз лермак, а друг гогішвілі буданов, масса друзів дитинства буратіно як вже красти втомились
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07.05.2024 17:05 Ответить
 
 