В повестке дня Верховной Рады на 8 мая нет вопросов относительно кадровых ротаций в правительстве

В Верховной Раде 8 мая не будут рассматривать кадровые ротации в правительстве.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ среди депутатов.

Неделю назад депутаты заявляли, что 8 мая состоится увольнение ряда министров, а 9 - назначение.

"Списка на увольнение нет", - сказал один из собеседников издания.

Также читайте: ОП готовит отставку вице-премьера Кубракова, на его место планируют назначить Умерова, - Бутусов

Что говорят о кадровых ротациях в правительстве Украины?

Ранее среди кандидатов на увольнение называли министра аграрной политики Николая Сольского из-за подозрения от НАБУ, министра юстиции Дениса Малюську, министра инфраструктуры и вице-премьера Александра Кубракова, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Офис президента готовит отставку Кубракова, его место может занять министр обороны Умеров.