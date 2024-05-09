Профільний комітет Ради підтримав звільнення Кубракова, - Железняк
Сьогодні, 9 травня, профільний комітет ВР підтримав проєкт постанови щодо звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.
За його словами, комітет Верховної ради з питань транспорту підтримав звільнення Кубракова з посади.
Нардеп зазначив, що далі відповідне питання розглянуть у залі парламенту.
Железняк також додав, що за призначення нових міністрів сьогодні не голосуватимуть.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова. Його місце може зайняти міністр оборони Умєров.
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