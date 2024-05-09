УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11211 відвідувач онлайн
Новини
1 139 2

Профільний комітет Ради підтримав звільнення Кубракова, - Железняк

Комітет ВР підтримав звільнення Кубракова

Сьогодні, 9 травня, профільний комітет ВР підтримав проєкт постанови щодо звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, комітет Верховної ради з питань транспорту підтримав звільнення Кубракова з посади.

Нардеп зазначив, що далі відповідне питання розглянуть у залі парламенту.

Железняк також додав, що за призначення нових міністрів сьогодні не голосуватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР сьогодні планує розглянути звільнення міністрів Сольського та Кубракова, - Железняк

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова. Його місце може зайняти міністр оборони Умєров.

Автор: 

ВР (14943) звільнення (2667) Железняк Ярослав (549) Кубраков Олександр (447)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Железняка самии швидкии інтернет
показати весь коментар
09.05.2024 10:41 Відповісти
А може знайома шлюха у тому борделі
показати весь коментар
09.05.2024 10:47 Відповісти
 
 