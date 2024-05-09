Профільний комітет Ради підтримав звільнення Кубракова, - Железняк

Сьогодні, 9 травня, профільний комітет ВР підтримав проєкт постанови щодо звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, комітет Верховної ради з питань транспорту підтримав звільнення Кубракова з посади.

Нардеп зазначив, що далі відповідне питання розглянуть у залі парламенту.

Железняк також додав, що за призначення нових міністрів сьогодні не голосуватимуть.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова. Його місце може зайняти міністр оборони Умєров.