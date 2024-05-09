Рада звільнила Кубракова

Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. ЗА - 272", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, Кубракова та прем'єра Шмигаля в залі не було.

Про призначення нового міністра наразі не відомо.

Звільнення Кубракова

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова. Його місце може зайняти міністр оборони Умєров.

9 травня профільний комітет підтримав його звільнення.

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