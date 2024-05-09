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Рада звільнила Кубракова

Рада звільнила Кубракова

Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. ЗА - 272", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, Кубракова та прем'єра Шмигаля в залі не було.

Про призначення нового міністра наразі не відомо.

Звільнення Кубракова

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова. Його місце може зайняти міністр оборони Умєров.

9 травня профільний комітет підтримав його звільнення.

Читайте: У порядку денному Верховної Ради на 8 травня немає питань щодо кадрових ротацій в уряді

Автор: 

ВР (14943) звільнення (2667) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+34
А як Зельоні істерили коли цю інфу злили білье тижня тому! "Це брехня, кацапське ІПСО, ви граєте на руку Кремля, розколюєте країну". Все під копірку, як з Залужним. Наступний крок - Умеров.
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09.05.2024 10:50
+18
Бутусов був прав - чекаємо подальших дій пересувного цирку ...
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09.05.2024 10:53
+16
Це був сарказм, знущання чи божевілля?
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09.05.2024 10:51
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Сподіваюся, у нього є гідність і він піде захищати свою землю.
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09.05.2024 10:47 Відповісти
Це був сарказм, знущання чи божевілля?
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09.05.2024 10:51 Відповісти
це був папа буби - тей теж пішов, але тільки верховним!
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09.05.2024 11:04 Відповісти
Діляночку землі із хатинкою на іспанській рив'єрі? 100% піде...
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09.05.2024 10:52 Відповісти
Білорусію чи що ?
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09.05.2024 11:14 Відповісти
Захищати землю- то до Сольського. Землею він крав.
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09.05.2024 12:15 Відповісти
А тепер буде захищати вкрадене!
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09.05.2024 13:04 Відповісти
Його гідність дозволить йому зберігати таємниці зеленої влади, будучи послом в якійсь зручній для його життя і бізнесу країні.
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09.05.2024 14:33 Відповісти
А чого, одну літеру у прізвищі змінить і гайда у ВМС України . Кубріков - справжній матрос!
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09.05.2024 15:15 Відповісти
А як Зельоні істерили коли цю інфу злили білье тижня тому! "Це брехня, кацапське ІПСО, ви граєте на руку Кремля, розколюєте країну". Все під копірку, як з Залужним. Наступний крок - Умеров.
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09.05.2024 10:50 Відповісти
А хто такий цей твій "Курбаков"? Ти всіх зелених підлітків у владі знаєш?
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09.05.2024 11:20 Відповісти
Не порівнюйте Кубракова з Залужним!
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09.05.2024 15:28 Відповісти
А де порівняння? Я про стандартну сцикливу схему Зе-влади.
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09.05.2024 16:05 Відповісти
а як було зі Залужним? не та сама історія?

Цікаво хто очолить МО, і взагалі, що за відновлення до закінчення війни, можливі лишень тимчасові прихистки -- жодних масштабних проєктів бо це нонсенс
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09.05.2024 20:30 Відповісти
Переставляють ліжка в борделі...
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09.05.2024 10:50 Відповісти
Не допоможе , ***** вже не ті
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09.05.2024 10:59 Відповісти
*****і виконують корисну для суспільства функцію.
А ці - лише шкодять.
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09.05.2024 11:23 Відповісти
Думаєте артрит з артрозом заважатиме красти гроші?
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09.05.2024 11:31 Відповісти
То одна сім'я наживалася, тепер зроблять кормушку для двох міністрів, і гребти під себе вже будуть 2 сімейки. Саме час для таких реорганізацій.
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09.05.2024 10:51 Відповісти
Звільнив - а за які продєлки?
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09.05.2024 10:51 Відповісти
Не за продєлкі, а ДЛЯ ПРОДЄЛОК ☝Для того щоб воно втікло з общаком за кордон і все там підготувало для найшашличнішого
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09.05.2024 17:24 Відповісти
Бутусов був прав - чекаємо подальших дій пересувного цирку ...
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09.05.2024 10:53 Відповісти
Відверто кажучи, а яка різниця, хто там кому Курбаков? Ну звільнили одного недоумка-розкрадача, поставлять іншого, нам всім із того що?
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09.05.2024 11:22 Відповісти
мене теж не цікавлять павуки в банці,
але сам підход до проблеми "яка різниця" я вже чув...
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09.05.2024 11:26 Відповісти
Ну якщо тобі є різниця, хто у клоунів на черзі " покерувати" -старанно вивчай біографії цих недоумків, може мемуари їм будеш писати
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09.05.2024 11:34 Відповісти
ну чому відразу образи? - кефір не тої температури?
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09.05.2024 11:36 Відповісти
Не відразу, а зразу, якщо на то. А де ти побачив " образу"? При тому підході до справи, як ти до всього цирку відосишся, писати мемуари клоунам не образа, а почесна місія.
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09.05.2024 11:41 Відповісти
не зразу і не відразу, а зцього моменту гуляй проходняк...
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09.05.2024 11:43 Відповісти
Не зливайся, відстоюй власну позицію. Доведи, що пересування клоунів у владі -потребує достеменного вивчення і меморізації .
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09.05.2024 11:47 Відповісти
Якщо звільнили, значить була якась причина. Але тоді де відповідальність?
Поки не буде відповідальності, нічого в тому шапітолії не зміниться.
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09.05.2024 11:26 Відповісти
Ти це серйозно? Відповідальність? Ну-ну, чекай , клоуни тобі обов'язково прозвітуть. Тобі може сподобається .
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09.05.2024 11:35 Відповісти
Я вже років двадцять-тридцять від влади нічого не чекаю, все сам
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09.05.2024 11:58 Відповісти
Конфлікт Кубракова з Єрмаком починає розламувати і без того хитку єдність партії Зеленського. Єдиним виходом з ситуації є знищення матеріальних слідів корупції в вищих ешелонах влади. Саме про це і свідчить спроби реорганізації і розділення міністерств з наступним знищенням документів їх попередників.
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09.05.2024 15:12 Відповісти
Саме час займатися своїм "жабогадюкінгом" під час війни
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09.05.2024 15:20 Відповісти
Это к кому, к ермаку или зеле?
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09.05.2024 21:02 Відповісти
Це про все кубло, котре зелені амеби створили в уряді на цей час. Там завжди була така собі банка з павуками, але зараз зовсім гидко на це дивитися. Збіговисько "друзєй дєцтва і карєшей" без профільної освіти.
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10.05.2024 08:41 Відповісти
Випадково облив Єрьмака чаєм.
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09.05.2024 10:53 Відповісти
Сподіваюсь, чай був з полонієм?
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09.05.2024 11:27 Відповісти
Зефілія - загроза намбе ван для України
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09.05.2024 10:56 Відповісти
Следующим этапом ермак разделит обязанности президента на 2 части и уволит Зелю. И будут у нас "Ах, какой президент-1" и "Ух, какой президент-2". Над ними - Верховный Диктатор.
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09.05.2024 11:03 Відповісти
Сни Дерьмака
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09.05.2024 11:17 Відповісти
Вас же попереджали.Тупой скот обрав нове Чучхе.Культ лічності.Північна корея відпочіває.Це було відомо з того часу,як тупого бидлана почали ліпити хероя.
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09.05.2024 11:05 Відповісти
Ермак наш президент ! Не ?
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09.05.2024 11:11 Відповісти
А говорили что Кубраков фаворит Зеленского. Пуф и нет Кубракова.
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09.05.2024 11:18 Відповісти
Каков поп - таков и приход
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09.05.2024 11:30 Відповісти
Може цей міністр розкаже що він зробив, дасть звіт, то може його за грати треба за його роботу?

А шо Шмигаль на роботу не ходить? Може і ЗСУ на роботу тоді не вийдуть? де справедивість, Кулеба?
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09.05.2024 11:19 Відповісти
Ст. 1 конституції балагану - вождь всегда прав. Ст.2 Кто не согласен с правотой вождя -читай ст.1.
Мавпує з вождя бабуїнів глобальний поц кварталопітеків.
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09.05.2024 11:24 Відповісти
І саме огидне що "проституція" написана підароязичієм
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09.05.2024 17:29 Відповісти
Странный этот парламент.

То они голосуют за назначение Кубракова - "272 за"
То теперь через короткое время эти же 272 голосуют за увольнение Кубракова.
Или "слуги Зеленского" голосуют по команде, не имея своего мнения, либо совсем не разбираются в кадровой политике, назначая таких людей.
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09.05.2024 11:35 Відповісти
За гроші.
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09.05.2024 11:49 Відповісти
Что может быть странного в куче гавна.Обычно сходил по большой нужде,смыл за собой и почувствовал облегчение.Здесь похожее: что-то услышал, закрыл плотно уши и только затем понял что тебе мешает.
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09.05.2024 12:20 Відповісти
Зелена влада злочинна влада, починаючі з ОПи, поліції, суддів, держслужбовців, зелелене зрадико державу, а зато дермак і татаров на місцях, но це не допоможе, вирок буде суворий...
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09.05.2024 11:35 Відповісти
Треба ще звільнити верещук, і розігнати Міністерство інтеграції окупованих територій. Воно зараз абсолютно без потреби. Отримають гроші тільки за то що існують .
От якщо території будуть деокуповані , тоді так, потрібно. А зараз? Вони можуть бути окупованими ще через 50 років і що? Тримати це ціле міністерство тому що колись то МОЖЕ станеться?
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09.05.2024 11:54 Відповісти
Іванових міняють на пєтрових, пєтрових - на сідорових. Попри формальне проголошення незалежности влада в Україні досі окупаційна.
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09.05.2024 11:56 Відповісти
Ось що кажуть поінформовані люди.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 09.05.2024
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком. На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.
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09.05.2024 12:19 Відповісти
А йому люди казали: "Будь скромним і помірним у житті, бо Єрмак заздрісний і жадібний, такого не пробачить".
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09.05.2024 15:20 Відповісти
люди б дєрьмака вже давно прибрали, а сказати слухати кремлівського поца можуть лише нелюди
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09.05.2024 17:31 Відповісти
як би ви не тасували свою шоблу, ні хіба у вас не вийде. Ви недоумки, які ладні тільки красти.
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09.05.2024 13:25 Відповісти
А перед тим казали що це фейк)
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09.05.2024 16:42 Відповісти
НУ ТАК КОГДА ОН ИДЕТ НА ВЛК !?) ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ??? А ТО ШО БЫЛ ШМЫГАЛЬ ИЛИ НЕТ ПОФИГ !!!
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09.05.2024 17:00 Відповісти
Курбаков іде https://www.youtube.com/@Kurbanova_LIVE/videos до Курбанової !
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09.05.2024 17:47 Відповісти
На місце старої проститутки в бордель приведуть нову.....
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09.05.2024 18:02 Відповісти
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09.05.2024 20:28 Відповісти
Хто слідуючий Умеров чи Федоров?
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09.05.2024 21:51 Відповісти
У Януковича теж все було під контролем - без лапок.. але є ще Господь над «всемогутніми»
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10.05.2024 05:13 Відповісти
 
 