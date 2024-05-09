Рада звільнила Кубракова
Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. ЗА - 272", - йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, Кубракова та прем'єра Шмигаля в залі не було.
Про призначення нового міністра наразі не відомо.
Звільнення Кубракова
Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що Офіс президента готує відставку Кубракова. Його місце може зайняти міністр оборони Умєров.
9 травня профільний комітет підтримав його звільнення.
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Цікаво хто очолить МО, і взагалі, що за відновлення до закінчення війни, можливі лишень тимчасові прихистки -- жодних масштабних проєктів бо це нонсенс
А ці - лише шкодять.
але сам підход до проблеми "яка різниця" я вже чув...
Поки не буде відповідальності, нічого в тому шапітолії не зміниться.
А шо Шмигаль на роботу не ходить? Може і ЗСУ на роботу тоді не вийдуть? де справедивість, Кулеба?
Мавпує з вождя бабуїнів глобальний поц кварталопітеків.
То они голосуют за назначение Кубракова - "272 за"
То теперь через короткое время эти же 272 голосуют за увольнение Кубракова.
Или "слуги Зеленского" голосуют по команде, не имея своего мнения, либо совсем не разбираются в кадровой политике, назначая таких людей.
От якщо території будуть деокуповані , тоді так, потрібно. А зараз? Вони можуть бути окупованими ще через 50 років і що? Тримати це ціле міністерство тому що колись то МОЖЕ станеться?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 09.05.2024
Вчора Кубраков зустрічався з Зеленським в присутності Єрмака. Точніше присутнім був Зеленський, який не сказав ні слова на протязі 15-хвилинної розмови Кубракова з Єрмаком. На пропозицію Єрмака піти добровільно з посади, Кубраков відповів пропозицією піти " на ..." Єрмаку. Після цього епізоду Зеленський взагалі покинув кабінет.