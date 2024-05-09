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Новини
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Верховна Рада звільнила Сольського

Микола Сольський звільнений з посади міністра аграрної політики 9 травня

У четвер, 9 травня, парламент підтримав звільнення Миколи Сольського, якого підозрюють в оборудках із державною землею, з посади міністра аграрної політики.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент звільнив Миколу Сольського з Міністра аграрної політики. ЗА - 273", - йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо призначення не вказано.

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У чому звинувачують міністра Сольського?

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

Автор: 

ВР (14943) звільнення (2667) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+6
Воно ще до суду подасть щоб відновитися
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09.05.2024 11:24
+3
зелені відмажуть, банда при владі
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09.05.2024 11:30
+3
Червінській сидить, а цього звільнили.
Як то добре бути в оборутках в Україні
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09.05.2024 11:44
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Воно ще до суду подасть щоб відновитися
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09.05.2024 11:24 Відповісти
зелені відмажуть, банда при владі
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09.05.2024 11:30 Відповісти
Ой,я Вас благаю-якісь нещасні 2,5 тис. га.

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09.05.2024 11:40 Відповісти
😁 Тобто звільнили не зелені? 😂😂
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09.05.2024 12:40 Відповісти
палікмахрерші, тамади і ногтіскі по ногах такі зібралися в кучю?
вже який ніякий прогрес...
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09.05.2024 11:34 Відповісти
Треба було йому ще оголосити подяку, дати "Героя.." і призначити довічне утримання у Конча-Заспі...
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09.05.2024 11:36 Відповісти
Червінській сидить, а цього звільнили.
Як то добре бути в оборутках в Україні
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09.05.2024 11:44 Відповісти
Чому його не бусифікували? Тцк, хоть раз в житті, зробіть геройський вчинок!
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09.05.2024 11:46 Відповісти
из-за этого сученыша и его мутных схем по зерну с польшей напряженные отношения
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09.05.2024 11:59 Відповісти
Схоже, мальчік вже все вкрав, як і планував.
Зараз ЗЕ виводить своїх ефективних мародерів, бо 19 число не за горами.
Спочатку Рєзніков, сьогодні двоє.
Велике Крадівництво "апять асіратєла"
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09.05.2024 12:12 Відповісти
Схоже, ні. "Голубих ворішек" замінюють на абсолютно відморожених, які будуть робити величезний хапок перед евакуацією.
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09.05.2024 12:43 Відповісти
украл, выпил, уволился ...
украл, выпил, уволился ...
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09.05.2024 12:55 Відповісти
И всё,и что?
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09.05.2024 13:13 Відповісти
І цього - до ТЦК. Разом із Кубраковим.
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09.05.2024 13:31 Відповісти
 
 