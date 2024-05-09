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Верховная Рада уволила Сольского

Микола Сольський звільнений з посади міністра аграрної політики 9 травня

В четверг, 9 мая, парламент поддержал увольнение Николая Сольского, подозреваемого в сделках с государственной землей, с должности министра аграрной политики.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент уволил Николая Сольского с Министра аграрной политики. ЗА - 273", - говорится в сообщении.

Других деталей относительно назначения не указано.

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В чем обвиняют министра Сольского?

Как сообщалось, 23 апреля НАБУ сообщило о подозрении действующему министру аграрной политики Николаю Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли, с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра, передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

Сам Сольский своей вины не признает, уверяя, что события касаются периода 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от "Слуги народа".

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности - военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение.

Автор: 

ВР (29229) увольнение (2674) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+6
Воно ще до суду подасть щоб відновитися
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09.05.2024 11:24
+3
зелені відмажуть, банда при владі
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09.05.2024 11:30
+3
Червінській сидить, а цього звільнили.
Як то добре бути в оборутках в Україні
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09.05.2024 11:44
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Воно ще до суду подасть щоб відновитися
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09.05.2024 11:24 Ответить
зелені відмажуть, банда при владі
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09.05.2024 11:30 Ответить
Ой,я Вас благаю-якісь нещасні 2,5 тис. га.

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09.05.2024 11:40 Ответить
😁 Тобто звільнили не зелені? 😂😂
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09.05.2024 12:40 Ответить
палікмахрерші, тамади і ногтіскі по ногах такі зібралися в кучю?
вже який ніякий прогрес...
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09.05.2024 11:34 Ответить
Треба було йому ще оголосити подяку, дати "Героя.." і призначити довічне утримання у Конча-Заспі...
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09.05.2024 11:36 Ответить
Червінській сидить, а цього звільнили.
Як то добре бути в оборутках в Україні
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09.05.2024 11:44 Ответить
Чому його не бусифікували? Тцк, хоть раз в житті, зробіть геройський вчинок!
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09.05.2024 11:46 Ответить
из-за этого сученыша и его мутных схем по зерну с польшей напряженные отношения
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09.05.2024 11:59 Ответить
Схоже, мальчік вже все вкрав, як і планував.
Зараз ЗЕ виводить своїх ефективних мародерів, бо 19 число не за горами.
Спочатку Рєзніков, сьогодні двоє.
Велике Крадівництво "апять асіратєла"
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09.05.2024 12:12 Ответить
Схоже, ні. "Голубих ворішек" замінюють на абсолютно відморожених, які будуть робити величезний хапок перед евакуацією.
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09.05.2024 12:43 Ответить
украл, выпил, уволился ...
украл, выпил, уволился ...
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09.05.2024 12:55 Ответить
И всё,и что?
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09.05.2024 13:13 Ответить
І цього - до ТЦК. Разом із Кубраковим.
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09.05.2024 13:31 Ответить
 
 