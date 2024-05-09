Верховная Рада уволила Сольского

В четверг, 9 мая, парламент поддержал увольнение Николая Сольского, подозреваемого в сделках с государственной землей, с должности министра аграрной политики.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент уволил Николая Сольского с Министра аграрной политики. ЗА - 273", - говорится в сообщении.

Других деталей относительно назначения не указано.

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В чем обвиняют министра Сольского?

Как сообщалось, 23 апреля НАБУ сообщило о подозрении действующему министру аграрной политики Николаю Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли, с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра, передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

Сам Сольский своей вины не признает, уверяя, что события касаются периода 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от "Слуги народа".

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности - военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение.