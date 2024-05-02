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Новини
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Журналісти після повернення до кулуарів Ради працюватимуть на ротаційній основі, - Юрчишин

Журналісти в Раді працюватимуть на ротаційній основі

Журналісти, у разі повернення до кулуарів Верховної Ради, працюватимуть там на ротаційній основі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Формуватиметься певний ротаційний принцип, коли ті журналісти, які вже були одного дня, наступного дня будуть вимушені поступитися своїм колегам. Ми пропонуємо створити щось на кшталт парламентського клубу журналістів, кореспондентів парламентського напрямку, які б самі визначали принцип цієї ротації", – заявив він.

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За словами Юрчишина, ротаційний принцип буде логічним через обмежену кількість укриттів у парламенті.

Народна обраниця від Слуги народу, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук відповіла на запитання, в якому форматі журналісти висвітлюватимуть інформацію із засідань парламенту.

За її словами, про прямі ефіри з Ради не йдеться, це буде пізніше, коли покращиться безпекова ситуація. Скоріш за все, журналісти працюватимуть у таких самих умовах, як і нардепи: інформацію дозволять висвітлити через годину після засідання парламенту, додала Кравчук.

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Порушуючи питання дат, коли журналісти зможуть взятися за роботу у Раді, вона висловила сумнів, що це буде одразу після Великодня.

"Мають пройти безпекові навчання, потрібно буде подивитися, як швидко можна буде спуститися з третього поверху в укриття", – сказала вона.

Раніше, керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив, що кулуари ВР планують відкрити для журналістів найближчим часом.

Автор: 

ВР (14942) журналістика (1752) Юрчишин Ярослав (153) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+12
Журналісти з "плюсів" будуть змінюватись на журналістів з "України", і так далі по всім учасникам "Зомбомарафону".
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02.05.2024 19:58
+5
Ми пропонуємо створити щось на кшталт парламентського клубу журналістів, кореспондентів парламентського напрямку, які б самі визначали принцип цієї ротації Джерело: А головою цього клубу буде такий собі єрмак-подоляк?
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02.05.2024 19:58
+2
ага.
будуть міняти одні використані гандони, на інші. і у зворотному порядку.
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02.05.2024 20:24
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Журналісти з "плюсів" будуть змінюватись на журналістів з "України", і так далі по всім учасникам "Зомбомарафону".
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02.05.2024 19:58 Відповісти
Кравчучки ПНХ ,ЗЕГНИДОТА імітатори ! Як не було свободи слова , так вона для вас СМЕРТІ ПОДІБНА ! Викручуються ізощряються , журнаналістів з опозиції там не будє ! **** , місяць , щоб з третього поверха спуститись мерзоти брехливі , щоб очі замилювати партнерам
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02.05.2024 21:03 Відповісти
А ліжка теж будуть міняти, чи тільки пересовувати.
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02.05.2024 21:45 Відповісти
Ми пропонуємо створити щось на кшталт парламентського клубу журналістів, кореспондентів парламентського напрямку, які б самі визначали принцип цієї ротації Джерело: А головою цього клубу буде такий собі єрмак-подоляк?
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02.05.2024 19:58 Відповісти
1-2 линия кулуар...а вы все ржали с коли котлеты)
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02.05.2024 19:58 Відповісти
ротаційна куйня від "зелених"
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02.05.2024 20:01 Відповісти
Шо за ***ня ?!
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02.05.2024 20:06 Відповісти
Афтирю, вочевидь, дуже подобається слово "кулуари". Раз по раз встромляє.
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02.05.2024 20:07 Відповісти
Скоро тут багато хто змінить гнів на милість і проситиме повернути Шуфрича замість Юрчишина. Колись партіотичний голос виявився зовсім не патріотичним. Ті ж граблі, як і самопомічними.
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02.05.2024 20:07 Відповісти
що ти таке кажеш?
вячік вакарчук дуже милий!
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02.05.2024 20:22 Відповісти
ага.
будуть міняти одні використані гандони, на інші. і у зворотному порядку.
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02.05.2024 20:24 Відповісти
це щоб не було розмов що нема в країні ротації? ну що вони чудять
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02.05.2024 20:25 Відповісти
Дерьмак буде видавати квит, а дохтур навколо юридичних наук буде зірко слідкувати, щоб всаджуватись согласно ранжиру балагана.
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02.05.2024 21:48 Відповісти
Після ротації важливо не забути прополоскати рота.
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02.05.2024 22:17 Відповісти
 
 