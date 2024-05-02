Журналісти після повернення до кулуарів Ради працюватимуть на ротаційній основі, - Юрчишин

Журналісти, у разі повернення до кулуарів Верховної Ради, працюватимуть там на ротаційній основі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Формуватиметься певний ротаційний принцип, коли ті журналісти, які вже були одного дня, наступного дня будуть вимушені поступитися своїм колегам. Ми пропонуємо створити щось на кшталт парламентського клубу журналістів, кореспондентів парламентського напрямку, які б самі визначали принцип цієї ротації", – заявив він.

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За словами Юрчишина, ротаційний принцип буде логічним через обмежену кількість укриттів у парламенті.

Народна обраниця від Слуги народу, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук відповіла на запитання, в якому форматі журналісти висвітлюватимуть інформацію із засідань парламенту.

За її словами, про прямі ефіри з Ради не йдеться, це буде пізніше, коли покращиться безпекова ситуація. Скоріш за все, журналісти працюватимуть у таких самих умовах, як і нардепи: інформацію дозволять висвітлити через годину після засідання парламенту, додала Кравчук.

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Порушуючи питання дат, коли журналісти зможуть взятися за роботу у Раді, вона висловила сумнів, що це буде одразу після Великодня.

"Мають пройти безпекові навчання, потрібно буде подивитися, як швидко можна буде спуститися з третього поверху в укриття", – сказала вона.

Раніше, керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив, що кулуари ВР планують відкрити для журналістів найближчим часом.