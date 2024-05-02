Журналисты по возвращении в кулуары Рады будут работать на ротационной основе, - Юрчишин

Журналисты, в случае возвращения в кулуары Верховной Рады, будут работать там на ротационной основе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил нардеп от "Голоса", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Будет формироваться определенный ротационный принцип, когда те журналисты, которые уже были однажды, на следующий день будут вынуждены уступить место своим коллегам. Мы предлагаем создать что-то вроде парламентского клуба журналистов, корреспондентов парламентского направления, которые бы сами определяли принцип этой ротации", - заявил он.

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По словам Юрчишина, ротационный принцип будет логичным из-за ограниченного количества укрытий в парламенте.

Народная избранница от "Слуги народа", заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук ответила на вопрос, в каком формате журналисты будут освещать информацию с заседаний парламента.

По ее словам, о прямых эфирах из Рады речь не идет, это будет позже, когда улучшится ситуация с безопасностью. Скорее всего, журналисты будут работать в таких же условиях, как и нардепы: информацию позволят осветить через час после заседания парламента, добавила Кравчук.

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Поднимая вопрос дат, когда журналисты смогут взяться за работу в Раде, она выразила сомнение, что это будет сразу после Пасхи.

"Должны пройти учения по безопасности, нужно будет посмотреть, как быстро можно будет спуститься с третьего этажа в укрытие", - сказала она.

Ранее руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный сообщил, что кулуары ВР планируют открыть для журналистов в ближайшее время.