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Новости
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Журналисты по возвращении в кулуары Рады будут работать на ротационной основе, - Юрчишин

Журналісти в Раді працюватимуть на ротаційній основі

Журналисты, в случае возвращения в кулуары Верховной Рады, будут работать там на ротационной основе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил нардеп от "Голоса", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Будет формироваться определенный ротационный принцип, когда те журналисты, которые уже были однажды, на следующий день будут вынуждены уступить место своим коллегам. Мы предлагаем создать что-то вроде парламентского клуба журналистов, корреспондентов парламентского направления, которые бы сами определяли принцип этой ротации", - заявил он.

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По словам Юрчишина, ротационный принцип будет логичным из-за ограниченного количества укрытий в парламенте.

Народная избранница от "Слуги народа", заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук ответила на вопрос, в каком формате журналисты будут освещать информацию с заседаний парламента.

По ее словам, о прямых эфирах из Рады речь не идет, это будет позже, когда улучшится ситуация с безопасностью. Скорее всего, журналисты будут работать в таких же условиях, как и нардепы: информацию позволят осветить через час после заседания парламента, добавила Кравчук.

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Поднимая вопрос дат, когда журналисты смогут взяться за работу в Раде, она выразила сомнение, что это будет сразу после Пасхи.

"Должны пройти учения по безопасности, нужно будет посмотреть, как быстро можно будет спуститься с третьего этажа в укрытие", - сказала она.

Ранее руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный сообщил, что кулуары ВР планируют открыть для журналистов в ближайшее время.

Автор: 

ВР (29228) журналистика (3287) Юрчишин Ярослав (158) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+12
Журналісти з "плюсів" будуть змінюватись на журналістів з "України", і так далі по всім учасникам "Зомбомарафону".
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02.05.2024 19:58
+5
Ми пропонуємо створити щось на кшталт парламентського клубу журналістів, кореспондентів парламентського напрямку, які б самі визначали принцип цієї ротації Джерело: А головою цього клубу буде такий собі єрмак-подоляк?
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02.05.2024 19:58
+2
ага.
будуть міняти одні використані гандони, на інші. і у зворотному порядку.
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02.05.2024 20:24
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Журналісти з "плюсів" будуть змінюватись на журналістів з "України", і так далі по всім учасникам "Зомбомарафону".
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02.05.2024 19:58 Ответить
Кравчучки ПНХ ,ЗЕГНИДОТА імітатори ! Як не було свободи слова , так вона для вас СМЕРТІ ПОДІБНА ! Викручуються ізощряються , журнаналістів з опозиції там не будє ! **** , місяць , щоб з третього поверха спуститись мерзоти брехливі , щоб очі замилювати партнерам
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02.05.2024 21:03 Ответить
А ліжка теж будуть міняти, чи тільки пересовувати.
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02.05.2024 21:45 Ответить
Ми пропонуємо створити щось на кшталт парламентського клубу журналістів, кореспондентів парламентського напрямку, які б самі визначали принцип цієї ротації Джерело: А головою цього клубу буде такий собі єрмак-подоляк?
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02.05.2024 19:58 Ответить
1-2 линия кулуар...а вы все ржали с коли котлеты)
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02.05.2024 19:58 Ответить
ротаційна куйня від "зелених"
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02.05.2024 20:01 Ответить
Шо за ***ня ?!
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02.05.2024 20:06 Ответить
Афтирю, вочевидь, дуже подобається слово "кулуари". Раз по раз встромляє.
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02.05.2024 20:07 Ответить
Скоро тут багато хто змінить гнів на милість і проситиме повернути Шуфрича замість Юрчишина. Колись партіотичний голос виявився зовсім не патріотичним. Ті ж граблі, як і самопомічними.
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02.05.2024 20:07 Ответить
що ти таке кажеш?
вячік вакарчук дуже милий!
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02.05.2024 20:22 Ответить
ага.
будуть міняти одні використані гандони, на інші. і у зворотному порядку.
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02.05.2024 20:24 Ответить
це щоб не було розмов що нема в країні ротації? ну що вони чудять
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02.05.2024 20:25 Ответить
Дерьмак буде видавати квит, а дохтур навколо юридичних наук буде зірко слідкувати, щоб всаджуватись согласно ранжиру балагана.
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02.05.2024 21:48 Ответить
Після ротації важливо не забути прополоскати рота.
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02.05.2024 22:17 Ответить
 
 