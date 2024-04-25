Важно понимать, не торчат ли за Telegram уши ФСБ. Система собственности компании остается непонятной, - Юрчишин
Обществу до сих пор не известна система собственности Telegram, поэтому не известно не торчат ли вдруг за этой соцсетью уши ФСБ.
Об этом во время конференции по медиаграмотности и саморегулированию медиа заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно о структуре собственности Телеграм
"Мы до сих пор не понимаем системы собственности отдельных социальных сетей, в частности Telegram. Важно понимать, не торчат ли за этой соцсетью, как и за "Одноклассниками" и "Вконтакте", уши ФСБ. Главное управление разведки и СБУ утверждают, что очень вероятно, что да", - отметил Юрчишин.
Есть ли механизмы регулирования соцсетей
Он пояснил, что регулирование через законодательство деятельности какой-то отдельной соцсети невозможно, поэтому в этом деле Украина будет отталкиваться от тех практик, которые существуют в Евросоюзе, в соответствии с Digital Service Act. "Единственное, что не на все соцсети (в частности Telegram и ТикТок) эти правила распространяются. Поэтому нам, вероятно, придется дополнительно регулировать свои отношения с такого рода сетями", - сказал народный депутат.
"Нам нужно понимать, кто стоит за сетью; кто ее представляет и какие есть механизмы устранения контента, нарушающего законодательство Украины", - пояснил Юрчишин.
"В анонимных каналах Telegram происходит все - от распространения подрывной российской пропаганды до продажи наркотиков, оружия и даже детской порнографии", - заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев.
Коммуникация с ТикТоком
Вместе с тем, Юрчишин надеется, что удастся найти механизмы коммуникации с сетями, как это уже произошло с "Вайбером". "Сейчас в процессе налаживания коммуникации с "ТикТоком", буквально на днях было заблокировано 24 аккаунта российских пропагандистов в этой сети на территории Украины", - сказал нардеп.
Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Telegram - огромная проблема для Украины.
Как показал опрос фонда "Деминициативы" совместно с Центром Разумкова, 53% украинцев узнают о войне из телеграм-каналов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як зрозумієш - полегшає чи що?
Краще б перевірили, що там з ОПи торчить
.
Чергова гарно спланована операція ФСБ!
ось де заіздєц і наввть тут стаття була що рік чи два назад , всі такі небезпечні окрім телеграм....
інфо війна такаж люта як і звичайна нажаль
Ноги пінчука, рука вакарчука і хєрок зєХРЯКА?
Текст документа https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/ оприлюднений на сайті Держдепу США.
Як же ж їм хочеться в диктатуру погратись
Біполярочка. Оруел стучить з гробу
Дякую!
Вже писано переписано, що частина серверів Телеграму фізично розташовані у Роісі.
А тепер питання: Чи стирчать на території РФ вуха ФСБ?