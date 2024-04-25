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Важно понимать, не торчат ли за Telegram уши ФСБ. Система собственности компании остается непонятной, - Юрчишин

Чи не стирчать за Telegram вуха ФСБ

Обществу до сих пор не известна система собственности Telegram, поэтому не известно не торчат ли вдруг за этой соцсетью уши ФСБ.

Об этом во время конференции по медиаграмотности и саморегулированию медиа заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно о структуре собственности Телеграм

"Мы до сих пор не понимаем системы собственности отдельных социальных сетей, в частности Telegram. Важно понимать, не торчат ли за этой соцсетью, как и за "Одноклассниками" и "Вконтакте", уши ФСБ. Главное управление разведки и СБУ утверждают, что очень вероятно, что да", - отметил Юрчишин.

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Есть ли механизмы регулирования соцсетей

Он пояснил, что регулирование через законодательство деятельности какой-то отдельной соцсети невозможно, поэтому в этом деле Украина будет отталкиваться от тех практик, которые существуют в Евросоюзе, в соответствии с Digital Service Act. "Единственное, что не на все соцсети (в частности Telegram и ТикТок) эти правила распространяются. Поэтому нам, вероятно, придется дополнительно регулировать свои отношения с такого рода сетями", - сказал народный депутат.

"Нам нужно понимать, кто стоит за сетью; кто ее представляет и какие есть механизмы устранения контента, нарушающего законодательство Украины", - пояснил Юрчишин.

"В анонимных каналах Telegram происходит все - от распространения подрывной российской пропаганды до продажи наркотиков, оружия и даже детской порнографии", - заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 53% украинцев узнают о войне из телеграм-каналов, 42% - от родственников и знакомых, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Коммуникация с ТикТоком

Вместе с тем, Юрчишин надеется, что удастся найти механизмы коммуникации с сетями, как это уже произошло с "Вайбером". "Сейчас в процессе налаживания коммуникации с "ТикТоком", буквально на днях было заблокировано 24 аккаунта российских пропагандистов в этой сети на территории Украины", - сказал нардеп.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Telegram - огромная проблема для Украины.

Как показал опрос фонда "Деминициативы" совместно с Центром Разумкова, 53% украинцев узнают о войне из телеграм-каналов.

Автор: 

ФСБ (1934) Юрчишин (158) Telegram (111)


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Топ комментарии
+11
Юрчишин балабол.А як голову комітета свободи слова його не турбує незаконне закриття 3х телеканалів?
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25.04.2024 17:47
+9
Досить пи₴діти. Блокуйте нах цю дуровську помийку.
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25.04.2024 17:46
+9
Звичайно що стирчать-немає у цьому жодного сумніву...
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25.04.2024 17:54
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Важливо розуміти, чи не стирчать за Telegram вуха ФСБ

А як зрозумієш - полегшає чи що?
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25.04.2024 17:46 Ответить
100%
Краще б перевірили, що там з ОПи торчить
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25.04.2024 18:22 Ответить
ну тупые !!!!

.
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25.04.2024 18:43 Ответить
Досить пи₴діти. Блокуйте нах цю дуровську помийку.
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25.04.2024 17:46 Ответить
Они с удовольствием, обо Телега сейчас главный конкурент Единому марафону
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25.04.2024 19:46 Ответить
Спочатку опозиційні канали,тепер цю *помийку*,а потім і цензор де свою *мудрість* будете виси-ти.
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25.04.2024 20:38 Ответить
ПНХ.
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25.04.2024 23:57 Ответить
Юрчишин балабол.А як голову комітета свободи слова його не турбує незаконне закриття 3х телеканалів?
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25.04.2024 17:47 Ответить
в сша забороняють тік ток, а юрчишин шукає комунікації.
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25.04.2024 17:47 Ответить
в опе 100% і не тільки вуха.
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25.04.2024 17:50 Ответить
Звичайно що стирчать-немає у цьому жодного сумніву...
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25.04.2024 17:54 Ответить
Якщо хтось вигляда як вутка, ходить як вутка і крякає як вутка - швидш за все це і є вутка...
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25.04.2024 17:56 Ответить
головне що всі державні органи мають у цьому гівні канали, з президентом включно
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25.04.2024 17:58 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2024 18:29 Ответить
Для того, чтобы убедиться, что Телега это ФСБ-шное говно, не надо его пробовать на зуб, а надо просто им не пользоваться.
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25.04.2024 17:59 Ответить
а шо такое? олигархомарафон не хотять дивитися? ай-яй-яй
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25.04.2024 18:00 Ответить
Так зробіть, щось своє, українське. Чи знов через "Дію" спілкуватися? Купа IT-шників сидять у державних структурах у World of Tanks граються. Хай працюють, або операторами дронів йдуть. ВК і Однокласників закрили і ніхто не плакав. Закривайте і цю ФСБшну помийку. "Хватіть скігліті"
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25.04.2024 18:00 Ответить
Зе клоуны хотят из телеги сделать очередной земарафон!
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25.04.2024 18:00 Ответить
Якби там не стирчали ті вуха, то засновника каналу дурова (який би начебто вступив у конфлікт з владою) давно вже почастували б якимось "новічком".
Чергова гарно спланована операція ФСБ!
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25.04.2024 18:01 Ответить
Враньё. Они отобрали у Дурова всё, зачем ему с ними сотрудничать когда он миллиардер?
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25.04.2024 18:07 Ответить
Жызнь дороже денег
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25.04.2024 18:31 Ответить
Ничего они не отбирали, и вообще его уход больше специально разыгранную постановку напомнил. Типа он теперь весь такой независимый и может делать свой мессенджер.
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25.04.2024 20:46 Ответить
Так он из ОАЕ не вылазит. И он миллиардер. Творческая и разумная личность. Смысл ему подыгрывать примитивному злу?
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01.05.2024 22:34 Ответить
Я вам більше скажу ! Чекісти купили парк статей в цивілізованих виданнях типу форбс , що мовляв самий безпечний телеграм і наші дурні з міноборони сказали особовому складу повидаляти ватсап і тільки телєгою користуаатись ...
ось де заіздєц і наввть тут стаття була що рік чи два назад , всі такі небезпечні окрім телеграм....
інфо війна такаж люта як і звичайна нажаль
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25.04.2024 18:12 Ответить
Щ
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25.04.2024 18:13 Ответить
Що стирчать з юрчищина ?
Ноги пінчука, рука вакарчука і хєрок зєХРЯКА?
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25.04.2024 18:16 Ответить
Ушльопок?
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25.04.2024 18:32 Ответить
Державний департаментhttps://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучених Штатів вніс https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU телемарафон "Єдині новини" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR5vvrb1YsqU&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier до свого звіту про порушенняhttps://suspilne.media/tag/prava-ludini/ прав людини в Україні за 2023 рік.
Текст документа https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/ оприлюднений на сайті Держдепу США.
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25.04.2024 18:23 Ответить
Вся опа і "експерди" там чомусь.... Савдадєніе????
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25.04.2024 18:47 Ответить
В вашій жОПі не тільки вуха стирчать😄
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25.04.2024 18:49 Ответить
У нас в ОПі не тільки вуха ФСБ ,а і самі фсбшники працюють-і що? Не хвилює? А от телеграм заважає,уйобки!
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25.04.2024 18:50 Ответить
все это недоделанное руководство страны,нет им уважения, доверия и как воевать?
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25.04.2024 18:51 Ответить
Стирчать...Только для вас тупней-все доходит в последнюю очередь...иначе зачем бы ФСБ на данный момент в Шереметьево,изымало бы телефоны Украинцев при фильтрации и поднимало бы все их лайки-посты и подписки за всю историю аккаунтов...у некоторых вплоть до 2017-2018 годов...Телега-это ФСБшная хрень от и до...чего б там Пашка Дуров не плел
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25.04.2024 19:03 Ответить
од ***** вушки там стирчать. )
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25.04.2024 19:03 Ответить
Ну да, по ЗемараХфону про яйця за 17 грн, та інші розпили сотен мільярдів державних коштів не розкажуть.
Як же ж їм хочеться в диктатуру погратись
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25.04.2024 19:04 Ответить
Ну да, і при цьому в Тєлєграм є акаунти від *************, до СБУ і ГУР.
Біполярочка. Оруел стучить з гробу
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25.04.2024 19:06 Ответить
Ну так де ж ОПшні ефективні манагери ж працюють.
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25.04.2024 19:45 Ответить
А що краще, Вайбер чи Скайп??
Дякую!
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25.04.2024 19:15 Ответить
*******
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25.04.2024 19:19 Ответить
Вотсап
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25.04.2024 19:57 Ответить
Це тілтки цьому генію не зрозуміло.
Вже писано переписано, що частина серверів Телеграму фізично розташовані у Роісі.
А тепер питання: Чи стирчать на території РФ вуха ФСБ?
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25.04.2024 19:44 Ответить
Та хто його зна!!!
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25.04.2024 19:56 Ответить
Стирчать і стопудово, а ось що робити якщо з ОПи тих вух як бур'янів стирчить
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25.04.2024 20:01 Ответить
Народ ... згодьтесь ..шо цей юрчишин імбіцил то у нього на морді написано... питання в другому. ...хто цього дпуна обрав у нардепи????????
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25.04.2024 20:08 Ответить
Телеграм треба закривати щонайшвидше. Немає жодних сумнівів не тільки про те що він повністю контролюється ФСБ, а й в тому що на сьогодні це головний засіб російських нелюдей поширювати брехню і дезінформацію в Україні. А як послухати інтерв'ю Дурова Карлсону то є вагомі підстави його самого вважати агентом ФСБ.
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25.04.2024 20:18 Ответить
Валяюсь... Фінансування ФСБ, повна підтримка Кремля, Пуйло сказав, шо вони домовились з Дуровим, а Юрчишин в нєдопаніманії...
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25.04.2024 20:20 Ответить
Яке там фсб. В головних пайщиках там олігархи-або Ваксельберг або Усманов. Мішаня Фрідман він по телефонії.
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25.04.2024 22:06 Ответить
 
 