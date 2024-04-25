Важно понимать, не торчат ли за Telegram уши ФСБ. Система собственности компании остается непонятной, - Юрчишин

Обществу до сих пор не известна система собственности Telegram, поэтому не известно не торчат ли вдруг за этой соцсетью уши ФСБ.

Об этом во время конференции по медиаграмотности и саморегулированию медиа заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно о структуре собственности Телеграм

"Мы до сих пор не понимаем системы собственности отдельных социальных сетей, в частности Telegram. Важно понимать, не торчат ли за этой соцсетью, как и за "Одноклассниками" и "Вконтакте", уши ФСБ. Главное управление разведки и СБУ утверждают, что очень вероятно, что да", - отметил Юрчишин.

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Есть ли механизмы регулирования соцсетей

Он пояснил, что регулирование через законодательство деятельности какой-то отдельной соцсети невозможно, поэтому в этом деле Украина будет отталкиваться от тех практик, которые существуют в Евросоюзе, в соответствии с Digital Service Act. "Единственное, что не на все соцсети (в частности Telegram и ТикТок) эти правила распространяются. Поэтому нам, вероятно, придется дополнительно регулировать свои отношения с такого рода сетями", - сказал народный депутат.

"Нам нужно понимать, кто стоит за сетью; кто ее представляет и какие есть механизмы устранения контента, нарушающего законодательство Украины", - пояснил Юрчишин.

"В анонимных каналах Telegram происходит все - от распространения подрывной российской пропаганды до продажи наркотиков, оружия и даже детской порнографии", - заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев.

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Коммуникация с ТикТоком

Вместе с тем, Юрчишин надеется, что удастся найти механизмы коммуникации с сетями, как это уже произошло с "Вайбером". "Сейчас в процессе налаживания коммуникации с "ТикТоком", буквально на днях было заблокировано 24 аккаунта российских пропагандистов в этой сети на территории Украины", - сказал нардеп.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Telegram - огромная проблема для Украины.

Как показал опрос фонда "Деминициативы" совместно с Центром Разумкова, 53% украинцев узнают о войне из телеграм-каналов.