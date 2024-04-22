Telegram - величезна проблема для України. Блокування анонімних каналів вирішить її тимчасово, - Буданов

Telegram є величезною проблемою для України, але блокування анонімних каналів лише тимчасово може розв’язати ситуацію. Українці повинні знати, хто стоїть за "медіаресурсом" і хто несе відповідальність за надану інформацію.

Про це в інтерв'ю BBC заявив керівник ГУР Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію - а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві - неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", - зауважив Буданов, відповідаючи на питання, що робити з проблемою.

На уточнення, чи має він на увазі анонімні Telegram-канали, очільник ГУР заявив, що "вони всі анонімні".

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"Ви знаєте хоч один телеграм-канал, який сказав прямо, що я – це я? От і відповідь", - додав Буданов.

На його думку, закриття анонімних Telegram-каналів може лише тимчасово розв’язати проблему. Він переконаний, що треба їх змусити зареєструватися.

"Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути… Чому я вам це взагалі розповідаю? Ви ж представник журналістики. Ти дуже б зраділа, якби до вас прийшли й сказали: все, тепер з цього дня ти пишеш отак? Ну зрозуміло, це ненормально було б. Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально", - пояснив Буданов.

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Очільник ГУР також розповів, що розвідникам заборонено мати Telegram чи інші соцмережі заборонено.

"Як керівник – у мене просто доступ до всіх світових медіа і ресурсів є. Тому я продивляюсь, щоб дивитись на результати тих чи інших наших операцій. Або резонансних подій, які, на наш погляд, мають чи будуть мати якийсь вплив", - резюмував Буданов.