Telegram - величезна проблема для України. Блокування анонімних каналів вирішить її тимчасово, - Буданов
Telegram є величезною проблемою для України, але блокування анонімних каналів лише тимчасово може розв’язати ситуацію. Українці повинні знати, хто стоїть за "медіаресурсом" і хто несе відповідальність за надану інформацію.
Про це в інтерв'ю BBC заявив керівник ГУР Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію - а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві - неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", - зауважив Буданов, відповідаючи на питання, що робити з проблемою.
На уточнення, чи має він на увазі анонімні Telegram-канали, очільник ГУР заявив, що "вони всі анонімні".
"Ви знаєте хоч один телеграм-канал, який сказав прямо, що я – це я? От і відповідь", - додав Буданов.
На його думку, закриття анонімних Telegram-каналів може лише тимчасово розв’язати проблему. Він переконаний, що треба їх змусити зареєструватися.
"Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути… Чому я вам це взагалі розповідаю? Ви ж представник журналістики. Ти дуже б зраділа, якби до вас прийшли й сказали: все, тепер з цього дня ти пишеш отак? Ну зрозуміло, це ненормально було б. Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально", - пояснив Буданов.
Очільник ГУР також розповів, що розвідникам заборонено мати Telegram чи інші соцмережі заборонено.
"Як керівник – у мене просто доступ до всіх світових медіа і ресурсів є. Тому я продивляюсь, щоб дивитись на результати тих чи інших наших операцій. Або резонансних подій, які, на наш погляд, мають чи будуть мати якийсь вплив", - резюмував Буданов.
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Кацапи якусь фігню на вуха вішають - а багато хто вірить.
Як тому ТаймЗє, наприклад.
Вони дуже добре маскуються під патріотів.
Але можете почитати їх заклик до прямого народовладдя. І порівняти з написаним в законах України.
Терміново скажіть це американцям та європейцям.
Що вони віддають зброю та свої кровні некерованому квазідержавному утворенню під назвою "Україна".
Давайте влаштуємо тут революцію і хунту з якимось невідомими людьми на чолі.
Або просто анархію (зєля і Рада ж нелегітимні, значить законів тепер можна не дотримуватись).
Здогадайтесь, чи згодяться американці та німці давати власні гроші та зброю якомусь бантустану, де керують польові командири на чолі з мутним Урядом Національного Порятунку.
Треба на всеукраїнському референдумі прийняти нові закони, народні.
І для цього нам не потрібен ані президент, ані парламент. Ми, народ, - джерело влади у цій країні, чи не так?
Саме на це натякає ТаймЗє. Він поганого не порадить. Бо там же правда, тільки правда.
Яка неодмінно переможе.
На відміну від виборів до ВР, в Конституції ніде не зазначено, що вибори Президента не можуть відбуватись під час воєнного стану.
водночас безперервність Інституту Президентства забезпечується шляхом ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ПРЕЗИДЕНТА відповідною особою ~ або Головою ВР, або Прем'єр-міністром.
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Будь ласка, наведіть закон України, де перелічені обмеження повноважень в.о. Президента України.
Сага о скучной книжке (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28632
стаття 5 Конституції України
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
В якому законі написано, що статус в.о. Президента України не передбачає права на видачу нормативних актів?
Будь ласка, посилання на Конституцію або Закон на сайті zakon.rada.gov.ua.
не передбачили, що в україні, владі надумається не проводити вибори президента.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Украї́на - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 суверенна і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократична , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 соціальна і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 правова держава , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 унітарна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 парламентсько-президентська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 республіка .
Правові ознаки парламентсько-президентської республіки[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit§ion=1 ред.
додержання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F конституції , незалежності й територіальної цілісності. На допомогу йому в прийнятті найважливіших державних рішень може створюватися консультативний орган, до складу якого можуть входити представники різних гілок державної влади й органів самоврядування, знані державні діячі, що сприяє прийняттю главою держави більш виважених рішень.
Компетенційна перевага https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламенту у формуванні уряду, що зумовлено здебільшого використанням юридичної інвеститури при формуванні вищого органу виконавчої влади.
А про наведене вище твердження з сайту ТаймЗє.
Наскільки воно відповідає законодавству України?
Їм потрібні - популярність, овації, рейтенги! Для цього потрібно закрити всі альтернативні джерела інформації і хоча вони розуміюьть що це практично не реально зробити у час інтернета!
Залужного того і пребрав зедєрьмак щоб українці "заспокоїлися", "забули" і перестали "кожного дня" писати що Залужний найкращий за зеленського! І це може спрацює - через рік 73% вже не будуть згадувати у тому ж захваті Залужного як це було коли він очолював ЗСУ!