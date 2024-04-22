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Telegram - величезна проблема для України. Блокування анонімних каналів вирішить її тимчасово, - Буданов

телеграм

Telegram є величезною проблемою для України, але блокування анонімних каналів лише тимчасово може розв’язати ситуацію. Українці повинні знати, хто стоїть за "медіаресурсом" і хто несе відповідальність за надану інформацію.

Про це в інтерв'ю BBC заявив керівник ГУР Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію - а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві - неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", - зауважив Буданов, відповідаючи на питання, що робити з проблемою.

На уточнення, чи має він на увазі анонімні Telegram-канали, очільник ГУР заявив, що "вони всі анонімні".

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"Ви знаєте хоч один телеграм-канал, який сказав прямо, що я – це я? От і відповідь", - додав Буданов.

На його думку, закриття анонімних Telegram-каналів може лише тимчасово розв’язати проблему. Він переконаний, що треба їх змусити зареєструватися.

"Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути… Чому я вам це взагалі розповідаю? Ви ж представник журналістики. Ти дуже б зраділа, якби до вас прийшли й сказали: все, тепер з цього дня ти пишеш отак? Ну зрозуміло, це ненормально було б. Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально", - пояснив Буданов.

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Очільник ГУР також розповів, що розвідникам заборонено мати Telegram чи інші соцмережі заборонено.

"Як керівник – у мене просто доступ до всіх світових медіа і ресурсів є. Тому я продивляюсь, щоб дивитись на результати тих чи інших наших операцій. Або резонансних подій, які, на наш погляд, мають чи будуть мати якийсь вплив", - резюмував Буданов.

Автор: 

Буданов (487) Telegram (278)


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Топ коментарі
+29
Величезною проблемою для України є буданов і його господар
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22.04.2024 12:00
+19
Будують кацапію в Україні швидким темпами.
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22.04.2024 11:59
+17
Телемарафон більше загрози несе ніж телеграм.
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22.04.2024 12:18
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Будують кацапію в Україні швидким темпами.
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22.04.2024 11:59 Відповісти
Взагалі-то кацапія, це коли всі під ковпаком гебнявого баранограму.
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22.04.2024 12:05 Відповісти
Ви в курсі що і у ГУР і у Буданова є ТГ канали?
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22.04.2024 13:16 Відповісти
Величезною проблемою для України є буданов і його господар
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22.04.2024 12:00 Відповісти
і завхоз господаря
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22.04.2024 13:08 Відповісти
Бо анонімні канали від ОПи, і працюють на рейтинг влади, і проти опозиції. І працюють брехнею, за яку відповідати не потрібно.
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22.04.2024 12:00 Відповісти
Недалекість українців - головна проблема, не Телеграм.
Кацапи якусь фігню на вуха вішають - а багато хто вірить.
Як тому ТаймЗє, наприклад.
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22.04.2024 12:03 Відповісти
Недавно СБУ публікувала список ворожих ТГ каналів і його там не було...
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22.04.2024 12:09 Відповісти
Тому що це не звичайна кацапська інфопомийниця.
Вони дуже добре маскуються під патріотів.
Але можете почитати їх заклик до прямого народовладдя. І порівняти з написаним в законах України.
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22.04.2024 12:12 Відповісти
За влади нинішнього пересувного цирку України не буде, це вже ясно. А через місяць членограй стає нелегітимним членограєм, і всім очевидно, що владу ці жеребята не віддадуть, це для них екзистенційне питання. Тому так, терміново треба, як і нарасісі свого часу зробили, придушити всі джерела опору. Що й робиться.
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22.04.2024 12:20 Відповісти
Ви читали заклик ТаймЗє до виправлення помилок народом, порівнювали його з Конституцією і відповідним законом?
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22.04.2024 12:21 Відповісти
які в дупу закони ??? ті що за 5 років понаприймала апсолютно ручна, керована з ж ОПи зе-прі3,14здента, "зе-верховна зрада" що складається зі стефанчуків, арахімій, весільних фотографів, тамадів, інших "корабельних сосен" ??? так вони усі незаконні !!!
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22.04.2024 13:40 Відповісти
Виходить, уряду у нас немає. Ані президента, ані парламенту.
Терміново скажіть це американцям та європейцям.
Що вони віддають зброю та свої кровні некерованому квазідержавному утворенню під назвою "Україна".
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22.04.2024 13:49 Відповісти
можу вас запевнити - в США про це давно знають, ніхто зе-н*ркомана і його зе-владу вже серйозно не сприймає !!! і як би не широкомаштабна війна з паРашю )(уйла в Україні вже була б інша влада !!!



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22.04.2024 14:03 Відповісти
Це так. Але зараз казати, що влада нелегітимна - це означає поставити під сумнів доцільність будь-якої взаємодії з нею. Перш за все - в очах західних виборців.
Давайте влаштуємо тут революцію і хунту з якимось невідомими людьми на чолі.
Або просто анархію (зєля і Рада ж нелегітимні, значить законів тепер можна не дотримуватись).
Здогадайтесь, чи згодяться американці та німці давати власні гроші та зброю якомусь бантустану, де керують польові командири на чолі з мутним Урядом Національного Порятунку.
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22.04.2024 14:11 Відповісти
ви читати вмієте ??? перечитайте мій пост вище ще декілька раз !!!

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22.04.2024 14:13 Відповісти
які в дупу закони ??? ті що за 5 років понаприймала апсолютно ручна, керована з ж ОПи зе-прі3,14здента, "зе-верховна зрада" що складається зі стефанчуків, арахімій, весільних фотографів, тамадів, інших "корабельних сосен" ??? так вони усі незаконні !!!

Треба на всеукраїнському референдумі прийняти нові закони, народні.
І для цього нам не потрібен ані президент, ані парламент. Ми, народ, - джерело влади у цій країні, чи не так?
Саме на це натякає ТаймЗє. Він поганого не порадить. Бо там же правда, тільки правда.
Яка неодмінно переможе.
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22.04.2024 14:18 Відповісти
Конституцією ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНО, що Президент виконує обов'язки 5 років !!!

На відміну від виборів до ВР, в Конституції ніде не зазначено, що вибори Президента не можуть відбуватись під час воєнного стану.

водночас безперервність Інституту Президентства забезпечується шляхом ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ПРЕЗИДЕНТА відповідною особою ~ або Головою ВР, або Прем'єр-міністром.

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22.04.2024 13:40 Відповісти
Ви взагалі заклик з ТаймЗє читали? Про те, що "для прийняття законів не потрібна ні ВРУ, ні Президент"?
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22.04.2024 13:47 Відповісти
На Заході подібні канали теж анонімні ??
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22.04.2024 12:04 Відповісти
Баранограм, це росіяне, індійці і чомусь українці. На Заході цю гебняву подєлку не використовують.
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22.04.2024 12:06 Відповісти
Аха, одне цікаво будВанга в курсі, що купа міністерств та державних установ має власні ТГканали? Що показники за гарячу воду, наприклад, теж туди кидати треба?
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22.04.2024 12:12 Відповісти
кидайте в вайбер, або вотсап.
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22.04.2024 12:18 Відповісти
Ви єдиний такий розумний! А от зайдіть на сайт Євро-реконструкція, розділ передача показників! Там тільки ДВА варіанти - ТГ та телефонний бот. Спробуйте додзвонитись та передати. Передачу через ЦКС, МОНОбанк - вони тупо ігнорують й виставляють тоді від 3 до 20 кубів, в залежності від настрою За гарячу воду. Скасувати це, надаючі фото лічільників - анреал.
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22.04.2024 12:30 Відповісти
А зареєструватись в особистому кабінєті?
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22.04.2024 13:46 Відповісти
Кабзда..НЕМАЄ у Е@лореконструкції такого варіанту!! Чи я неясно написала ДВА варіанти передачі показників.
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22.04.2024 14:25 Відповісти
Я просто в приватному будинку проживаю. І передаю показники в обл енерго, водоканал та нафтогаз в особистих кабінетах ціх підприємств.
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22.04.2024 13:49 Відповісти
До чого тут те, що Ви в приватному будинку проживаєте? Зі всіх організацій, до яких треба передавати показники, приймають хоч з додатків, хоч з кабінетів, хоч з ЦКС, хоч з банків. Проблема тільки з однією організацією.
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22.04.2024 14:28 Відповісти
я за таку організацію не знаю, в нас в Кропивницькому такої не було.
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22.04.2024 14:30 Відповісти
А я й не говорила, що вони по всій Україні.
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22.04.2024 14:33 Відповісти
Недорогі смартфони люди може вже освоїли, а ще придбати ПК вже складно мабуть.
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22.04.2024 14:29 Відповісти
Це крінж на грані з держзрадою, за який має відповісти федоров.
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22.04.2024 12:21 Відповісти
на Заході є свабода слова, а у нас суцільний зе-телелохотрон і зе-95анал !!!
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22.04.2024 14:23 Відповісти
а у нас війна, не було б її, анонімні канали легше б сприймалися
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22.04.2024 14:32 Відповісти
Основна проблема не сам баранограм, а комплекс меньшовартості, який постійно затягує сотні тисяч українців в культурні бульбашки москалів, однією з яких і є цей фсбшний додаток. Заборонять в одному місці - прорве в іншому, нажаль.
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22.04.2024 12:09 Відповісти
Нам відомо як ставиться влада до опозиційних журналістів та викривачів корупції. А тут вони зуби зтирають, а зробити нічого не можуть... Не #уй бути лицемірними покидьками- корупціонарами та зрадниками! Самі ссуть за те що відплата може іх накрити, за те як вони підготували краіну до оборони. Тварюки!...
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22.04.2024 12:10 Відповісти
Чому взагалі вони так вз'їлися на Тєлєгу ? Так, я згодний що там безліч пропагандистських каналів, той кому ця інформація потрібна, знайде її і в інтернеті, то ж будемо робити свій "Чебурнет"?
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22.04.2024 12:12 Відповісти
бо "тілєга", це російско-індійська культурна бульбашка під ковпаком фсб. Треба підвищувати інтернет-грамотність населення, щоб вони почали розуміти, що телеграм, це не джерело інформації, а місце викривлення першоджерел короткими описами до посилання на першоджерело. По ітогу люди довіряють баранограму і вважають, що за посиланням в першоджерелі знаходиться дійсно та інфа, короткий опис якої вони прочитали в баранограм-повідомлені. А якби вони переходили на ці першоджерела, то стали б помічати, як баранограмщики маніпулюють цими короткими описами, зміщуючі акценти, розставлені в першоджерелах і по суті викривляючі ці першоджерела.
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22.04.2024 12:18 Відповісти
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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22.04.2024 12:14 Відповісти
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Будь ласка, наведіть закон України, де перелічені обмеження повноважень в.о. Президента України.
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22.04.2024 12:15 Відповісти
Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все те бачив, і все знаю,. Нема ні пекла, ані Раю ...
Сага о скучной книжке (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28632

стаття 5 Конституції України
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22.04.2024 12:36 Відповісти
Ще раз. Теза з ТаймЗє.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
В якому законі написано, що статус в.о. Президента України не передбачає права на видачу нормативних актів?
Будь ласка, посилання на Конституцію або Закон на сайті zakon.rada.gov.ua.
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22.04.2024 12:42 Відповісти
це називається, правова лакуна.
не передбачили, що в україні, владі надумається не проводити вибори президента.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Украї́на - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 суверенна і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократична , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 соціальна і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 правова держава , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 унітарна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 парламентсько-президентська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 республіка .

Правові ознаки парламентсько-президентської республіки[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=1 ред.

додержання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F конституції , незалежності й територіальної цілісності. На допомогу йому в прийнятті найважливіших державних рішень може створюватися консультативний орган, до складу якого можуть входити представники різних гілок державної влади й органів самоврядування, знані державні діячі, що сприяє прийняттю главою держави більш виважених рішень.

Компетенційна перевага https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламенту у формуванні уряду, що зумовлено здебільшого використанням юридичної інвеститури при формуванні вищого органу виконавчої влади.
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22.04.2024 13:02 Відповісти
Взагалі-то зараз не про правові лакуни, і навіть не про зєлю мова йде.
А про наведене вище твердження з сайту ТаймЗє.
Наскільки воно відповідає законодавству України?
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22.04.2024 13:06 Відповісти
Телемарафон більше загрози несе ніж телеграм.
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22.04.2024 12:18 Відповісти
Як по мені,то це й вправду-"помийка",але заборонами ніхто й нічого ще не перемагав.
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22.04.2024 12:19 Відповісти
А то нічого що вся влада має акаунти в телеграмі. І Буданов теж не виняток.
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22.04.2024 12:22 Відповісти
А вони про це ніколи не скажуть! Рейтенгозалежна Влада! Їм перемога і нафіг не потрібна сьогодні!
Їм потрібні - популярність, овації, рейтенги! Для цього потрібно закрити всі альтернативні джерела інформації і хоча вони розуміюьть що це практично не реально зробити у час інтернета!
Залужного того і пребрав зедєрьмак щоб українці "заспокоїлися", "забули" і перестали "кожного дня" писати що Залужний найкращий за зеленського! І це може спрацює - через рік 73% вже не будуть згадувати у тому ж захваті Залужного як це було коли він очолював ЗСУ!
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22.04.2024 12:48 Відповісти
Інтернет теж для усіх громадян України закритий ?? Радіо ? Інші месседжери ?
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22.04.2024 14:57 Відповісти
але ж апл і андроїд не блокують телеграм, а варто було б провести розслідування і заблокувати в самих сторах гігантів це московсько-чекістське лайно ... гадаю невдовзі так і буде, хоча цей додаток не має виликої популярності в цивілізованих країнах
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22.04.2024 12:23 Відповісти
Проблема Украины это Ермак,Буданов и вся свора 95 квартала
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22.04.2024 12:47 Відповісти
Усе звісно проблема, окрім марахвона... Для зелених взагалі інет людям то проблема ! Там царя можуть не хвалити...
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22.04.2024 12:55 Відповісти
Чому Люська здриснула? Все через бабло. Пішла заробляти " по безпредєлу" і злякалась тупутіння ножками.
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22.04.2024 13:05 Відповісти
На нього заяву у поліцію депутатка подала про приниження честі жінок.
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22.04.2024 14:59 Відповісти
Брехня влади - величезна проблема для України
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22.04.2024 13:11 Відповісти
*вони всі анонімні*-які дурниці,бреше Буданов, хто ж йому буде далі вірити.
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22.04.2024 13:23 Відповісти
А дело в том что когда провели опрос откуда черпают инфу украинцы то на первом месте ТЕЛЕГРАМ а единый мудафон на 4 или 5 месте вот и забили тревогу что зе зомбированию не верит большинство и как деньги увеличить на марафон а оттуда украсть не получается а как они умеют делать глядя на рашку и что им по духу ближе что сделать правильно запретить уничтожить плюрализм информации не должно быть много она должна быть одна хоть и насквозь гнилая и жополизная власти
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22.04.2024 13:43 Відповісти
 
 