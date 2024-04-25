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Важливо розуміти, чи не стирчать за Telegram вуха ФСБ. Система власності компанії залишається незрозумілою, - Юрчишин

Чи не стирчать за Telegram вуха ФСБ

Суспільству досі не відома система власності Telegram, тому не відомо чи раптом не стирчать за цією соцмережею вуха ФСБ.

Про це під час конференції з медіаграмотності та саморегулювання медіа заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про струкутуру власності Телеграму

"Ми досі не розуміємо системи власності окремих соціальних мереж, зокрема Telegram. Важливо розуміти, чи не стирчать за цією соцмережею, як і за "Однокласніками" та "Вконтакте", вуха ФСБ. Головне управління розвідки та СБУ твердять, що дуже ймовірно, що так", - зазначив Юрчишин.

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Чи є механізми регулювання соцмереж

Він пояснив, що регулювання через законодавство діяльності якоїсь окремої соцмережі неможливе, тому у цій справі Україна буде відштовхуватися від тих практик, які існують в Євросоюзі, відповідно до Digital Service Act. "Єдине, що не на всі соцмережі (зокрема Telegram і ТікТок) ці правила поширюються. Тож нам, ймовірно, доведеться додатково регулювати свої відносини з такого роду мережами", - сказав народний депутат.

"Нам потрібно розуміти, хто стоїть за мережею; хто її представляє і які є механізми усунення контенту, що порушує законодавство України", - пояснив Юрчишин.

"В анонімних каналах Telegram відбувається усе - від поширення підривної російської пропаганди до продажу наркотиків, зброї і навіть дитячої порнографії", - заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.

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Комунікація з ТікТоком

Разом з тим, Юрчишин сподівається, що вдасться знайти механізми комунікації з мережами, як це вже відбулося з "Вайбером". "Зараз у процесі налагодження комунікації з "ТікТоком", буквально днями було заблоковано 24 акаунти російських пропагандистів у цій мережі на території України", - сказав нардеп.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Telegram - величезна проблема для України. 

Як показалао опитування фонду "Демініціативи" спільно з Центром Разумкова, 53% українців дізнаються про війну з телеграм-каналів.

Автор: 

ФСБ (1448) Юрчишин (153) Telegram (278)


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Топ коментарі
+11
Юрчишин балабол.А як голову комітета свободи слова його не турбує незаконне закриття 3х телеканалів?
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25.04.2024 17:47
+9
Досить пи₴діти. Блокуйте нах цю дуровську помийку.
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25.04.2024 17:46
+9
Звичайно що стирчать-немає у цьому жодного сумніву...
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25.04.2024 17:54
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Важливо розуміти, чи не стирчать за Telegram вуха ФСБ

А як зрозумієш - полегшає чи що?
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25.04.2024 17:46 Відповісти
100%
Краще б перевірили, що там з ОПи торчить
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25.04.2024 18:22 Відповісти
ну тупые !!!!

.
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25.04.2024 18:43 Відповісти
Досить пи₴діти. Блокуйте нах цю дуровську помийку.
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25.04.2024 17:46 Відповісти
Они с удовольствием, обо Телега сейчас главный конкурент Единому марафону
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25.04.2024 19:46 Відповісти
Спочатку опозиційні канали,тепер цю *помийку*,а потім і цензор де свою *мудрість* будете виси-ти.
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25.04.2024 20:38 Відповісти
ПНХ.
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25.04.2024 23:57 Відповісти
Юрчишин балабол.А як голову комітета свободи слова його не турбує незаконне закриття 3х телеканалів?
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25.04.2024 17:47 Відповісти
в сша забороняють тік ток, а юрчишин шукає комунікації.
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25.04.2024 17:47 Відповісти
в опе 100% і не тільки вуха.
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25.04.2024 17:50 Відповісти
Звичайно що стирчать-немає у цьому жодного сумніву...
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25.04.2024 17:54 Відповісти
Якщо хтось вигляда як вутка, ходить як вутка і крякає як вутка - швидш за все це і є вутка...
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25.04.2024 17:56 Відповісти
головне що всі державні органи мають у цьому гівні канали, з президентом включно
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25.04.2024 17:58 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2024 18:29 Відповісти
Для того, чтобы убедиться, что Телега это ФСБ-шное говно, не надо его пробовать на зуб, а надо просто им не пользоваться.
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25.04.2024 17:59 Відповісти
а шо такое? олигархомарафон не хотять дивитися? ай-яй-яй
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25.04.2024 18:00 Відповісти
Так зробіть, щось своє, українське. Чи знов через "Дію" спілкуватися? Купа IT-шників сидять у державних структурах у World of Tanks граються. Хай працюють, або операторами дронів йдуть. ВК і Однокласників закрили і ніхто не плакав. Закривайте і цю ФСБшну помийку. "Хватіть скігліті"
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25.04.2024 18:00 Відповісти
Зе клоуны хотят из телеги сделать очередной земарафон!
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25.04.2024 18:00 Відповісти
Якби там не стирчали ті вуха, то засновника каналу дурова (який би начебто вступив у конфлікт з владою) давно вже почастували б якимось "новічком".
Чергова гарно спланована операція ФСБ!
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25.04.2024 18:01 Відповісти
Враньё. Они отобрали у Дурова всё, зачем ему с ними сотрудничать когда он миллиардер?
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25.04.2024 18:07 Відповісти
Жызнь дороже денег
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25.04.2024 18:31 Відповісти
Ничего они не отбирали, и вообще его уход больше специально разыгранную постановку напомнил. Типа он теперь весь такой независимый и может делать свой мессенджер.
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25.04.2024 20:46 Відповісти
Так он из ОАЕ не вылазит. И он миллиардер. Творческая и разумная личность. Смысл ему подыгрывать примитивному злу?
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01.05.2024 22:34 Відповісти
Я вам більше скажу ! Чекісти купили парк статей в цивілізованих виданнях типу форбс , що мовляв самий безпечний телеграм і наші дурні з міноборони сказали особовому складу повидаляти ватсап і тільки телєгою користуаатись ...
ось де заіздєц і наввть тут стаття була що рік чи два назад , всі такі небезпечні окрім телеграм....
інфо війна такаж люта як і звичайна нажаль
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25.04.2024 18:12 Відповісти
Щ
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25.04.2024 18:13 Відповісти
Що стирчать з юрчищина ?
Ноги пінчука, рука вакарчука і хєрок зєХРЯКА?
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25.04.2024 18:16 Відповісти
Ушльопок?
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25.04.2024 18:32 Відповісти
Державний департаментhttps://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучених Штатів вніс https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU телемарафон "Єдині новини" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR5vvrb1YsqU&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier до свого звіту про порушенняhttps://suspilne.media/tag/prava-ludini/ прав людини в Україні за 2023 рік.
Текст документа https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/ оприлюднений на сайті Держдепу США.
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25.04.2024 18:23 Відповісти
Вся опа і "експерди" там чомусь.... Савдадєніе????
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25.04.2024 18:47 Відповісти
В вашій жОПі не тільки вуха стирчать😄
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25.04.2024 18:49 Відповісти
У нас в ОПі не тільки вуха ФСБ ,а і самі фсбшники працюють-і що? Не хвилює? А от телеграм заважає,уйобки!
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25.04.2024 18:50 Відповісти
все это недоделанное руководство страны,нет им уважения, доверия и как воевать?
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25.04.2024 18:51 Відповісти
Стирчать...Только для вас тупней-все доходит в последнюю очередь...иначе зачем бы ФСБ на данный момент в Шереметьево,изымало бы телефоны Украинцев при фильтрации и поднимало бы все их лайки-посты и подписки за всю историю аккаунтов...у некоторых вплоть до 2017-2018 годов...Телега-это ФСБшная хрень от и до...чего б там Пашка Дуров не плел
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25.04.2024 19:03 Відповісти
од ***** вушки там стирчать. )
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25.04.2024 19:03 Відповісти
Ну да, по ЗемараХфону про яйця за 17 грн, та інші розпили сотен мільярдів державних коштів не розкажуть.
Як же ж їм хочеться в диктатуру погратись
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25.04.2024 19:04 Відповісти
Ну да, і при цьому в Тєлєграм є акаунти від *************, до СБУ і ГУР.
Біполярочка. Оруел стучить з гробу
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25.04.2024 19:06 Відповісти
Ну так де ж ОПшні ефективні манагери ж працюють.
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25.04.2024 19:45 Відповісти
А що краще, Вайбер чи Скайп??
Дякую!
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25.04.2024 19:15 Відповісти
*******
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25.04.2024 19:19 Відповісти
Вотсап
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25.04.2024 19:57 Відповісти
Це тілтки цьому генію не зрозуміло.
Вже писано переписано, що частина серверів Телеграму фізично розташовані у Роісі.
А тепер питання: Чи стирчать на території РФ вуха ФСБ?
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25.04.2024 19:44 Відповісти
Та хто його зна!!!
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25.04.2024 19:56 Відповісти
Стирчать і стопудово, а ось що робити якщо з ОПи тих вух як бур'янів стирчить
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25.04.2024 20:01 Відповісти
Народ ... згодьтесь ..шо цей юрчишин імбіцил то у нього на морді написано... питання в другому. ...хто цього дпуна обрав у нардепи????????
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25.04.2024 20:08 Відповісти
Телеграм треба закривати щонайшвидше. Немає жодних сумнівів не тільки про те що він повністю контролюється ФСБ, а й в тому що на сьогодні це головний засіб російських нелюдей поширювати брехню і дезінформацію в Україні. А як послухати інтерв'ю Дурова Карлсону то є вагомі підстави його самого вважати агентом ФСБ.
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25.04.2024 20:18 Відповісти
Валяюсь... Фінансування ФСБ, повна підтримка Кремля, Пуйло сказав, шо вони домовились з Дуровим, а Юрчишин в нєдопаніманії...
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25.04.2024 20:20 Відповісти
Яке там фсб. В головних пайщиках там олігархи-або Ваксельберг або Усманов. Мішаня Фрідман він по телефонії.
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25.04.2024 22:06 Відповісти
 
 