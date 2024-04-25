Важливо розуміти, чи не стирчать за Telegram вуха ФСБ. Система власності компанії залишається незрозумілою, - Юрчишин

Суспільству досі не відома система власності Telegram, тому не відомо чи раптом не стирчать за цією соцмережею вуха ФСБ.

Про це під час конференції з медіаграмотності та саморегулювання медіа заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про струкутуру власності Телеграму

"Ми досі не розуміємо системи власності окремих соціальних мереж, зокрема Telegram. Важливо розуміти, чи не стирчать за цією соцмережею, як і за "Однокласніками" та "Вконтакте", вуха ФСБ. Головне управління розвідки та СБУ твердять, що дуже ймовірно, що так", - зазначив Юрчишин.

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Чи є механізми регулювання соцмереж

Він пояснив, що регулювання через законодавство діяльності якоїсь окремої соцмережі неможливе, тому у цій справі Україна буде відштовхуватися від тих практик, які існують в Євросоюзі, відповідно до Digital Service Act. "Єдине, що не на всі соцмережі (зокрема Telegram і ТікТок) ці правила поширюються. Тож нам, ймовірно, доведеться додатково регулювати свої відносини з такого роду мережами", - сказав народний депутат.

"Нам потрібно розуміти, хто стоїть за мережею; хто її представляє і які є механізми усунення контенту, що порушує законодавство України", - пояснив Юрчишин.

"В анонімних каналах Telegram відбувається усе - від поширення підривної російської пропаганди до продажу наркотиків, зброї і навіть дитячої порнографії", - заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.

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Комунікація з ТікТоком

Разом з тим, Юрчишин сподівається, що вдасться знайти механізми комунікації з мережами, як це вже відбулося з "Вайбером". "Зараз у процесі налагодження комунікації з "ТікТоком", буквально днями було заблоковано 24 акаунти російських пропагандистів у цій мережі на території України", - сказав нардеп.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Telegram - величезна проблема для України.

Як показалао опитування фонду "Демініціативи" спільно з Центром Разумкова, 53% українців дізнаються про війну з телеграм-каналів.