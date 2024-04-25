Важливо розуміти, чи не стирчать за Telegram вуха ФСБ. Система власності компанії залишається незрозумілою, - Юрчишин
Суспільству досі не відома система власності Telegram, тому не відомо чи раптом не стирчать за цією соцмережею вуха ФСБ.
Про це під час конференції з медіаграмотності та саморегулювання медіа заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Що відомо про струкутуру власності Телеграму
"Ми досі не розуміємо системи власності окремих соціальних мереж, зокрема Telegram. Важливо розуміти, чи не стирчать за цією соцмережею, як і за "Однокласніками" та "Вконтакте", вуха ФСБ. Головне управління розвідки та СБУ твердять, що дуже ймовірно, що так", - зазначив Юрчишин.
Чи є механізми регулювання соцмереж
Він пояснив, що регулювання через законодавство діяльності якоїсь окремої соцмережі неможливе, тому у цій справі Україна буде відштовхуватися від тих практик, які існують в Євросоюзі, відповідно до Digital Service Act. "Єдине, що не на всі соцмережі (зокрема Telegram і ТікТок) ці правила поширюються. Тож нам, ймовірно, доведеться додатково регулювати свої відносини з такого роду мережами", - сказав народний депутат.
"Нам потрібно розуміти, хто стоїть за мережею; хто її представляє і які є механізми усунення контенту, що порушує законодавство України", - пояснив Юрчишин.
"В анонімних каналах Telegram відбувається усе - від поширення підривної російської пропаганди до продажу наркотиків, зброї і навіть дитячої порнографії", - заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.
Комунікація з ТікТоком
Разом з тим, Юрчишин сподівається, що вдасться знайти механізми комунікації з мережами, як це вже відбулося з "Вайбером". "Зараз у процесі налагодження комунікації з "ТікТоком", буквально днями було заблоковано 24 акаунти російських пропагандистів у цій мережі на території України", - сказав нардеп.
Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Telegram - величезна проблема для України.
Як показалао опитування фонду "Демініціативи" спільно з Центром Разумкова, 53% українців дізнаються про війну з телеграм-каналів.
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А як зрозумієш - полегшає чи що?
Краще б перевірили, що там з ОПи торчить
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Чергова гарно спланована операція ФСБ!
ось де заіздєц і наввть тут стаття була що рік чи два назад , всі такі небезпечні окрім телеграм....
інфо війна такаж люта як і звичайна нажаль
Ноги пінчука, рука вакарчука і хєрок зєХРЯКА?
Текст документа https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/ оприлюднений на сайті Держдепу США.
Як же ж їм хочеться в диктатуру погратись
Біполярочка. Оруел стучить з гробу
Дякую!
Вже писано переписано, що частина серверів Телеграму фізично розташовані у Роісі.
А тепер питання: Чи стирчать на території РФ вуха ФСБ?