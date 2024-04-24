Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для українських користувачів

Telegram отримує листи від корпорації Apple з вимогою заблокувати низку каналів для українських користувачів.

Про це в своєму телеграм-каналі написав засновник месенджера Павло Дуров, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами", - розповів він.

За його словами, аби зберегти доступ для своїх користувачів, Telegram повинен враховувати запити Apple щодо обмежень. Дуров додав, що бажав би зберегти доступ до нецензурованої інформації та думок, втім "це не завжди залежить від нас".

Водночас, у повідомленні не вказано, про які саме Telegram-канали йдеться.

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