Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для українських користувачів
Telegram отримує листи від корпорації Apple з вимогою заблокувати низку каналів для українських користувачів.
Про це в своєму телеграм-каналі написав засновник месенджера Павло Дуров, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами", - розповів він.
За його словами, аби зберегти доступ для своїх користувачів, Telegram повинен враховувати запити Apple щодо обмежень. Дуров додав, що бажав би зберегти доступ до нецензурованої інформації та думок, втім "це не завжди залежить від нас".
Водночас, у повідомленні не вказано, про які саме Telegram-канали йдеться.
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Що шле іх Апл задніми ногами-
Що все О'зей і все путьом-
Тільки не бийте сильно утюгом-
Піндоські фошисти хочуть заблокувать православно-скрєпний тєлєграмм в трусіках.
"...офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами."
Тобто: вимоги Аппл стосуються власників Айфонів з українськими сімками.
а де фізично знаходяться сервери українського сектору ефесбука???
Вони вже все знають, коли я ходив в магазин, що купував і по якій ціні. Тепер розвідка знатиме який в нас курс гривні до долара. Бо я все розпатякав в чаті. От що тепер робити?
Вадим Денисенко 24 квітня 2024 рік
https://www.dsnews.ua/ukr/world/zaderzhanie-zamestitelya-shoygu-pochemu-eto-otricatelnyy-signal-dlya-nas-24042024-500162
Чергове підтвердження того, що кацапська опозиція працює на кремль, а не проти нього.
А якщо вам потрібен Телеграм більше, ніж Айфон, то продавайте Айфон і Айпед. Можете і Макбука позбутися на всяк випадок.
У тебя и огрызок, и телега будут.
Мне пофиг на айфон. Могу себе позволить, но не вижу смысла платить в разы дороже того, что меня с головой устраивает.
А раздражает меня то, что производители железа лезут в инфопространство/софт и т.п.. Ну это как на новые ноутбуки нельзя поставить прошлую винду, аппаратно заблокировано на уровне биоса/процессора. Это скотство.
А стосовно блокування застарілих версій оперативки, то увесь цей бізнес працює за подібним принципом. Розробники ПЗ штучно і значною мірою невиправдано ускладнюють свій софт, щоби не нове залізо відчувало проблеми з його запуском. Людей змушують викидати цілком робочі компи, планшети, смартфони і купувати нові кожні рік-два, хоча гаджети цілком здатні відпрацювати і 5, і 10 років. І це стосується не лише електроніки, але й скажімо автівок. У суспільстві споживання значна частина попиту не реальна, а навіювана.
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Воооот. О чём я говорю - скотство со стороны производителей. Как железа, так и софта. И Эпл - два в одном.
Я думаю, що цей кітель з медалями та орденами за успєшную спєцопєрацію на мєждународном уровнє!
А мені на те - пофіг. Бо:
1 у мене не Айфон.
2 я не користуюся цим телехріном з принципових міркувань - не хочу розважати своїми побутовими проблемами товаришів майорів.
Ещё вапросы?