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Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для українських користувачів

telegram,телеграм

Telegram отримує листи від корпорації Apple з вимогою заблокувати низку каналів для українських користувачів.

Про це в своєму телеграм-каналі написав засновник месенджера Павло Дуров, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами", - розповів він.

За його словами, аби зберегти доступ для своїх користувачів, Telegram повинен враховувати запити Apple щодо обмежень. Дуров додав, що бажав би зберегти доступ до нецензурованої інформації та думок, втім "це не завжди залежить від нас".

Водночас, у повідомленні не вказано, про які саме Telegram-канали йдеться.

Читайте: Telegram - величезна проблема для України. Блокування анонімних каналів вирішить її тимчасово, - Буданов

Автор: 

Павло Дуров (58) блокування (644) Telegram (278)


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Топ коментарі
+13
Телеграм російська програма. І не важливо де живе хороший росіянин Павєл Дуров, який створив Вконтактє також. Тому там немає що робити притомним людям.
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24.04.2024 21:06
+12
Заборонити фсбешну "тєлєгу" в Україні і куй на неї...
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24.04.2024 21:06
+9
У цього харошево расіяніна в шафі висить кітель полковника фсб
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24.04.2024 21:09
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ОПешну телеграм помийку з анонімних каналів!
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24.04.2024 21:03 Відповісти
Заборонити фсбешну "тєлєгу" в Україні і куй на неї...
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24.04.2024 21:06 Відповісти
Телеграм російська програма. І не важливо де живе хороший росіянин Павєл Дуров, який створив Вконтактє також. Тому там немає що робити притомним людям.
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24.04.2024 21:06 Відповісти
Он даже не "хороший гусский", а просто бизнесмен. Вы вообще в курсе кто такие "хорошие росіяни"?
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24.04.2024 21:12 Відповісти
просто гебешний бізнесмен!
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25.04.2024 00:57 Відповісти
А Телеграм стучить на телеграми--
Що шле іх Апл задніми ногами-

Що все О'зей і все путьом-
Тільки не бийте сильно утюгом-
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24.04.2024 21:44 Відповісти
У цього харошево расіяніна в шафі висить кітель полковника фсб
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24.04.2024 21:09 Відповісти
у дЄрьмака кітєль покручє
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24.04.2024 21:22 Відповісти
Тому на нього і давлять не на пряму, а через Apple...
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24.04.2024 21:28 Відповісти
А хрипатый свои "проносы" не на телеге лепит?
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24.04.2024 21:11 Відповісти
Телеграмне лайно на російських болотах не тоне
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24.04.2024 21:11 Відповісти
Буду дивитись телемарахфон та відосики-гундосики кожного дня. Блокуйте Телеграм!
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24.04.2024 21:11 Відповісти
схоже що більшість коментаторів саме так і робить)))
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24.04.2024 21:16 Відповісти
В телеграмі тільки інфо-лайно анонімне. А кожен підписаний дурник прямо передає всі свої дані в ФСБ. Разом з уподобаннями, - що дуже зручно таваріщмайору...
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24.04.2024 21:19 Відповісти
Точно. Моя секретна переписка та секретні дані тещі вже в феесбе. Мало того - можуть від мого імені послати тещу, підірвати мої дипломатичні зусилля.
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24.04.2024 21:25 Відповісти
а ще Бутусов, Стерненко, Цаплієнко "підривають" обороноздатність України постами про підарів та сборами для ЗСУ Згідно думки "місячних" тільки зе-шмарафон надійне та достовірне джерело інформації
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24.04.2024 21:32 Відповісти
Це ти гарно придумав - переписуватись з тещею в телеграмі.
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24.04.2024 21:35 Відповісти
Ну так, секретно...А тепер такий конфуз вийшов, шпіони кругом.
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24.04.2024 21:37 Відповісти
Продовжуй. Ти вирвався за рамки.
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24.04.2024 21:40 Відповісти
Без тг и донатов миллионов на фпв и прощего фронт может до самого правого берега посыпаться.пока будут ждать миллионов фпв от зели.без сборов будет ****** полный.
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24.04.2024 21:15 Відповісти
мабуть ті дописувачі що категорично проти ТГ, донатять через "марафон")))
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24.04.2024 21:17 Відповісти
Для этого нужна телега?
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24.04.2024 21:32 Відповісти
в мене нема тєлєгі, в мене гібрід
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24.04.2024 21:35 Відповісти
PTelegram?
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24.04.2024 22:32 Відповісти
а яким боком апле до тєлєги?
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24.04.2024 21:19 Відповісти
Ну як же.
Піндоські фошисти хочуть заблокувать православно-скрєпний тєлєграмм в трусіках.
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24.04.2024 21:22 Відповісти
Видать там что то с пиратством связано..они же привыкли за всё получать бабло....а тут на шару раздают...
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24.04.2024 22:28 Відповісти
Читайте уважніше матеріал.
"...офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами."
Тобто: вимоги Аппл стосуються власників Айфонів з українськими сімками.
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24.04.2024 22:45 Відповісти
взагалі телега то додаток на смартфоні а яблука наче дере гроші і встановлює правила що можна використовувати на огризках а що ні
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24.04.2024 23:21 Відповісти
На телеграмканалах Зелю вихваляють ботоферми мордора
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24.04.2024 21:21 Відповісти
ти просто не на тих каналах шаришся...Ні Бутусов, ні Стерненко, ні Цаплієнко на яких я підписаний не вихваляють... перевірити просто
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24.04.2024 21:33 Відповісти
вібер написали бульбаш та гебрей із бульбашії.
а де фізично знаходяться сервери українського сектору ефесбука???
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24.04.2024 21:21 Відповісти
viber зараз повність належить японцям. Це самий надійний месенджер на цей час. Я так рахую.
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24.04.2024 22:02 Відповісти
а на чому ти так рахуєш? на рахівницях, чи на калькуляторі?
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25.04.2024 01:00 Відповісти
А Федоров там в Дії ще не відкрив месенджер? Де нам тепер спілкуватись?
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24.04.2024 21:22 Відповісти
На тик- токе, там одни эрудиты общаются
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24.04.2024 21:35 Відповісти
То може вже безпосередньо на прямій лінії ФСБ?
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24.04.2024 22:07 Відповісти
Всі ці секретні чати та кодування 256 бітним ключем - то для феесбе - як два пальці обісцяти.
Вони вже все знають, коли я ходив в магазин, що купував і по якій ціні. Тепер розвідка знатиме який в нас курс гривні до долара. Бо я все розпатякав в чаті. От що тепер робити?
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24.04.2024 22:14 Відповісти
Сподіваюсь, що "розпатякав в чаті" хибні дані, щоб збити ворога зпантелику!
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24.04.2024 22:19 Відповісти
Затримання заступника Шойгу. Чому це негативний сигнал для Україн.
Вадим Денисенко 24 квітня 2024 рік

https://www.dsnews.ua/ukr/world/zaderzhanie-zamestitelya-shoygu-pochemu-eto-otricatelnyy-signal-dlya-nas-24042024-500162
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24.04.2024 21:23 Відповісти
Що саме цікаве, що кацапська опозиція хвалилася, що допомогли викрити цього чиновника.
Чергове підтвердження того, що кацапська опозиція працює на кремль, а не проти нього.
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24.04.2024 23:34 Відповісти
Кому ещё Эпл будет рассказывать как жить и как с кем спать? Делаете своё железо - делайте молча.
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24.04.2024 21:30 Відповісти
А ви власник Айфона? Якщо ні, то можете спати спокійно.
А якщо вам потрібен Телеграм більше, ніж Айфон, то продавайте Айфон і Айпед. Можете і Макбука позбутися на всяк випадок.
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24.04.2024 22:58 Відповісти
Тебе-то Слава в Германии чего переживать?
У тебя и огрызок, и телега будут.
Мне пофиг на айфон. Могу себе позволить, но не вижу смысла платить в разы дороже того, что меня с головой устраивает.
А раздражает меня то, что производители железа лезут в инфопространство/софт и т.п.. Ну это как на новые ноутбуки нельзя поставить прошлую винду, аппаратно заблокировано на уровне биоса/процессора. Это скотство.
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24.04.2024 23:13 Відповісти
Ви пане мабуть взагалі не шарите, що таке Аппл. Це не просто якийсь виробник заліза. Це в першу чергу розробник операційної системи (ІОС), на якій працює залізо, що виробляють під маркою Аппл. Тому Аппл має не лише право, але й фізичну можливість заблокувати будь-який сторонній додаток. У тому числі телеграм.
А стосовно блокування застарілих версій оперативки, то увесь цей бізнес працює за подібним принципом. Розробники ПЗ штучно і значною мірою невиправдано ускладнюють свій софт, щоби не нове залізо відчувало проблеми з його запуском. Людей змушують викидати цілком робочі компи, планшети, смартфони і купувати нові кожні рік-два, хоча гаджети цілком здатні відпрацювати і 5, і 10 років. І це стосується не лише електроніки, але й скажімо автівок. У суспільстві споживання значна частина попиту не реальна, а навіювана.
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24.04.2024 23:41 Відповісти
Людей змушують викидати цілком робочі компи, планшети, смартфони і купувати нові кожні рік-два, хоча гаджети цілком здатні відпрацювати і 5, і 10 років. І це стосується не лише електроніки, але й скажімо автівок. У суспільстві споживання значна частина попиту не реальна, а навіювана.
-------------
Воооот. О чём я говорю - скотство со стороны производителей. Как железа, так и софта. И Эпл - два в одном.
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25.04.2024 08:22 Відповісти
Даже не знаю что сказать. Гугл, фейсбук, ютьюб и так зацензурены по самое не могу.
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24.04.2024 21:32 Відповісти
А Вкантактє? Однакласнікі? Єсть же масса отлічних соцсєтєй.
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24.04.2024 21:37 Відповісти
Что надо сделать с поисковиком, что при каждом запросе на русском с намеком на политику выдает Радио Свобода, Голос Америки, Дойче Велле т.п. Брин решил стать Большим Братом?
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24.04.2024 22:02 Відповісти
А что он должен выдать? "росия24"?
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24.04.2024 22:15 Відповісти
Если швондеры в офисах Гугл решают за меня что мне читать, чем отличается Америка от рашки?
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24.04.2024 22:22 Відповісти
Тим, що параша активно займається антизахідною пропагандою вже 25 років, а до Заходу тільки зараз починає доходити небезпека цього заняття.
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24.04.2024 23:01 Відповісти
правильно! ничем! скорей бы тебя расстреляли
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25.04.2024 01:06 Відповісти
Скорей всего там с пираткой связано...
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24.04.2024 22:30 Відповісти
Офіційно у нас Аппле немає.
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24.04.2024 21:38 Відповісти
Єрмачня із кальсонів вистрибне, а зробить так, щоб в Телеграмі заблокували ТГ канали української опозиції, а все те провладне подоляцьке ТГ лайно, яке цьомає в тухєс зе-лідора з дЄрьмаком, залишать. Так і буде, бо ця влада лише красиво та правильно бреше, а насправді робить все що шкодить свободі слова та українській державності.
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24.04.2024 21:38 Відповісти
А за що заблокували комент про харошево расіяніна дурова, в шафі якого висить кітель полковника фсб?
Я думаю, що цей кітель з медалями та орденами за успєшную спєцопєрацію на мєждународном уровнє!
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24.04.2024 22:15 Відповісти
Хіба заблокували? Я його тут бачу.
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24.04.2024 23:04 Відповісти
До аpple уху завезли.
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24.04.2024 22:44 Відповісти
Фахівці з кібербезпеки (зацікавлені можуть подивитися на Ютьюбі інтерв,ю Буткевича та Данилюк з Корсуном) стверджують, що Телеграм від самого початку створювався за гроші і на замовлення фсб - як аднаклякснікі, фкантакті, дохтур веб та кишперський. І що саме телехрам вийшов найуспішнішим з усіх.
А мені на те - пофіг. Бо:
1 у мене не Айфон.
2 я не користуюся цим телехріном з принципових міркувань - не хочу розважати своїми побутовими проблемами товаришів майорів.
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24.04.2024 23:20 Відповісти
Звісно, звісно, Apple. Не ФСБ, не Кремль, а Apple. Як же можна не вірити Дурову?
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24.04.2024 23:56 Відповісти
Не пишите секретов в телеграмме.
Ещё вапросы?
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25.04.2024 10:37 Відповісти
 
 